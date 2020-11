"Ni kaj ocenjevati, ker je bilo vrhunsko"

"Primož Roglič je vse skupaj prenesel na najboljši mogoči način. Spet je pokazal, kakšen fenomen je. Tadej Pogačar je pozitivno presenetil z zmago na Touru. Potihoma smo želeli, da bo na Touru tako kot lani na Vuelti. A je bil še boljši. Sploh ni kaj ocenjevati, ker je bila sezona za slovensko kolesarstvo vrhunska," je selektor slovenske članske kolesarske reprezentance in eden od športnih direktorjev ekipe UAE Emirates Andrej Hauptman pokomentiral uspešno leto, hkrati pa v intervjuju navedel tudi preostale slovenske kolesarje in opozoril, da ne bodo smeli zaspati niti za pet minut, saj te v tako krutem svetu hitro ni več.

Pravkar ste se vrnili iz Španije, kjer ste bili kot član ekipe UAE Emirates na Vuelti. Kolesarska sezona je bila zaradi pandemije koronavirusa zelo zgoščena, zato ste verjetno tudi vi utrujeni. A je bila za slovensko kolesarstvo vrhunska – Tadej Pogačar je osvojil Tour, Primož Roglič je bil drugi. Ta je nato osvojil klasiko Liege–Bastogne–Liege in Vuelto, Jan Tratnik je zmagal etapo na Giru ... Kako gledate na vse skupaj?

Taka turbulentna sezona. Rezultati so se zadnja leta stopnjevali in je bilo vselej neponovljivo. To že četrta sezona zapored. Zato morda ni bil tak šok. Za Primoža smo že vedeli, Tratnik, Mohorič, Mezgec so že večkrat posegali tako visoko. Po novem se jim je priklopil še Pogi, ki je bil že lani v vrhu. Vse je prišlo na kupu. Sezona je bila tako napeta od državnega prvenstva. Ponosni smo, da smo imeli po epidemiji bolezni covid-19 pri nas prvi dirko UCI.

Intenzivno je bilo, hitro, tako da se sploh ni bilo časa ustaviti. Ko se enkrat umiriš, lahko bolj analiziraš vse skupaj. Ni kaj ocenjevati, ker je bila sezona vrhunska. Zdaj se je treba spočiti, regenerirati, potegniti črto in razmišljati, kako bo prihodnje leto. Po eni strani je vrhunsko biti na vrhu, po drugi strani moraš paziti, da ne zaspiš za pet minut, saj te hitro ni več. Hitro bo treba začeti delati.

Na Touru je bil Andrej Hauptman v vlogi enega od športnih direktorjev pri UAE Emirates. Foto: Vid Ponikvar

Ali vas je Tadej Pogačar z zmago na Touru presenetil? Vedelo se je, da se bo smukal v bližini najboljših, vendar je bilo verjetno težko napovedovati njegovo zmago, do katere je nato prikolesaril in spisal največji uspeh slovenskega kolesarstva.

Presenetil. Da greš prvič na Tour in ga osvojiš, je nekaj, česar pred začetkom ne napoveduješ. Tadej, Primož in preostali naši fantje so nekaj posebnega. Moramo se navaditi, da lahko od njih pričakujemo vse. Tadej je že lani ob vstopu v World Tour pokazal, da mu svet ni tuj. Tekmoval je najvišji ravni. V zadnjem tednu tritedenske dirke Vuelte se je videlo, da je res vrhunski. Potihoma smo želeli, da bo na Touru tako. A je bil še boljši.

Kam lahko poseže? Zdaj se bo od njega veliko pričakovalo, kar prinese pritisk in druge obstranske stvari.

V klubu se z njim dobro dela. Kaj napovedovati? Tudi lani se je za Egana Bernala govorilo, da bo ne vem kolikokrat zmagal na Touru, a je imel letos slabo sezono. Osredotočiti se je treba na to, da Tadej ostane zdrav in motiviran.

