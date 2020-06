Nekdanja triatlonka, danes odlična amaterska kolesarka, zlata maturantka jeseniške gimnazije in doktorica veterinarske medicine Laura Šimenc je v nedeljo opravila z everestingom, posebnim športnim "matranjem", ki je v času karantene obsedlo svet kolesarstva. S časom 11 ur in 31 minut, kolikor jih je (z nekaj enominutnimi premori za obisk toalete) potrebovala, da je nabrala neverjetnih 8.848 višinskih metrov (toliko meri tudi Everest, najvišja gora na svetu), je postavila enega najboljših časov v ženski konkurenci na svetu.

Amaterska kolesarka Laura Šimenc je kolesarski izziv everesting (na istem vzponu moraš zbrati toliko višinskih metrov, kolikor jih ima Everest, torej 8.848) opravila v 11 urah in 31 minutah, kar je eden najboljših rezultatov everestinga v ženski konkurenci na svetu. Foto: Miha Kramar Everesting, kolesarsko ali tekaško nabiranje toliko višinskih metrov, kolikor meri Mount Everest (8.848 metrov), najvišja gora na svetu, je v času karantene postal priljubljena prostočasna, a zelo naporna dejavnost.

Čeprav njegove korenine segajo že v sredino 90. let prejšnjega stoletja, je razcvet doživel šele zdaj, v času koronakrize.

Prvi, ki se je (nevede) lotil everestinga, je bil George Mallory, vnuk legendarnega britanskega alpinista Georgea Herberta Leigha Mallorija, ta se je v začetku 20. let prejšnjega stoletja trikrat udeležil odprave na Everest, a vrha vsaj uradno ni nikoli dosegel.

Morda mu je to uspelo na njegovi zadnji odpravi leta 1924, a z gotovostjo tega ne bomo nikoli vedeli, saj je Mallori takrat izginil v Himalaji. Njegovo truplo so našli 75 let pozneje.

Njegov vnuk je leta 1994 osemkrat prekolesaril klanec z višinsko razliko 1.069 metrov. Temelje za everesting je postavil na klancu Mount Donna Buang v Avstraliji.

Leta 2014 se je everestinga skupaj s svojo kolesarsko ekipo Hells 500 lotil avstralski kolesar Andy van Bergen. Prav on je oblikoval spletno stran, posvečeno everestingu, in od takrat je to tudi uradni izziv.

Razcvet v času koronakrize

Do izbruha pandemije novega koronavirusa, ki je ustavila svet in nas zadržala doma ali blizu domov, je everesting opravilo le nekaj tisoč ljudi, pravi bum pa je doživel prav v času karantene, ko je marsikdo treniral pred domačim pragom oz. na bližnjem klancu.

Kako se pripraviti na everesting?

Pravila everestinga



Pravila za ta razmeroma preprost, a dokaj mazohistični podvig, so preprosta.



Gre za to, da izbereš katerikoli klanec in se nanj vzpenjaš tako dolgo, dokler ne dosežeš 8.848 višinskih metrov, kolikor je visok Mount Everest, najvišja gora na svetu.



Šteje celoten čas izziva, torej vključno z morebitnimi postanki.



Spanje med izzivom je prepovedano, dosežek pa mora biti zabeležen na aplikaciji Strava.

Cavendish: Kapo dol

Everestinga so se v času karantene lotili številni profesionalni kolesarji, med njimi sta ga na trenažerju prevozila tudi Luke Rowe in Mark Cavendish, ki je priznal, da gre za eno najtežjih dejanj, lotili pa so se ga tudi številni Slovenci. Med prvimi je bil vzdržljivostni kolesar Marko Baloh.

Just Everested, vEverested, whatever you call it, with @LukeRowe1990.

We had the idea when we knew the weather would be bad.

I take my hat off to anyone who’s completed it in whatever capacity, it was grim.



8848m altitude in a single climb.

211km.

10hours 37minutes 32seconds. pic.twitter.com/G4JvyZo7WW — Mark Cavendish (@MarkCavendish) May 1, 2020

Zadnja majska nedelja: dan D za Lauro Šimenc

Prejšnjo nedeljo se jim je pridružila tudi amaterska kolesarka, ki je med drugim svetovna prvakinja v kronometru Laura Šimenc, in s časom 11 ur in 31 minut postavila kar tretji najboljši čas v ženski konkurenci na svetu in drugi najboljši v Sloveniji.

Na slovenskih tleh je za zdaj brez konkurence nekdanji smučarski tekač Matija Rimahazi, ki je everesting opravil še uro hitreje kot Šimenčeva, ki se je že dlje časa poigravala z idejo o everestingu.

Pri everestingu je bil Šimenčevi v veliko pomoč partner Miha Kramar. Foto: Mitja Klavora

"Že dlje časa sem razmišljala o everestingu in spremljala preostale kolesarje, ki so se spopadli z njim, a se mi je zdelo, da bo to zame prezahtevno, saj nisem preveč navdušena nad tako dolgimi razdaljami, prav tako še nikoli nisem tako dolgo časa preživela na kolesu.

Moja najdaljša kolesarska tura je do zdaj trajala šest ur, največ višinskih metrov na enem treningu pa je bilo 3.500 metrov, zato je bil to zame neznan teren. Everesting sem želela opraviti pred svojim 30. letom (Šimenčeva praznuje 25. julija, op. p.), a ker sem vedela, da bo takrat za kaj takega prevroče, sem se ga lotila že zdaj," je povedala Šimenčeva, ki se kolesarstvu posveča v svojem prostem času, medtem ko kot mlada raziskovalka večino časa preživi v virološkem laboratoriju Veterinarske fakultete v Ljubljani, kjer preučuje virusne okužbe čebeljih družin.

Everesting je na predlog partnerja Mihe Kramarja, ki ji je bil v veliko pomoč, opravila na klancu v vasi Povlje pod Storžičem, ki se je zdel najprimernejši za to.

"Klanec je dolg en kilometer in ima 97 višinskih metrov vzpona. Cesta je dokaj široka in omogoča lep, raven spust, kjer sem dosegala hitrosti do 80 kilometrov na uro," je povedala Šimenčeva, ki se je z vsemi klanci in cestami v občini Kranj dodobra spoznala v času najostrejših karantenskih ukrepov. Klanec je enkrat prej že preizkusila, ga prevozila 30-krat in ugotovila, da je primeren za podvig

8.848 višinskih metrov je nabrala z 92 vzponi (177 km), izziv pa opravila v času 11 ur in 31 minut, kar jo trenutno postavlja na visoko tretje mesto v ženski konkurenci na svetu.

Foto: Mitja Klavora

"Eden najlepših dni"

V nasprotju z večino, ki pravi, da je bila to ena najtežjih stvari, ki so jih opravili v življenju - številni poročajo tudi o "zidu", v katerega so se simbolično zabili približno po šestih urah kolesarjenja -, je bil to za Blejko, najboljšo amatersko kolesarko v Sloveniji, eden najlepših dni. "Vse skupaj je potekalo precej gladko, brez 'zidu', za kar je zaslužen predvsem Miha, ki me je vseskozi umirjal, če sem šla prehitro. Tudi po koncu nisem bila pretirano utrujena."

Šimenčeva je bila lani izbrana za najboljšo amatersko kolesarko. Na fotografiji je v družbi najboljšega amaterskega kolesarja Andreja Žavbija in številke ena svetovnega kolesarstva Primoža Rogliča. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nedeljo je izbrala zato, ker je vedela, da temperature ne bodo previsoke, že prej pa si je pripravila vso potrebno hrano. "Spekla sem si riževe ploščice z brusnicami ter si iz maminega domačega kruha pripravila mini sendviče z namazom in piščančjimi prsmi. S kolesa sem stopila samo štirikrat za eno minuto, za toaleto, ves preostali čas sem kolesarila. Verjetno si je marsikdo mislil, da se mi je zmešalo."

Everestinga pred štartom ni obešala na veliki zvon, če bi ji morda spodletelo, so jo pa na pobudo fanta del poti spremljali ljubiteljski kolesarji.

Šimenčeva je tudi kraljica kolesarske dirke na Vršič Goni Pony. Lani je s časom 51:19 postavila ženski rekord proge. Foto: Red Bull Content Pool

Glede na to, da natančnega koledarja amaterskih kolesarskih dirk še ni, Laura zdaj predvsem uživa na kolesu, brez misli na naslednjo dirko. Če bo letos na sporedu dirka s poniji na Vršič Goni Pony, kjer je že večkrat zmagala, bo zagotovo med udeleženci, v načrtu pa ima še eno 300-kilometrsko turo.