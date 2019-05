Roglič Belgijca razočaral, a je imel ta prav, da bo Primož tekmeca "ubil"

"Za mano je dober kronometer. Naredil sem najbolje, kar sem lahko, zato sem vesel. Razlika med mojo in Victorjevo vožnjo je bila, da je on kolesaril v suhih razmerah. Jaz zaradi dežja nisem tvegal v zavojih, drugod sem šel na vso moč," so bile prve besede Primoža Rogliča po zmagi v 9. etapi Dirke po Italiji.

Najhitrejši je bil na kronometru od Riccioneja do San Marina. Drugega Victorja Campenaertsa (Lotto-Soudal) je na 34,8 kilometra dolgi trasi prehitel za enajst sekund, oba pa sta bila razred zase. A Belgijec je imel, kot je poudaril Rogla, boljše razmere, saj je kolesaril na suhi progi. Je imel pa zato težave s kolesom. "Pojavile so se v zadnjem kilometru in pol, kar me je spravilo ob živce. Veriga mi je padla dol," je razlagal nejevoljno, potem ko zadnjega dela etape ni prekolesaril na kolesu za kronometer, ampak na rezervnem gorskem kolesu.

Anketa smo objavili že pred začetkom Gira.

Bo Primož Roglič zmagal na letošnji Dirki po Italiji? Da 76,77% +

Ne 23,23% +

Did this bike change cost Victor Campenaerts the stage win today at the @giroditalia? pic.twitter.com/TuSQcCl5HX — GlobalCyclingNetwork (@gcntweet) May 19, 2019

Campenaerts ejected from the hot seat, Roglič 11 seconds faster. If he hadn't had that mechanical... pic.twitter.com/wydyOqrnpZ — the Inner Ring (@inrng) May 19, 2019

Belgijec je imel prav glede Rogliča

Prav Campenaerts, ki je sicer specialist za kronometer, je pred etapo dejal, da ga bo Primož razočaral, če ne bo zmagal v 9. etapi. In na koncu ga je. Pa ne zato, ker je zmagal, ampak zato, ker mu je odvzel zmago. O tem je pred začetkom današnjega dne dejal: "Res je, da sta Simon Yates in Vincenzo Nibali napredovala v kronometru, vendar ju bo Primož 'ubil'."

In imel je prav. Nibali je sicer odlično opravil s kronometrom in za Rogličem zaostal sekundo in pet stotink, medtem ko je Yates povsem popustil in v primerjavi z Roglo v skupnem seštevku izgubil debele tri minute in 11 sekund. Italijan zdaj zaostaja minuto in 44 sekund, Britanec pa že debele tri minute in 46 sekund.

Head to head battle in the ITT Sangiovese Wine Stage: Riccione - San Marino (RSM) #Giro 102 Stage 9 | Un grande testa a testa nella cronometro Sangiovese Wine Stage: Riccione - San Marino (RSM) #Giro 102 Tappa 9. pic.twitter.com/ktCoYrkO8t — Giro d'Italia (@giroditalia) May 19, 2019

"Na koncu bomo videli, kakšen rezultat bomo dosegli. Pred nami je še dolga pot. Veliko je še kilometrov in vzponov. Vedno pa je lepo imeti nekaj prednosti. Osredotočen sem na prihodnje dni," poudarja Roglič, ki bo imel v ponedeljek kot vsi kolesarji na Giru prvi prost dan.

Primož prvi po letu 2000 s takšnim podvigom

Drugič letos je na Giru slavil etapno zmago, obakrat na kronometru. S tem je nasledil Jana Hruško, ki se je pred njim zadnji lahko pohvalil s takšnim podvigom na Dirki po Italiji. Čehu je to uspelo leta 2000. Foto: Getty Images "Vreme je bilo zahtevno. Po enajstih kilometri je pospešil, v klanec pa opravil izjemno delo. Zaradi vremena smo načrt spremenili. Na ovinkih je vozil bolj previdno, manj je tvegal. Veseli smo uspeha. Zdaj prihaja na vrsto počitek, ki ga bomo dobro izkoristili. Kmalu bo pred nami drugi del, ki bo najbolj zanimiv na Giru," je povedal športni direktor Jumbo Visme Jan Boven.

Zanimivo je bilo videti Rogličev obraz, ko je kot vodilni čakal še na Italijana Valeria Contija, ki je kolesaril v rožnati majici. Čeprav je slednjo nositi velik prestiž, pa je slovenski kolesar danes ni želel še enkrat obleči, saj bi mu predstavljala dodatne obveznosti in manj časa za počitek. Zaveda se, da mu Italijan ne bo predstavljal preglavic v boju za skupno zmago.

Primožu pa je uspel še en podvig. Po letu 2000 in Janu Hruški je namreč postal naslednji kolesar, ki je na enem Giru slavil zmagi na dveh kronometrih. A Roglič ima pred seboj še enega, ki bo na sporedu zadnji dan v Veroni. Tudi takrat lahko pričakujemo njegovo novo odlično vožnjo, pa čeprav bodo noge že dodobra načete po vseh adrenalinskih etapah v Dolomitih.