Foto: A.S.O./Alex Broadway

Kako ste videli Primoža Rogliča, ko je po težkem udarcu na Touru takoj prišel v reprezentanco in se z dvignjeno glavo lotil naslednjih izzivov ter dosegel dva izjemna dosežka – zmago na Vuelti in na klasiki Liege–Bastogne–Liege?

Primož ni bil razočaran. Bil je drugi. Res pa je, da ga vse, kar ni zmaga, ne zanima. Na najboljši mogoči način je prenesel vse skupaj. Zmagi na klasiki in Vuelti po tako težki sezoni sta hvale in spoštovanja vredni. Od junija do sredine novembra je nenehno tekmoval. Spet je pokazal, kakšen fenomen je.

Tudi sami ste bili zdaj na Vuelti kot član ekipe UAE Emirates. Ste se s Primožem lahko sploh kaj pogovarjali, glede na to, da ste bili v posebnem balončku?

Po pravici povedano sem ga videl pred dvigalom in dvakrat med dirko, ko se je ustavil ob cesti in prišel mimo avta. Zaradi vseh varnostnih razmer je bila vsaka ekipa zase. Tudi restavracije smo imeli v drugih dvoranah. Vsak je bil osredotočen nase in obkrožen s čim manj ljudmi. A Primož ve, da smo v mislih z njim.

Foto: A.S.O./Pauline Ballet

Slovenski kolesarji so z dirkanjem na svetovnem prvenstvu v Imoli naredili velik napredek v primerjavi s prejšnjimi leti. Roglič je na koncu osvojil šesto mesto, Pogačar je poskusil pobegniti. Slovenski kolesarji so bili v karavani deležni spoštovanja in nenehno na očeh tekmecev. Kapital za olimpijske igre v Tokiu prihodnje leto je torej velik.

Zagotovo. Pokazalo se je, da smo močni. V glavi smo imeli, da je teden po Touru boljše kot dva tedna, a se je na koncu izkazalo, da sta bila Primož in Tadej prvi in tretji na klasiki Liege–Bastogne–Liege, ki je bila čez dva tedna. Mogoče je. Z vsakim od kandidatov se bo treba posebej usesti in narediti najboljši program v sklopu priprav na olimpijske igre. A bo treba vse skupaj uskladiti s klubskimi pripravami in cilji.

Ne glede na to, da je koronavirus dodobra zamajal temelje po vsem svetu, je kolesarstvu na najvišji ravni uspelo pod streho spraviti leto. Je kaj bojazni za naslednje?

Zelo težko je bilo, a smo vsi veseli, da je UCI in organizatorjem uspelo speljati dirke. Kajti vse skupaj je bilo treba organizirati z vsemi varnostnimi ukrepi. Mislim, da smo lahko vsi srečni. Če dirk ne bi bilo, ne bi bilo rezultatov in vse bi se ustavilo. Smo utrujeni, a presrečni, da je sezona za nami. Zdaj se je treba spočiti in upamo, da bo naslednja sezona kar najbolj normalna.

Foto: Vid Ponikvar

So pa zato trpeli mladi kolesarji, tem so dirke odpadale in se niso mogli pokazati profesionalnim ekipam. Bojazen je verjetno prisotna.

Za najvišjo raven je bila sezona speljana, za mlajše, ki se kalijo, ne. S svojimi rezultati na dirkah mlajših kategorij opozarjajo nase in tako dobijo priložnost na najvišji ravni. Za njimi je težka sezona. Za manjše ekipe, v katerih se kalijo mladi kolesarji in delajo vrhunsko, tudi v Sloveniji je tako, je bila pandemija hud udarec. Še se bo poznalo in bo težko delati. Bolj kot na velike ekipe je treba misliti na te, ki delajo z mladimi kolesarji. Na temelje, na katere vsi pozabijo. Vsi bi bili zraven na najvišji ravni, a se pozablja, da prvaki prihajajo iz temeljev. Ti trpijo. Že prej so, zdaj je še slabše.