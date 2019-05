Na Giru se je že začelo taktiziranje #video

Petkov dan v Bologni je prekrasen. Sonce, temperatura okoli 25 stopinj Celzija. Kolesarji, ki bodo v soboto začeli Giro, so preizkušali traso 8,2 kilometra dolgega prologa, ki se konča z dvokilometrskim vzponom na San Luco.

A kmalu se bo vse obrnilo na glavo. V soboto je namreč že napovedan prihod fronte. Najhuje naj bi bilo okoli osme ure zvečer. Prolog se bo sicer začel ob 16.50, kot prvi pa se bo na progo zapeljal prav eden izmed osrednjih favoritov za končno zmago. Tomu Dumoulinu, znanemu po odlični vožnji v kronometru, bo tako pripadla čast, da se kot prvi poda na dolgo pot Gira.

Kakšen je zaključek prologa in kaj pravi Primož Roglič?

Tom Dumoulin bo štartal kot prvi, v karieri pa je že osvojil Giro. Tudi letos je med osrednjimi kandidati za skupno zmago. Foto: Getty Images

Morda se sprašujete, zakaj je prav Nizozemec dobil to priložnost. Na petkovem sestanku so namreč izžrebali vrstni red ekip, kako si bodo vrstile druga za drugo. Team Sunweb je bil kot prvi povlečen iz klobuka, v katerem je bilo 22 listkov, kolikor je ekip na Giru.

Ob 16.58 bo na štartu domači matador Vincenzo Nibali, ki je dvakrat že osvojil Giro - Dumoulin enkrat. Italijan je razumljivo najbolj oblegana oseba v vsej karavani Gira, njegovi privrženci pa pričakujejo njegov nov uspeh na največji italijanski kolesarski pentlji tudi letos.

Sicer se favoriti na štart kronometra ali prologa podajo ob koncu, da je dalj čas zanimivo tudi za gledalce, povrhu vsega pa imajo najboljši pregled nad konkurenco. A ker je v igri osrednja nagrada, moštva ničesar ne prepuščajo naključju. Tudi pri nizozemski ekipi Jumbo-Visma ne, katere član je slovenski kolesar Primož Roglič. Štartal bo v prvi skupini. Kot 12. po vrsti se bo podal na progo, ura pa bo takrat kazala 17.01.

Slovenci in štartne številke na prologu 12. Primož Roglič – Jumbo-Visma (ob 17.01)

63. Jan Polanc – UAE Emirates (17.52)

75. Kristijan Koren – Bahrain Merida (18.04)

119. Grega Bole – Bahrain Merida (18.48)

Primož klanec na San Luci dobro pozna

Zaključni vzpon zelo dobro pozna, saj ga je večkrat prekolesaril že lani na dirki Giro dell Foto: Twitter Hitro bomo videli, kakšne noge imajo najboljši kolesarji, ki jih zanima rožnata majica. S to se spogleduje tudi slovenski kolesarski šampion. Zaključni vzpon na San Luco zelo dobro pozna. Pa ne zato, ker ga je prekolesaril v petek, ampak je prek njega že delal kroge. Lani na dirki Giro dell'Emilia.

Razlika je le v tem, da se bo tokrat podal na vrh s kolesom za kronometer. In ker je povprečni naklon skoraj 10-odstoten, na enem delu celo 16-odstoten, bo to kolesarjem povzročalo nekaj preglavic. Tisti, ki se ne bodo potegovali za vidnejše uvrstitve na kronometru, bodo kolesarili s kar navadnimi kolesi.

Kolesa bodo tehtala le 6,8 kilograma Teža kolesa bo prav tako ključna na prologu. Mehaniki ekip bodo poskrbeli, da bodo kolesa na limitu. Torej pri znamki 6,8 kilograma. Nekateri kolesarji se bodo celo odločili, da za lažjo izvedbo na kolesu ne bodo imeli celotnega polnila.

Grega Bole (v sredini) se bo od slovenskih kolesarjev podal na progo kot zadnji. Foto: Vid Ponikvar Čeprav so se porajala vprašanja, ali bodo tisti najboljši za zaključni vzpon zamenjali kolo za kronometer za tistega, ki je namenjen vožnji v hrib, se to ne bo zgodilo. Vsaj ne pri našem favoritu, ki želi kot prvi Slovenec osvojiti eno od tritedenskih dirk.

Zanimivo pa je, da so pri Mitchelton Scott svojega osrednjega aduta Simona Yatesa zadržali za zadnjo skupino. Ob 19.43 se bo podal na progo. In če bo dejansko deževalo, mu bo to na spolzkih kockah po Bologni in vzponu na San Luco otežilo vožnjo.

Celotna štartna lista sobotnega prologa na Giru