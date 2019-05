Roglič tudi ob glasni podpori navijačev do izjemnega uspeha #video

"Štartali smo dobro. Naredil sem, kar je bilo v mojih močeh. Prvi od treh kronometrov je za mano. Nismo imeli šprinta glavnine. Vsak bo dobil svoj čas. Sekunde se bodo dodelile. Vsak je imel željo hitro odpeljati. Pošten kronometer je bil. Precej zahteven klanec na koncu," so bile prve besede Primoža Rogliča za slovenske medije v Bologni.

Tuji predstavniki sedme sile so ga morali čakati približno 20 minut, potem ko je prišel na cilj, saj se je v šotoru še razkolesaril, nato pa je moral še na doping kontrolo.

Na cilju je bil kajpak najbolj vesel svoje Lore, s katero ravno v času konca letošnjega Gira pričakujeta naraščaj: " Za enkrat je vse super. Oba vsi uživava v teh trenutkih."

Ob Lori še skakalci in drugi njegovi privrženci

Na cilju je bil kajpak najbolj vesel svoje Lore, s katero ravno v času konca letošnjega Gira pričakujeta naraščaj. Foto: Jaka Lopatič A ni bila Lora edina slovenska navijačica. Ob progi, zlasti pri vzponu na San Luco, smo lahko videli številne slovenske ljubitelje kolesarstva, ki so bili oblečeni v Rogličeve tradicionalne majice. Med njimi je bil tudi smučarski skakalec Tilen Bartol.

"Noro je bilo. Komaj sem čakal, da sem občutil ljudi, celotno atmosfero. Vsak je dobil na tem klancu podporo. V veliko čast sem si štel, da je bilo ogromno mojih prijateljev, prav tako družina in Lora. Od njih skušam črpati pozitivno energijo in iz svojega telesa iztisniti čim več," je Roglič potrdil, da je bilo po ulicah Bologne, zlasti pa na zadnjem vzponu velika množica ljudi, ki so spodbujali kolesarji.

Največ jih je razumljivo imel Italijan Vincenzo Nibali, ki lovi že tretjo skupno zmago na Giru. Ko je prišel na cilj, je imel hitrejši čas od specialista za kronometer Toma Dumoulina, ki je v Italijo prav tako prišel po rožnato majico in posledično skupno zmago. Pet sekund je imel naskoka pred Nizozemcem, ki je imel čast, da se je na progo podal kot prvi.

"Tako sem samozavesten, da lahko odpeljem po svojih občutkih"

Zato pa so domači privrženci obnemeli, ko je Roglič njihovega matadorja prehitel za kar 23 sekund in postavil čas, ki ga do konca prologa ni prehitel nihče. Pred vzponom še ni kazalo, da bo takšna razlika, saj sta bila dokaj izenačena. A je nato Roglič dobesedno skočil na klanec in pridobil v primerjavi z Italijanom dodatnih 19 sekund. "Nikoli ni dovolj velika prednost. Vedno si želiš več. Zelo sem zadovoljen z danim položajem," je Roglič odgovoril na vprašanje, kaj mu pomeni prednost pred največjimi tekmeci.

Čeprav ima rad vse pod nadzorom, pa je tokrat odpeljal prolog kar brez merilnika hitrosti. Zaupal je vase, pred štartom si vizualiziral traso, ki jo je v celoti prekolesaril zjutraj in se nato podal na 8,2 kilometra dolgo poti: "Pri krajših kilometrih in prologih ne grem s števcem. V tem trenutku sem tako samozavesten, da lahko odpeljem po svojih občutkih."

Preberite še: