Izjemni Primož Roglič v težkih razmerah pometel s konkurenco! #video

Kronometer v živo Trenutni vrstni red ROGLIČ Primož Slo Jumbo-Visma 51:52 CAMPENAERTS Victor Bel LOTTO SOUDAL 52:03 +0:11 MOLLEMA Bauke Niz TREK - SEGAFREDO 52:52 +1:00 NIBALI Vincenzo Ita BAHRAIN MERIDA 52:57 +1:05 KANGERT Tanel Est EF EDUCATION FIRST 53:02 +1:10 ... POLANC Jan Slo UAE EMIRATES 53:47 +1:55 ... YATES Simon VBr MITCHELTON SCOTT 55:03 +3:110 BOLE Grega Slo BAHRAIN MERIDA 58:12 +6:09 Victor Campenaerts (Lotto Soudal) je bil dolgo časa vodilni na kronometru. Sicer mu je pred vzponom ponagajalo kolo, a je imel za razliko od kolesarjev, ki so štartali za njim, ugodnejše razmere. Preostalim je nagajal dež. Najbolj napeto je postalo, ko so se na progo podali osrednji favoriti za skupno zmago. Italijan Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), ki bi rad še tretjič v karieri osvojil dirko po Italiji, Britanec Simon Yates (Mitchelton Scott) in Primož Roglič (Jumbo-Visma). Roglič je imel v dežju pri prvem merjenju časa za vodilnim Campenaertsom 33 sekund zaostanka, dobrodošlo pa je bilo, da sta ga imela velika konkurenta za skupno zmago Yates in Nibali 49 oziroma 59 sekund. 💪💪💪@Team_JumboVisma's Primoz @Rogla takes the lead! ⏱



Is he going to win his second time trial stage of the #Giro today? pic.twitter.com/ipmuK5wuzE — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 19, 2019 Slovenski kolesarski šampion je bil hitrejši tudi pri drugem vmesnem času, preden se je trasa začela vzpenjati proti cilju. Njegov zaostanek je bil 51 sekund, Nibali in Yates pa sta zaostajala že 1:29 oziroma 1:39. Zato pa je Roglič v vožnji v klanec pokazal šampionski obraz in pometel tudi z Belgijcem ter postal junak kronometra. Prehitel ga je za 11 sekund. Odlično je z vožnjo na čas opravil tudi Nibali, ki je imel 1:05 zaostanka za Primožem. Zato pa je na koncu povsem popustil Yates, ki je za našim kolesarjem zaostal za kar 3:11. Primož ima zdaj prej Nibalijem v skupnem seštevku 1:44 prednosti. .@rogla - @JumboVismaRoad #Giro pic.twitter.com/HBWM7ritdk — Giro d'Italia (@giroditalia) May 19, 2019 Izvrstno je nastopil Jan Polanc (UAE Emirates), ki je za Belgijcem zaostal le 59 sekund. Grega Bole (Bahrain Merida) si je prikolesaril zaostanek šestih minut in devetih sekund. Roglič za rožnato majico, ki je v lasti Valeria Contija (UAE Emirates), zaostaja. 5:24. Pred največjimi konkurenti za skupno zmago na dirki po Italiji ima Primož naslednjo prednost: Simon Yates (Mitchelton Scott) 0:35

(Astana Pro Team) 0:44 Rafal Majka (Bora - Hansgrohe) 0:49 Dolžina kronometra: 34,8 km Ob 12.50 se je začel drugi kronometer na Dirki po Italiji, ki kani veliko pozornosti. Zlasti med tistimi, ki se spogledujejo s končno zmago na prestižni tritedenski dirki. V rožnati majici bo danes kolesaril domačin Valerio Conti iz UAE Emirates, vendar ga ni med tistimi, ki bi lahko z njo zadnji dan Gira prikolesaril v Verono.

Napoved pred etapo

Po nekaj ravninskih, a zahtevnih etapah, ki so jih kolesarji prevozili z visoko povprečno hitrostjo, je prišla nova ura resnice.

"Ekipa je spet opravila dobro delo. Za zdaj vse poteka dobro in veselim se današnjega kronometra. Dan bo zelo pomemben za skupni vrstni red. Vse bom dal od sebe in potem bomo videli, za kaj bo to zadostovalo. Moji glavni tekmeci? Kolesarim sam, zato sem sam sebi največji tekmec," je pred današnjo vožnjo dejal Primož Roglič, ki ima jasen cilj, da v mestu Romea in Julije 2. junija dvigne prestižni pokal visoko v zrak.

A najprej ga čaka 34,8 kilometra dolg kronometer od Riccioneja do San Marina, ki bo v zaključku pravzaprav gorski. Na štart se bo podal ob 15.40.

Trasa današnjega kronometra

Prav mu bo prišlo to, da se bodo največji konkurenti za skupno zmago na Giru na štart podali pred njim in bo imel tako pregled nad tem, kaj se na trasi dogaja. Vincenzo Nibali bo štartal ob 15.28, Simon Yates tri minute za njim, Miguel Angel Lopez pa ob 15.25.

Njegov naskok pred Yatesom je 35, Niblaijem 39, Lopezom 44 in Mikelom Lando 49 sekund.

Druga zgodba kot na prologu, a Primožu tudi danes trasa ustreza

Današnji kronometer ustreza Primožu Rogliču. Foto: Jaka Lopatič Za zdaj sta videti največja konkurenta Yates in Nibali, ki sta bila na 8 kilometrov dolgem prologu na kilometer za 2,3 sekunde počasnejša od slovenskega kolesarja, kar je dober obet pred današnjim daljšim kronometrom.

"Radi bi pridobili čas. To je naš cilj, vendar ne morem reči, koliko. To ni matematika, da bi le pomnožil sekunde, ki jih je pridobil na prologu, z današnjim daljšim kronometrom. Stvar tako ne funkcionira. Drugačen pristop je, čeprav je trasa podobna tisti v Bologni. Začetek je raven, v zaključku gre trasa navkreber. Vendar so prvi dan kolesarili približno 13 minut, danes bodo okoli 45-50 minut. Manj eksploziven bo današnji kronometer, a tudi to Primožu ustreza," je dejal Addy Engels, športni direktor Jumbo-Visme, katere član je nekdanji smučarski skakalec, ki je na Giru pred letošnjim letom že zmagal na kronometru. Leta 2016, ko je prvič spoznal čare dirke po Italiji, je bil najhitrejši na kronometru. In tudi takrat je bil le-ta v deveti etapi, trasa pa je bila dolga 40,5 kilometra.

Belgijec jasno povedal, kaj pričakuje danes od Rogliča

"Primož me bo razočaral, če ne bo danes zmagal," je dejal belgijski specialist za kronometer Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) in dodal: "Res je, da sta Yates in Nibali napredovala v kronometru, vendar ju bo Primož "ubil"."

Na štartu bosta še dva Slovenca. Grega Bole se bo na progo podal ob 13.24, Jan Polanc pa ob 15.06.