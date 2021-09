Van der Hoorn in ubežniki prehiteli glavnino, Mohorič skupno osmi

Mohorič (Bahrain Victorious) je danes v cilj pripeljal v času glavnine, dolgo pa je v zaključku tudi lovil pet ubežnikov ter s tem skušal pomagati najboljšemu sprinterju v ekipi Bahraina, Nemcu Philu Bauhausu. Na koncu so glavnini zmanjkale vsega tri sekunde, pet ubežnikov pa je za zmago obračunalo med seboj.

V skupnem seštevku je tako 26-letnika iz Podblice ugnal v etapi tretjeuvrščeni Avstralec Luke Durbridge (BikeExchange), ki je z osvojenimi 13 bonifikacijskimi sekundami skočil na skupno šesto mesto. Drugo mesto je v današnji etapi osvojil Danec Mathias Norsgaard (Movistar), ki ni bil kos pospešku van der Hoorna (Intermarche-Wanty-Gobert) v sprintu.

Vrhunci tretje etape:

