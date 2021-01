22-letni Tadej Pogačar, za mnoge presenetljivi zmagovalec lanske Dirke po Franciji in drugi kolesar UCI jakostne lestvice, je novico o pomembni pridobitvi za mlade rodove slovenskih kolesarjev sporočil v oddaji Športnih 366 na nacionalni televiziji.

"Hočem nekaj vrniti ekipi, v kateri sem se kalil kot kolesar," je napovedal Pogačar in predstavil prototip kolesarskega dresa, ki ga bodo v novi sezoni nosili kolesarji od kategorije najmlajših dečkov do starejših mladincev.

Ga prepoznate? Pogačar je svojo kolesarsko pot začel v ljubljanskem društvu Rog. Foto: osebni arhiv Mihe Koncilija

Kaj to v praksi pomeni za mlade rodove slovenskih kolesarjev smo se pogovarjali z Miho Koncilja, nekdanjim trenerjem Tadeja Pogačarja, ki pri KD Rog skrbi za mladinski pogon.

Kaj sodelovanje s Pogačarjem konkretno pomeni za kolesarje v KD Rog?

Mislim, da bo to zanje velika motivacija, Tadej in ostali fantje iz naše članske ekipe so jim velik vzor, predvsem pa to, da bodo imeli fantje še boljše pogoje kot do zdaj.

Miha Koncilija, nekdanji trener Tadeja Pogačarja. Fotografija je nastala septembra lani v Komendi med spremljanjem zadnje etape Dirke po Franciji. Foto: Ana Kovač

Mislim tudi, da se nam bo po zaslugi te spremembe odprla tudi kakšna dodatna možnost za nastop na dirkah v tujini. V Italiji denimo smo kar težko dobili priložnost dirkati.

Predvsem pa je pomembno, da v klub prihajajo novi pokrovitelji, ki bodo našim kolesarjem omogočili dostop do opreme. Kolesarski šport je kljub vsemu precej drag šport …

Tadej si je želel, da bi mladi kolesarji imeli take pogoje, kot jih je imel v mlajših letih on. To v praksi pomeni, da bi vsakdo imel možnost, da se ukvarja s kolesarstvom.

Se pravi, da je ukvarjanje s kolesarstvom za družino danes večji finančni zalogaj, kot je bil v otroških letih Tadeja Pogačarja?

Vsekakor, predvsem s tega vidika, da je kolesarstvo postalo tako razširjeno – konkretno, v našem klubu je trikrat več otrok kot v Tadejevih časih – in vsem enostavno nismo mogli nuditi kolesa in opreme.

Zdaj je naš cilj, da opremo in kolesa ponudimo predvsem najmlajšim, ko začnejo svojo kolesarsko pot, da je ta strošek čim nižji, da kolo poskusijo in vidijo, če jim to ustreza … Že tukaj bo za starše zdaj vse skupaj precej lažje.

Kako hitro se je odvila zgodba z angažiranjem Pogačarja?

Zgodba je zelo sveža. Tadej je sicer že večkrat izjavil, da bi kolesarstvu rad nekaj vrnil, da pa se bo to zgodilo tako hitro, si seveda ni predstavljal nihče.

Idejo nam je predstavil konec novembra, želel si je imeti Pogi Team in hitro smo našli skupen jezik.

Dogovorili smo se, da je to zgodbo najbolje zapeljati znotraj KD Rog, kjer je kolesarsko odraščal in kjer se dobro dela. Na splošno se mi vse to zdi res pozitivna zadeva.

Morda jo je spodbudil tudi Tadejev obisk izdelovalca koles Ernesta Colnaga v Italiji, kjer so ga novinarji spraševali tudi o načrtih.

Omenil je, da bi nekoč rad imel svojo ekipo, pa ga je eden od novinarjev vprašal, zakaj pa ne bi tega storil že zdaj. Železo se kuje, ko je vroče.

Tadej je v ekipo pripeljal svoje sponzorje, ki jih bo pridružil sponzorjem, ki jih KD Rog ima že zdaj. Na prototipu novega dresa sta najbolj vidna Tuš in Slovenska turistična agencija …

Kar zadeva dres, je to res šele prototip, kot pravim, zgodba je še precej sveža.

Skratka, klub se bo imenoval Pogi Team Generali – Generali je bil že prej sponzor KD Rog. Tadej je pripeljal še Tuš in STO, ki bosta tudi Tadejeva osebna sponzorja, smo pa še v fazi pridobivanja dodatnih sredstev in materiala …

Sicer pa ja, veliko sponzorjev je tistih, s katerimi Tadej sodeluje že v ekipi UAE Emirates. Vse je povezano s Tadejevo zmago na Touru, ki odpira številna vrata.

Izsek iz novembrskega intervjuja s Tadejem Pogačarjem, na vprašanje, kako lahko uspehi kolesarstva na najvišji ravni pomagajo mlajšim selekcijam:



"Treba bo zagrabiti slovenske uspehe in z njihovo pomočjo izboljšati slovensko kolesarsko sceno, je pa to težko. Težko bo nadgraditi to, kar imamo. Ne vem, zakaj se nič ne premakne in zakaj gredo slovenski klubi bolj kot ne v zaton, si pa seveda želim, da se to v naslednjih letih spremeni. Da se klubi poberejo in da v Sloveniji zgradimo dobro kolesarsko sceno. Nimam pa recepta za to, kaj storiti, nisem strokovnjak."

Pogačar v dresu članske ekipe KD Rog Ljubljana Gusto Xaurum na dirki Po Sloveniji leta 2018. Foto: Vid Ponikvar

Kako sicer pandemija vpliva na treninge kolesarjev v KD Rog?

Do ponedeljka, ko naj bi se določeni ukrepi sprostili in bodo lahko trenirali tudi športniki, starejši od 15 let, smo trenirali zgolj individualno. To pomeni, da fantje trenirajo po predpisanem programu, dva do trikrat smo se dobivali preko Zooma, kjer smo delali vaje za moč ali kolesarili preko aplikacije Zwift.

Z motivacijo niti nimajo težav, je pa seveda vse skupaj precej drugače na skupinskih treningih, kjer medsebojno rivalstvo iz njih izvabi še več in kjer si šele lahko ustvariš celotno sliko.

Preberite še: