Pogačar "v družbi" Merckxa in z mešanimi občutki po zmagi nad Rogličem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec najbolj prestižne tritedenske kolesarske Dirke po Franciji Tadej Pogačar je obiskal legendarnega italijanskega podjetnika Ernesta Colnaga, ustanovitelja Colnaga, in tamkajšnjemu muzeju podaril zmagovalno kolo Colnago V3RS, na katerem se je kot zmagovalec francoske pentlje pripeljal na Elizejske poljane. Slovenec je v pogovoru za Marco priznal, da je zmaga na kronometru, s katero je rumeno majico odvzel Primožu Rogliču, pustila mešane občutke.

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v soboto obiskal mesto Cambiago, nedaleč od Milana, in se srečal s šefom proizvodnega kolesarskega giganta Colnago Ernestom Colnagom.



22-letnik je v Lombardijo prišel s prav posebnim namenom, muzeju je namreč podaril zmagovito kolo Colnago V3RS, na katerem je kot zmagovalec Dirke po Franciji 20. septembra pripeljal v Pariz. Njegovo kolo bo v muzeju delalo družbo kolesom slovitih lastnikov, kot sta Eddy Merckx in Johan Museeuw.





"Vedno je lepo obiskati Colnago, saj je tu zgodovina kolesarstva. Sprehod po tem muzeju je vznemirljiv," so Pogačarjeve besede prenesli pri Cycling news.



Colnago je po veliki zmagi, sploh prvi skupni na Touru, že izdelal 30 tisoč replik Pogačarjevega zmagovitega kolesa, okrašenih z zlatimi plaketami.

"Na Touru sem ga premagal, kar je pri meni pustilo mešane občutke, a to je šport." Foto: A.S.O./Alex Broadway

"Mešani občutki, a to je šport"

Pogačar je do rumene majice v Franciji prišel po izjemni vožnji na predzadnji etapi na kronometru. Z zanesljivo etapno zmago je "slekel" rojaka Primoža Rogliča, ki je na koncu zasedel drugo mesto na Touru. Kolesar s Klanca pri Komendi je za španski časnik Marca priznal, da mu je ta zmaga pustila mešane občutke.

"Oba sva si želela zmage. Vesel bi bil za Primoža, če bi osvojil Tour, a tudi sam sem bil tam zato, da bi zmagal. Drug drugega zelo spoštujeva. Primož je dokazal, da lahko majhna država, kot je Slovenija, osvaja velike dirke. V zadnjih letih kroji svetovni kolesarski vrh, tako da je dirkanje ob njem izjemna izkušnja. Na Touru sem ga premagal, kar je pri meni pustilo mešane občutke, a to je šport," je za španski medij povedal Pogačar.