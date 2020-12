Na virtualni prireditvi Večer zvezd so danes razglasili kolesarje, ki so najbolj zaznamovali leto 2020. To ni bilo samo v znamenju koronavirusa, ampak tudi kolesarstva. Prvič v zgodovini se je namreč zgodilo, da imamo na vrhu svetovne jakostne lestvice kar dva Slovenca, in temu primerna je bila tudi odločitev pristojnih odborov. Tako Primož Roglič, vodilni kolesar svetovne lestvice, kot Tadej Pogačar, ki zaseda mesto takoj za njim, sta bila razglašena za najboljša cestna kolesarja leta 2020.

Oba sta nedvomno zaznamovala leto 2020. Tadej Pogačar (UAE Emirates) s presenetljivo zmago na najpomembnejši dirki sezone Dirki po Franciji in 3. mestom na enodnevni klasiki Liege–Bastogne–Liege, Primož Roglič (Jumbo-Visma), dobitnik prestižnega zlatega kolesa, pa z ubranitvijo zmage na španski Vuelti, zmago na prestižnem kolesarskem spomeniku Liege–Bastogne–Liege, kar je prva slovenska zmaga na spomladanski klasiki, in drugem mestu na Touru.

Foto: Reuters

Tudi na državnem prvenstvu, ki je predstavljalo novo upanje, uvod v pokoronski del sezone, sta se izmenjala na prvih mestih. Roglič je postal državni prvak v cestni vožnji, Pogačar pa je zmagal v kronometru, disciplini, v kateri je septembra uprizoril nepričakovani napad na rumeno majico na Touru.

Kdo si po vašem mnenju najbolj zasluži naziv kolesar leta? Tadej Pogačar 23 +

Primož Roglič 236 + Oddanih 259 glasov

Eugenia Bujak, Poljakinja s slovenskim potnim listom je najboljša slovenska cestna kolesarka leta 2020. Foto: Cor Vos

Bujakova naj cestna kolesarka, Tratniku in Mezgecu nagrada za posebne dosežke

Za najboljšo cestno kolesarko je bila izbrana Eugenia Bujak iz ekipe Ale BTC Ljubljana, ki se letos lahko pohvali z 2. mestom v eni od etap ženskega Gira in 13. ter 14. mestom na cestni dirki in kronometru letošnjega svetovnega prvenstva v Imoli.

Na Luko Mezgeca, člana ekipe Mitchelton Scott, v novi sezoni se bo ekipa preimenovala v GreenEDGE Cycling, in Jana Tratnika (Bahrain McLaren) pa so se spomnili zaradi posebnih dosežkov v letošnjem letu.

Mezgec je navduševal na Touru (dve drugi mesti) in 2. mesto na klasiki Po Bretanji, Tratnik pa na Giru, kjer je z dosegom etapne zmage na tritedenski dirki poskrbel za največji uspeh kariere.

Jan Tratnik je zmagal v 16. etapi letošnjega Gira. Foto: Getty Images

Za najboljša gorska kolesarja sta bila razglašena Monika Hrastnik (Team Dorval AM), dobitnica bronaste medalje v spustu na svetovnem prvenstvu v avstrijskem Leogangu (prvo slovensko v članski konkurenci), in Jure Žabjek (Unior Devinci Factory Racing), za najboljše amaterske kolesarje pa Laura Šimenc (BK Umag), Matej Mercina (JB team Novo mesto) in Andrej Žavbi (TUŠ Team), svetovni rekorder nad 60 let v vožnji na eno uro.

Nagrado za življenjsko delo so posthumno podelili Jožetu Blažiču, strastnemu kolesarju in kolesarskemu delavcu, ki je bil gonilna sila Kolesarskega društva Brda Dobrovo. Zemeljsko slovo ga je dočakalo prav tam, kjer je bil najraje, na kolesu, so ob njegovi nenadni smrti v oktobru sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije.

Nagrajence izbirajo pristojni odbori (odbor za cestno kolesarstvo cestne kolesarje, odbor za gorsko gorske in odbor za množičnost in rekreacijo amaterske kolesarje), so nam pojasnili na Kolesarski zvezi Slovenije. Letos izjemoma niso razglašali kolesarja in kolesarke leta, ampak le po posameznih panogah.

Preberite še: