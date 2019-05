Ni še videl takšnega, kot je Primož Roglič #video

S sobotnim prologom se bodo odprla vrata 102. Gira. Tri tedne bodo kolesarji vrteli pedala in poskušali v Verono, kjer bo 2. junija zaključni kronometer, priti v najboljšem mogočem položaju. Zlasti kapetani ekip, ki jih zanima skupna zmaga. In pri Team Jumbo-Visma stavijo na Primoža Rogliča, ki je med osrednjimi favoriti za končno zmago. Njegov moštveni kolega Jos Van Embden poje hvalnice na račun slovenskega kolesarja in ga zelo ceni.

Kako je imeti ob sebi kolesarja, ki je med osrednjimi favoriti za osvojitev Gira?

Velikokrat sem bil na štartu Gira. Vedno smo imeli kapetana za skupno razvrstitev. Denis Menčov je bil na primer v naši ekipi, ampak z njim nismo začeli Gira kot favoriti (leta 2009 ga je nato osvojil, op. a.). Vedno je bil cilj, da bi bili dobri. Morda smo z Menčovim in Stevenom Kruijswikom razmišljali, da bi prišli med najboljše tri, če bi šlo vse, kot smo si zamislili. Iti po zmago je povsem drugače. S to ekipo smo bili skupaj že od februarja. Izkusili smo, kako gredo stvari, kaj mora kdo narediti. Tudi to, kako se brani vodstvo. Pripravljeni smo.

Kaj je pri Primožu tako posebnega?

Primož je poseben. Najprej moram povedati, da je zelo super fant. Mislim, da ga ni v karavani, ki bi rekel, da ga nima rad. Zabaven je, sproščen, vendar natančno ve, kaj želi narediti. Pred tremi leti še ni vedel, kaj natančno dela na kolesu. Vsak dan se je učil in občutil bolečine. Vendar je pameten fant. Vse je uredil tako, kot mora biti. Zagotovo bo v soboto in vse tri tedne tudi kaj nervozen, vendar ve, kaj počne. Precej sproščen je. Poleg tega je odličen kolesar. Ta kombinacija je super.

Foto: Jaka Lopatič Kako ste videli njegov tako hiter vzpon, potem ko je šele šest let profesionalni kolesar?

Prejšnji teden sem rekel, da je fenomen. V svoji karieri nisem videl takšnega. Sicer sem bil v ekipi z Oscarjem Freirejem, vendar sem bil takrat mlad, zato z njim nisem bil na pomembnih tekmah. Primož je tako poseben. Največji šampion, s katerim sem kolesaril v karieri. Ima vse, da mu uspe kot kolesarju.

Če zmaga v soboto na prologu, vam bo naložil dodatno delo pri branjenju rožnate majice.

(Smeh, op. a.) To je res. A to za nas ne bo težava. Kot sem rekel, smo močna ekipa. Dobro smo pripravljeni. Če moraš nekje zmagati, preprosto moraš. Ne smemo vsega vzeti kot dejstvo, čeprav je osvojil vse tri dirke, na katerih je letos kolesaril. Vsaka zmaga je posebna. V tem svetu sem že zelo dolgo in če dobiš etapo na Giru, zlasti prvi dan, je rožnata majica takoj tvoja. In to je vedno nekaj posebnega. Če bo v soboto zmagal, bom zelo vesel. Bo pa to pomenilo, da bomo morali delati bolj trdo.

"Če bo v soboto zmagal, bom zelo vesel. Bo pa to pomenilo, da bomo morali delati bolj trdo." Foto: Jaka Lopatič Koliko ste mu kaj pomagali v karieri, saj ste že od leta 2016 skupaj v nizozemski ekipi?

Primoža smo morali včasih malce popraviti in mu reči, da ni težko in da je dober. Jaz bi se moral pritoževati nad bolečinami v nogah pri vožnjah v klanec. Ko je na primer kdaj odpadel in je bilo še 30 kolesarjev pred njim, sem mu rekel, da je dober. Zdaj pa je v tej fazi kariere, da mi ga ni treba nič učiti. Če bo želel kaj izvedeti, bo prišel do mene. Ne vem, kako se počuti, saj je v središču pozornosti. Sam nikdar nisem bil v takšnem položaju. Z izkušnjami mu zato tu ne morem pomagati.

Ampak boste verjetno zaradi vseh izkušenj njegova desna roka na cesti.

Tega ne bi rad poudarjal. Seveda potrebuješ kapetana v ekipi, a bi bil rad eden od osmih kolesarjev. Dobro, če so kakšni težki trenutki in je treba sprejeti odločitev, jo nekdo mora. Vendar sem le eden od osmih kolesarjev. Imel pa bom zadolžitve, ki jih bom moral opraviti.