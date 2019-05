Vse oči uprte v Rogliča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z današnjim prologom se odpirajo vrata 102. Gira, na katerem bo Slovenija stiskala pesti za štiri kolesarje. Primož Roglič je celo napovedal boj za rožnato majico. In že danes bo po ulicah Bologne zelo zanimivo.

Prvo dejanje Gira je 8,2 kilometra dolg prolog po Bologni. Prvih šest kilometrov je ravninskih, zadnja dva pa predstavlja dva kilometra dolg vzpon na San Luco.

Prav vožnja navkreber bo naredila dodatno razliko med najboljšimi že uvodni dan. Povprečni naklon je 10-odstoten, vmes pa doseže celo številko 16. Čeprav je naklon strm, pa tisti najboljši na tem telu trase ne bodo menjali kolesa za kronometer s tistim, ki ga uporabljajo za gorske etape.

Slovenci in štartne številke na prologu 12. Primož Roglič – Jumbo-Visma (ob 17.01)

63. Jan Polanc – UAE Emirates (17.52)

75. Kristijan Koren – Bahrain Merida (18.04)

119. Grega Bole – Bahrain Merida (18.48)

Za današnji kronometer sta od tistih, ki se potegujejo za rožnato majico vodilnega, osrednja favorita Tom Dumoulin (Sunweb) in Primož Roglič (Visma-Jumbo), ne preveč zaostanka pa si ne želita prikolesariti Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), ki bi rad še tretjič osvojil Giro, in Simon Yates (Mitchelton Scott).

Za razliko od preostalih favoritov se je zadnji kljub slabi vremenski napovedi odločil, da vseeno nastopi povsem ob koncu današnjega prologa. "To je le napoved, nihče v resnici ne ve, kako bo" poudarja Britanec, ki je kot iz topa ustrelil svoje ime, ko so ga vprašali, kdo bo osvojil letošnji Giro. Na štart se bo podal šele ob 19.43, medtem ko Dumoulin že ob 16.50, Nibali ob 16.58, Roglič pa ob 17.01. Trasa današnjega 8,2 kilometra dolgega prologa.

S prologom bodo opravili še trije Slovenci, ki pa jih generalna razvrstitev na Touru ne zanima. Grega Bole in Kristijan Koren bosta pomagala Nibaliju, Jan Polanc (UAE Emirates) pa bo imel na tem Giru proste roke in bo v kakšni izmed etap iskal pot do tretje etapne zmage v zgodovini.

Najboljši po sobotnem dnevu bo lahko imel rožnato majico na svojih plečih lep čas. Morda vsaj do devete etape, ko bo na sporedu zahteven kronometer od Riccioneja do San Marina.

Ključni del Gira bo nato v drugem delu, ko bodo na sporedu gorske etape. Zlasti zaključne pred kronometrom v Veroni, ki bo zadnji dan, bodo peklenske.

Celotna štartna lista prologa na Giru