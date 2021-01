Prvi januar je že tradicionalno dan, ko profesionalne kolesarske ekipe predstavijo kolesarske drese in opremo za novo sezono. Največ novosti se obeta v ekipi Luke Mezgeca in Urške Žigart, sprememba pa čaka tudi moštvo Jumbo-Visme s Primožem Rogličem na čelu.

Največja sprememba čaka kolesarje ekipe Mitchelton-Scott, ki ima v svojih vrstah dva slovenska kolesarja. Luka Mezgec in Urška Žigart, partnerica Tadeja Pogačarja, ki je iz ekipe Alé BTC Ljubljana z novim letom prestopila v ženski del avstralske ekipe, bosta v novi sezoni kolesarila v dresu ekipe Team BikeExchange, kot se po novem imenuje Mitchelton-Scott.

Keeping it classy with a touch of celeste 😉 What do you think of our 2021 kit??? Objavil/a GreenEdge Cycling dne Petek, 01. januar 2021

Ekipa ni zamenjala samo imena in povsem spremenila podobe dresov, zamenjali so tudi proizvajalca koles. Po novem bodo kolesarili na kolesih znamke Bianchi, ki so jih do nedavnega uporabljali kolesarji Jumbo-Visme. Novo podobo dresov sta uradno predstavila največji zvezdnik ekipe Simon Yates in kolesarka Teneil Campbell.

Precejšnjo spremembo je zaradi sponzorskih menjav doživela tudi zunanja podoba francoske kolesarske ekipe AG2R LA MONDIALE, ki se je po sklenitvi pogodbe s Citroënom preimenovala v ekipo AG2R CITROËN TEAM. Opustili so modro barvo v zgornjem delu dresa, pri hlačkah pa ohranili značilno rjavo. Ekipo je zapustil Romain Bardait, ki je oblekel dres Sunweba oziroma po novem ekipe DSM, pridružil pa se jim je olimpijski prvak iz Ria Belgijec Greg Van Avermat.

Spremembo imena je doživelo tudi nekaj drugih ekip. NTT Pro Cycling se je preimenoval v Team Qhubeka Assos, Bahrain McLaren v novo sezono vstopa kot Bahrain - Victorius, Astana je po novem Astana - Premier Tech.

Minimalno osvežitev zunanje podobe sta doživeli moštvi UAE Emirates in Ineos Grenadiers, večje so spremembe v kadrovski sestavi.

Drese za sezono 2021 sta poleg največjega imena v arabski ekipi Tadeja Pogačarja, zmagovalca zadnje Dirke po Franciji, predstavila še Davide Formolo in nova pridobitev ekipe Matteo Trentin, ki bo njihov adut predvsem na klasikah. Ekipo, v kateri je tudi Jan Polanc, bo z novim letom okrepil še poljski hribolazec Rafal Majka.

Pri ekipi Ineos Grenadiers so pri predstavitvi dresov za novo sezono stavili na povratnika v ekipo, Avstralca Richija Porta, Britanca Adama Yatesa, ki se tako poslavlja od ekipe Mitchelton-Scott, in Belgijca Laurensa De Plusa, do lani moštvenega kolega Primoža Rogliča pri nizozemski ekipi Jumbo-Visma.

Tudi Nizozemci bodo vztrajali pri preverjeni rumeno-črni kombinaciji dresov, so pa zamenjali opremljevalca koles. Namesto na kolesih znamke Bianchi, ki so jih decembra prodajali na spletni dražbi, bodo v novo leto vstopili na kolesih znamke Cervelo.

Kolesarji in kolesarke Jumbo-Visme bodo v novi sezoni kolesarili na kolesih znamke Cervelo.

V novem dresu je v novo leto ponosno vstopil in poziral tudi 35-letni britanski šprinter Mark Cavendish, ki se po eni sezoni pri Bahrain McLarnu vrača pod okrilje kontroverznega Patricka Lefevereja v ekipi Deceuninck-QuickStep.