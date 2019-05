Kaj takega Roglič še ni doživel #video

Takšnega zanimanja za slovenskega kolesarja še ni bilo v vsej zgodovini. In to za kolesarja, ki se je pred šestimi leti sploh začel profesionalno ukvarjati s tem športom. Zdaj se je znašel v središču pozornosti. Primož Roglič namreč spada v ožji krog favoritov za zmago na znamenitem Giru.

"Več ljudi je okoli mene kot leta 2016. Sami smo poskrbeli za to. Dobri rezultati so razlog temu. Upravičeno so ti ljudi tukaj. Znajdem se. Ni večjega pritiska. So stvari, ki jih moraš poleg vsega opraviti," je Roglič povedal slovenskim novinarjem v Bologni, kjer bo v soboto štart 102. Gira.

Pogled na sobo pred začetkom novinarske konference

Roza majica v soboto? "To so sladke skrbi."

Pred tem je v angleščini odgovarjal še preostalim tujim predstavnikom sedme sile, ki jih je zanimalo, kako pripravljen je. Že zdaj je bila dvorana, v kateri je bila novinarska konferenca, polna do zadnjega kotička. Raje ne povemo, katere so bile Primoževe besede, ko je vstopil vanjo.

Roglič pred Girom

Zaveda se, da bo v bodoče še več zanimanja, zlasti, če bo že v soboto na 8,2 kilometra dolgem prologu v Bologni oblekel rožnato majico vodilnega na Giru: "To so sladke skrbi. Najprej moraš imeti majico, da o tem razmišljaš. Nimamo se česa bati. Vsi smo na istem. Vsi smo vsak dan v enakem položaju. Verjamem v mojo ekipo, da bo postorila vse, kar je v njeni moči."

Domačo nalogo opravil novembra

V soboto ga čaka 8,2 kilometra dolg prolog po ulicah Bologne. Foto: Vid Ponikvar Dobri rezultati v preteklih letih in zlasti na lanskem Touru ter letošnji odlični začetek koledarskega leta so botrovali, da je nekdanji smučarski skakalec v središču pozornosti: "Vse je potekalo po načrtu, kot smo si zamišljali. Dirka po Romandiji je rezultatsko presenečenje. Glavna stvar je, da ostanem zdrav, v enem kosu. Vse ostalo smo naredili in lahko mirno pričakujemo štart dirke. Zdaj moram ohraniti zbranost čez vse tri tedne."

Kot smo pri njem vajeni, ni ničesar prepustil naključju. Trase Gira, zlasti tiste ključne, si je že ogledal pred časom, da je tudi v Italijo prišel pripravljen: "Pomembno je spoznati odločilne, predvsem gorske etape. Na srečo sem domačo nalogo opravil že novembra lani. Da zdaj nisem izgubljal časa. Pripravljeni smo."

Izguba Gesinka je zelo velika

Bo že v soboto dvignil roko v zrak? Foto: Urban Urbanc/Sportida Prva etapa Gira bo predstavljal prolog, ki ima podobno konfiguracijo kot tisti v Bergnu, kjer je na svetovnem prvenstvu pred dvema letoma osvojil srebrno medaljo in zaostal le za Tomom Dumoulinom - ob Rogliču prvi favorit Gira.

A je razlika v tem, da je bil takratni 31 kilometrov dolg. "Koliko mi je pisan na kožo, bomo po njem govorili. Načeloma mi je všeč. Najprej je šest kilometrov ravnine, nato dva kilometra strmega klanca. Tu se bodo naredile prve razlike. Vsak si želi odpeljati čim bolje. Vsak, ki razmišlja o generalni razvrstitvi, bo poizkušal narediti svojo najboljšo vožnjo. Tudi pri meni bo tako. Nato bo konkurenca povedala, kam sodim," izpostavlja član moštva Jumbo-Visma, ki v zadnjem delu prologa ne bo menjal kolesa, čeprav se cesta strmo povzpne.

Ekipo pa je pred začetkom dirke prizadela žalostna novica. Eden od ključnih Primoževih pomočnikov Robert Gesink se je poškodoval. "Ob koncu priprav smo imel nekaj težav. A jih imajo vsi. Izguba Gesinka je zelo velika. Vendarle je praktično nenadomestljiv. Znajti smo se morali. Poklicali smo Seppa (Sepp Kuss iz Amerike, op. a.). Na to dirko je prišel od doma. Tudi on je pokazal, da je izjemen talent, čeprav je mlad. Ob ustreznem vodenju skozi prvi teden bo zagotovo lahko opravil svoje delo, kjer bo potrebno. V tem trenutku smo tukaj, pripravljeni. Mirno lahko čakamo na štart."

Ob kateri uri bo Roglič nastopil v soboto, še ni znano. V petek bodo vodilni ekip določili, kdaj bodo svoje kolesarje spustili na traso. Zna pa se zgoditi, da bodo kalkulirali, saj je za poznejšo uro napovedan dež, ki bi otežil vožnjo. Če se vremenska napoved ne bo spremenila, bi lahko nekatere favorite videli že na začetku prologa, ki se scier začne ob 16.30.