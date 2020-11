Komu je Tadej Pogačar podaril zmagovalno kolo? Daroval tudi Roglič.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Pogačar, zmagovalec Tour de Francea, najprestižnejše kolesarske dirke na svetu, je konec tedna obiskal legendarnega izdelovalca koles Ernesta Colnaga v Italiji in mu podaril zmagovito kolo. Pogačar je doniral rumeno kolo Colnago V3RS, na katerem se je septembra po Elizejskih poljanah zmagovito pripeljal do zmage v Parizu.

Pogačarjevo kolo bo našlo mesto v muzeju v Cambiagu v Lombardiji, kjer imajo na ogled zmagovita kolesa drugih zvezdnikov, med njimi tudi Eddyja Merckxa in Johana Museeuwa.

Colnago je sicer že izdelal 30 tisoč evrov vredno repliko tega rumenega kolesa v znak slavja ob prvi zmagi tega podjetja na dirki po Franciji. Zdaj pa mu je Pogačar vrnil kolo, ki so ga na hitro pripeljali v Francijo, ko je slekel rumeno majico vodilnega s hrbta rojaka Primoža Rogliča in prišel do slavja kariere.

Svoj podpisan dres je v dobrodelne namene podaril tudi številka 1 na svetu, Primož Roglič. Foto: Reuters

"Vedno je razburljivo obiskati Colnaga"

"Ernestu, s prijateljstvom," je zapisal Pogačar na okvir kolesa z označevalnim flomastrom, zraven pa dodal še svoj podpis ter besede "2020 Tour".

"Vedno je razburljivo obiskati Colnaga, saj ima tukaj dolgo zgodovino kolesarstva. Ogled tega muzeja je zelo zanimiv," je ob obisku dejal Pogačar za Tuttobici.

Poleg kolesa je Pogačar obenem podpisal še številne posterje in drugi promocijski material ter kljub zaščitni maski v skladu s koronavirusnim protokolom poziral za fotografije, še poroča portal cyclingnews.

Foto: Reuters

Rotary klub Maribor Grad bo ob 20. obletnici delovanja v sodelovanju z Zavodom 13 organiziral dražbo kolesarskih dresov vrhunskih slovenskih kolesarjev. Svoj podpisan dres je v dobrodelne namene podaril tudi številka 1 na svetu, Primož Roglič.

Poleg Rogliča, ki je za konec sezone ubranil zmago na Vuelti in na svetovni lestvici končal leto kot številka 1, so drese v namen dražbe podarili še Matej Mohorič, Jan Polanc, Luka Mezgec in Simon Špilak.

Dražba se bo začela v torek ob 12. uri in končala dan pozneje prav tako ob 12. uri.

Zbrana sredstva bodo namenjena Zavodu 13, ki je neprofitna organizacija, ki osvešča o drugačnosti in nudi pomoč staršem posebnih otrok, so sporočili iz Rotary Cluba Maribor Grad.