"Roglič je resnično prijazen, a naj vas to ne zavede, na kolesu je morilec"

Z zmago Primoža Rogliča na nedavni Dirki po Španiji so tudi Kisovčanovi moštveni kolegi pri nizozemski ekipi Jumbo-Visma lahko postavili piko na i uspešne sezone. Rogličevega novozelandskega pomočnika Georgea Bennetta slovenski as navdihuje in motivira, športnega direktorja Jumbo-Visme Merijna Zeemana pa navdušuje.

"Lani je bilo naše veliko leto, ko smo resnično prispeli na veliko sceno, letos pa smo naredili še korak naprej," je po končani Vuelti za Eurosport razlagal George Bennett, eden Rogličevih najpomembnejših pomočnikov v moštvu Jumbo-Visma na letošnjih dirkah po Franciji in Španiji. "Zdaj bo izziv ostati na vrhu," še pravi 30-letni Novozelandec.

Malo kopirali Ineos, zdaj bodo drugi njih

Jumbo-Visma je bila letos najbolj dominantna ekipa na profesionalni turneji, kar je bil nekoč britanski Sky, je danes Ineos. "V nekaj pogledih smo kopirali Ineos, zdaj pa drugi opazujejo naš model in si mislijo: 'V redu, to je prihodnost,'" priznava Bennett, ki se zaveda, da bo za vzdrževanje statusa potrebnega tudi nekaj truda. Zaspati na lovorikah bi bilo pogubno, pravi.

"Če bomo zadržali ekipo, bomo še naprej dirkali dobro, ampak konkurenca ne počiva. Če pogledate Ineos, bodo dobili Adama Yatesa, Daniela Martineza, Richija Porta, govori se o Aleksandru Vlasovu … Potem je tu še UAE Emirates s Tadejem Pogačarjem. Glede na to, kaj je naredil na Touru, je jasno, da imaš lahko osem najmočnejših kolesarjev v karavani, pa ga je vseeno težko premagati. Pred nami je ogromno izzivov, veliko stvari moramo še izboljšati, a po pravici povedano o tem zdaj nekaj tednov nočem razmišljati, to so vprašanja za Georgea iz prihodnosti."

"Primož je resnično prijazen človek, a naj vas to ne zavede, na kolesu je pravi morilec." Foto: Reuters

Morilec na kolesu in džentelmen, ko sestopi

O svojem kapetanu Rogliču Bennett ne najde slabe besede. "Je resnično prijazen človek, a naj vas to ne zavede, na kolesu je pravi morilec. V sebi ima divjaka in to odlično izkorišča na kolesu. Ko sestopi, pa je pravi džentelmen. V veliko veselje mi je dirkati s takšnim človekom. To res prinese veliko razliko. Po Touru ni bilo nobenih možnosti, da bi se odločil dirkati še na Vuelti, ampak ko je Primož rekel, da je za, mi je to dalo dovolj motivacije, da sem se sestavil in odšel z njim," pravi.

Tako Roglič kot Jumbo-Visma ves čas napredujeta

Eden od športnih direktorjev močne Jumbo-Visme Merijn Zeeman prav zaradi slovenskega šampiona optimistično zre v prihodnost, kot je povedal za Cyclingnews. Tudi na Touru prihodnje leto bodo Nizozemci računali na Kisovčana. "Zagotovo bo imel Primož še priložnost, prihodnjih nekaj let bo na vrhuncu moči, se pa zavedamo, da bo tudi konkurenca izjemno močna. Kar nekaj zvezdnikov je v vzponu in bitke bodo hude, ampak menim, da se je tudi Primož zelo razvil. Tudi kot ekipa smo v vzponu in se ves čas učimo."

Na vlogo dominantne ekipe na dirkah Pro Toura se še privajajo, priznava Zeeman, ambicij pa moštvu ne manjka. "Tudi za nas so to nove razmere. Lani smo dobili Vuelto in se naučili nadzorovati dirko. Za nas je to nenehna učna pot, postajamo vse boljši, a to še ni konec. Če se bomo še razvijali, se lahko borimo za zmage na največjih dirkah. Zdaj imamo dve že v rokah, želimo pa si jih še več."

Že to, da je Roglič sploh štartal na Touru, je bila zanj velika zmaga. Foto: Unipublic/Photogomez Sport

"Boljšega primera od Primoža še nisem videl"

Lani je Roglič Vuelto osvojil veliko bolj spočit kot letos, ko se je mučil na Touru in na predzadnji etapi doživel bridko razočaranje, ko mu je zmago izmaknil Tadej Pogačar. "Pokažite mi športnika na svetu, ki bi se vrnil po takšnem razočaranju in nato dobil spomenik ter veliki Tour. To je res izjemno," pravi športni direktor in dodaja: "Že do zdaj sem ga zelo spoštoval, biti del njegove poti je bil privilegij. Še danes hodi na dirke in se uči. Ves čas si zapisuje stvari, in kar zadeva športnika, ki ima v mislih rast in napredek, boljšega primera od Primoža še nisem videl."

V zadnjem tednu Vulte ni bil več v vrhunski formi

Tudi na Vuelti je v predzadnji etapi komajda ubranil nekaj prednosti pred Carapazom. Malo so trepetali, priznava Zeeman in pojasni: "Po Dauphineju (tam je Roglič padel in se poškodoval, op. p.) je imel veliko bolečin in v Tingnesu sem na lastne oči videl, kako se bori z njimi. Že to, da je sploh štartal na Touru, je bila zanj velika zmaga. Tour je bil naš osrednji cilj sezone, vse moči smo usmerili vanj. Nismo mu podredili le treninga, pač pa tudi moštveno dinamiko in kohezijo. To je bil naš velik cilj, končni izid pa je bil travmatičen. Ne morete si predstavljati, kakšno razočaranje smo doživeli. Še danes ga čutimo, saj se je zgodili pred vsega mesecem in pol. V zadnjem tednu Vuelte Primož ni bil več v najboljši formi, vedeli smo, da stanje ni idealno, a se vseeno borili do konca. Po soboti smo si vsi močno oddahnili."

Sezona 2020 je bila zaradi pandemije koronavirusa posebna, za slovensko kolesarstvo pa izjemno uspešna. Naslednja utegne biti veliko bolj običajna, upamo pa, da prav tako, če ne še bolj uspešna za Rogliča in Pogačarja, številki ena in dve svetovnega kolesarstva.

Preberite še: