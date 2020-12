Primožu Rogliču prestižna nagrada

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoska kolesarska revija Velo Magazine je izbrala najboljšega kolesarja za leto 2020. Nagrado Velo d'Or (zlato kolo) je prejel slovenski kolesar Primož Roglič, ki je v letošnjem letu osvojil Vuelto, belgijsko klasiko Liege-Bastogne-Liege in bil med drugim drugi na slovitem Touru. Ta je pripadel njegovemu rojaku Tadeju Pogačarju.

"Pogledal sem pretekle zmagovalce … Zelo lepa nagrada je. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki so glasovali zame. Vem, da je bila to odločitev novinarjev z vsega sveta, zato se me je ta nagrada zares dotaknila," je ob prejetju zlatega kolesa dejal Primož Roglič.

Kot prvi Slovenec se lahko pohvali s tovrstnim priznanjem, ki je lani pripadlo Francozu Julianu Alaphilippeju. Letošnji svetovni prvak iz Imole je bil tokrat najboljši "le" med francoskimi kolesarji.

"Primož Roglič si je zaslužil zlato kolo. Logično je, da je pripadlo njemu. Sam sem vesel, da sem osvojil zlato kolo v francoski konkurenci," je ob prejetju nagrade Alaphillippe športno čestital slovenskemu šampionu.

Med 15 kandidati za zlato kolo je bil tudi Tadej Pogačar, ki je na Tour de France spisal zgodovino, potem ko je v Pariz prikolesaril v rumeni majici najboljšega.

Dejstvo je, da je bilo leto 2020 slovensko leto. Roglič je bil na dirki vseh dirk drugi, nato je osvojil eno od prestižnih klasik Liege-Bastogne-Liege, za konec koledarskega leta pa še drugič zapored prestižno Dirko po Španiji.

Kako so se preostali kolesarji zvrstili za nekdanjim smučarskim skakalcem, še ni znano.

Pretekli zmagovalci

1992 - Miguel Indurain (ŠPA), Tony Rominger (ŠVI), Claudio Chiappucci (ITA)

1993 - Miguel Indurain (ŠPA) (2), Maurizio Fondriest (ITA), Tony Rominger (ŠVI)

1994 - Tony Rominger (ŠVI), Miguel Indurain (ŠPA), Eugeni Berzin (RUS)

1995- Laurent Jalabert (FRA), Miguel Indurain (ŠPA), Abraham Olano (ŠPA)

1996 - Johan Museeuw (BEL), Bjarne Riis (DAN), Alex Zülle (ŠVI)

1997 - Jan Ullrich (NEM), Laurent Jalabert (FRA), Marco Pantani (ITA)

1998 - Marco Pantani (ITA), Michele Bartoli (ITA), Lance Armstrong (ZDA)

1999 - *Lance Armstrong (ZDA) - nagrada odvzeta, Jan Ullrich (NEM), Andrei Tchmil (BEL)

2000 - *Lance Armstrong (ZDA) - nagrada odvzeta, Erik Zabel (NEM), Jan Ullrich (NEM)

2001 - *Lance Armstrong (ZDA) - nagrada odvzeta, Erik Zabel (NEM), Erik Dekker (NED)

2002 - Mario Cipollini (ITA), *Lance Armstrong (ZDA) - nagrada odvzeta, Paolo Bettini (ITA)

2003 - *Lance Armstrong (ZDA) - nagrada odvzeta, Paolo Bettini (ITA), Alexander Vinokourov (KAZ)

2004 - *Lance Armstrong (ZDA) - nagrada odvzeta, Damiano Cunego (ITA), Óscar Freire (ŠPA)

2005 - Tom Boonen (BEL), *Lance Armstrong (ZDA) - nagrada odvzeta, Danilo Di Luca (ITA)

2006 - Paolo Bettini (ITA), Alejandro Valverde (ŠPA), Fabian Cancellara (ŠVI)

2007 - Alberto Contador (ŠPA), Fabian Cancellara (ŠVI), Paolo Bettini (ITA)

2008 - Alberto Contador (ŠPA) (2), Fabian Cancellara (ŠVI), Carlos Sastre (ŠPA)

2009 - Alberto Contador (ŠPA) (3), Mark Cavendish (VBR), Fabian Cancellara ŠVI)

2010 - Fabian Cancellara (ŠVI), Alberto Contador (ŠPA), Andy Schleck (LUX)

2011 - Philippe Gilbert (BEL), Cadel Evans (AUS), Mark Cavendish (VBR)

2012 - Bradley Wiggins (VBR), Tom Boonen (BEL), Joaquim Rodríguez (ŠPA)

2013 - Chris Froome (VBR), Vincenzo Nibali (ITA), Peter Sagan (SLK)

2014 - Alberto Contador (ŠPA) (4), Vincenzo Nibali (ITA), Alejandro Valverde (ŠPA)

2015 - Chris Froome (VBR) (2), Peter Sagan (SLK), Fabio Aru (ITA)

2016 - Peter Sagan (SLK), Chris Froome (VBR), Nairo Quintana (COL)

2017 - Chris Froome (VBR) (3), Tom Dumoulin (NED), Peter Sagan (SLK)

2018 - Alejandro Valverde (ŠPA), NEMaint Thomas (VBR), Julian Alaphilippe (FRA)

2019 - Julian Alaphilippe (FRA), Egan Bernal (COL), Primož Roglič (SLO)

2020 - Primož Roglič (SLO)