Roglič rutinirano, hud padec kralja šprinta #video

Po dnevu premor se je z današnjo deseto etapo začel drugi teden dirke po Italiji. Kolesarji so na najbolj položni etapi Gira štartali v Ravenni, Francoz Aranud Demare pa je dobil pričakovan obračun šprinterjev v Modeni. Za Francoza je bila to prva zmaga na dirki po Italiji, do danes je bil trikrat drugi, enkrat je stopil na tretjo stopničko. Primož Roglič je 145 km dolgo etapo končal v glavnini, v skupnem seštevku pa ostal na drugem mestu, minuto in 50 sekund za Italijanom Valeriem Contijem.

Po ponedeljkovem prostem dnevu je danes sledila mirna in povsem ravninska etapa s startom v Ravenni in ciljem v Modeni. V razburljivem šprintu glavnine slab kilometer pred ciljem se je zgodil hud padec, v katerem so jo hudo skupili Pascal Ackermann, ki je na letošnjem Giru dobil dve etapi in je do današnje etape vodil v skupni razvrstitvi šprinterjev, ter Italijana Matteo Moschetti in Simone Consonni.

Nemec je prišel v cilj precej odrgnjen in okrvavljen, brez točk v šprintu je sicer obdržal majico za najboljšega šprinterja, a ima le točko prednosti pred današnjim zmagovalcem.

Razburljiv zadnji kilometer desete etape:

Everything in 1 km! Watch now the arrival of #Giro 102 Stage 10 | Tutto in un chilometro! L'arrivo della tappa 10 del #Giro 102 | Tout en 1 km ! L'arrivée de la 10e étape du #Giro 102 | ¡Todo en un kilómetro! La llegada de la etapa 10 del #Giro 102 pic.twitter.com/oy2blictCK — Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2019

Vroči Nemec jo je hudo skupil:

Ouch 😧 Pascal Ackermann



The German's jersey and shorts are torn to shreds after he was involved in a HUGE crash with less than 1km to go... #Giro pic.twitter.com/n3xWMNsNcb — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 21, 2019

Polanc najboljši Slovenec

Na begu sta bila večino desete etape Italijan Luca Covili in Japonec Sho Hatsuyama, glavnina pa je vodilna začela loviti šele dobrih deset kilometrov pred ciljem, ko se je v ospredje glavnine postavil Roglič. V ciljnem šprintu si je drugo mesto priboril Italijan Elia Viviani, tretjega pa Nemec Rüdiger Selig. Najboljši slovenski predstavnik je bil Jan Polanc (UAE Emirates) na 36. mestu, Roglič (Jumbo-Visma) je bil 45., Grega Bole pa 93. (Bahrain-Merida). Vsi trije slovenski kolesarji so po deseti etapi v skupnem seštevku ostali na mestih, ki so jih zasedali po nedeljskem kronometru.

Fotoutrinki z desete etape:

V sredo bo na sporedu 221 kilometrov dolga etapa v Novi Ligureju, prav tako ravninska, zato bodo najverjetneje znova v ospredju šprinterji.

Izidi, 10. etapa:

1. Arnaud Demare (Fra/Groupama-FDJ) 3:36:07

2. Elia Viviani (Ita/Deceuninck-QuickStep)

3. Rüdiger Selig (Nem/Bora-Hansgrohe)

4. Caleb Ewan (Avs/Lotto Soudal)

5. Giacomo Nizzolo (Ita/Dimension Data)

6. Davide Cimolai (Ita/Israel Cycling Academy)

7. Manuel Belletti (Ita/Androni Giocattoli-Sidermec)

8. Giovanni Lonardi (Ita/Nippo-Vini Fantini-Faizane) vsi isti čas

9. Jasper De Buyst (Bel/Lotto Soudal) 0:02

10. Jacopo Guarnieri (Ita/Groupama-FDJ) 0:04

...

36. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates)

45. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma)

93. Grega Bole (Slo/Bahrain-Merida) vsi isti čas



Skupno:

1. Valerio Conti (Ita/UAE Emirates) 39:44:39

2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 1:50

3. Nans Peters (Fra/AG2R La Mondiale) 2:21

4. Jose Joaquin Rojas (Špa/Movistar) 2:33

5. Fausto Masnada (Ita/Androni Giocattoli-Sidermec) 2:36

6. Andrey Amador (Kos/Movistar) 2:39

7. Amaro Antunes (Por/CCC) 3:05

8. Valentin Madouas (Fra/Groupama-FDJ) 3:27

9. Giovanni Carboni (Ita/Bardiani) 3:30

10. Pello Bilbao (Špa/Astana) 3:32

...

23. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 5:24

129. Grega Bole (Slo/Bahrain-Merida) 51:49

