Slovencema je jasno: v Italiji sta zaradi Italijana #video

Danes ob 16.50 se bo za slovensko kolesarstvo začel dolgo pričakovani Giro. V primerjavi s preteklimi izvedbami imamo letos s Primožem Rogličem prvič tekmeca za skupno zmago. In temu primerno je tudi več zanimanja za italijansko tritedensko dirko.

Če bo član ekipe Jumbo-Visme velikokrat v soju žarometov, pa bodo imeli drugačno vlogo preostali trije slovenski kolesarji.

Polanc v boju za tretjo etapno zmago?

Jan Polanc bo vozil v dresu UAE Emirates in je še vedno edini Slovenec, ki je dvakrat prikolesaril do etapnih zmag na Giru. Letos bo imel proste roke, zato lahko pričakujemo, da se bo spet podal v kakšen beg, kot se je že v preteklosti in dvakrat uspešno zdržal do konca.

"Etape sem pogledal. Mislim, da je letos veliko zahtevnih. Morda ni dobro iskati svoje priložnosti v begu v najtežjih. Izbrati moraš etapo, ki ti bi lahko bila bolj pisana na kožo. Videli bomo, kako se bo začel Giro. Verjetno bom imel letos bolj proste roke. V prvih etapah bomo videli, kakšne so noge. Zagotovo se veselim drugega dela, čeprav ga je malce nervozno čakati. Trije tedni so dolga dolga doba. Če veš, da bo priložnost, je to nekoliko lažje," pred začetkom Gira pravi Polanc.

Izkušena Koren in Bole kot velika pomočnika Nibalija

Povsem drugačni vlogi pa čakata člana Bahrain Meride Kristijana Korena in Grego Boleta. Oba sta že starosti tritedenskih dirk in imata za seboj devet nastopov na največjih dirkah. Zanimivo je, da je Koren kar osemkrat nastopil na Touru, na Giru pa se je premierno preizkusil pred dvema letoma.

Koren bo nastopil ne deseti tritedenski dirki, a šele na drugem Giru. Foto: Bahrain Merida

"Takšne so bile v preteklosti želje preostalih ekip. Na Giru sem si želel voziti, ker mi je drugače. Drugi ljudje so, drugačno okolje. Bolj se počutim domače," poudarja Koren.

A se zaveda, da bo njegova osrednja naloga ščititi hrbet njihovemu adutu Vincenzu Nibaliju, ki bi rad še tretjič v karieri osvojil največjo italijansko kolesarsko pentljo: "Dva tedna višinskih priprav na Tenerifih sta mi zelo koristila. To je bil zagotovo korak naprej, da bom lahko te tri tedne delal maksimalno za našega kapetana. Imamo favorita za končno zmago. Logično se nam zdi, kaj bomo delali tri tedne. Zlasti meni."

Bole Gira ni imel v načrtu, a je v ekipo prišel zaradi dobre forme in izkušenj

Bole je preizkusil prav vse tritedenske dirke. Dvakrat je nastopil tudi na španski Vuelti, sicer pa ima štiri nastope na Touru in letos bo vknjižil prav tako četrtega na Giru. A na začetku leta še ni bilo govora, da bo nastopil na tritedenski italijanski dirki: "Nisem imel v načrtu Gira, Toura ali Vuelte. Po Baskiji se je začelo govoriti, da sem v igri. Na koncu se je izkazalo, da je bila moja forma dovolj dobra, da so me vzeli v ekipo."

Grega Bole je naknadno izvedel, da bo nastopil na Giru. Tako kot Koren bo imel tudi on nalogo garati za njihovega favorita Vincenza Nibalija. Foto: Bahrain Merida

Tudi njemu pa je kristalno jasno, kaj bo njegova osrednja naloga: "Tu sem zaradi Vincenza. Stoodstotno se bom posvetil nalogam, ki mi jih bodo dali. Če bo kakšna priložnost, pa jo bom poskusil izkoristiti."