Napad na Rogliča #video

Upal je, da bo izgubil minuto, ampak je debele tri in zdaj za Primožem Rogličem v skupnem seštevku Gira zaostaja že 3:46. Takšna je bila zgodba Simona Yatesa (Mitchelton Scott) po nedeljskem kronometru v 9. etapi dirke po Italiji. Britanec je bil pred začetkom Gira tako suveren, da je le sebe videl kot osrednjega favorita za skupno zmago.

"Preveč sem garal, da bi se kar predal"

"Roglič je zelo, zelo impresiven. Ni videti, da bi se ustavljal. Vsi ga bomo morali napasti, zato pričakujemo agresivno dirko," pravi Simon Yates. Foto: Sportida A mu ne gre po načrtih. Če bo želel ogroziti Rogliča, mu ne preostane drugega kot napad v prihajajočih gorskih etapah. "Na klanec kronometra enostavno nisem imel več moči. Ne, da bi rezervoar izpraznil že prej, ampak se pedala niso hotela vrteti tako, kot sem si želel. Srčni utrip je zelo zrasel. Ne vem, kaj se je zgodilo. Zelo sem bil razočaran."

A ne meče še puške v koruzo: "Preveč sem garal, da bi se kar predal. Vse bom dal od sebe. Če to ne bo zadostovalo, potem ok. Veliko kilometrov je še pred nami. A nisem le jaz v tem položaju, tudi drugi favoriti. Roglič je zelo, zelo impresiven. Ni videti, da bi se ustavljal. Vsi ga bomo morali napasti, zato pričakujem agresivno dirko. Ne le v zaključkih etap, ampak takoj, ko se bomo soočili z gorami."

Napadati bodo morali tudi preostali, ki jih zanima rožnata majica. Miguel Angel Lopez (Astana) in Mikel Landa (Movistar) zaostajata štiri minute in 29 sekund oziroma štiri minute in 52 sekund, najbližje pa mu je izkušeni Italijan Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), ki je z 1:44 zaostanka najbližje slovenskemu kolesarju.

"Prehitro je, da bi govorili o najinem dvoboju"

"Veliko kilometrov je še do cilja in pred nami so še najbolj pomembne gorske etape," poudarja izkušeni Nibali. Foto: Sportida "Dobrodošlo je bilo, da sem v primerjavi z Yatesom pridobil. Roglič je specialist za kronometer, zato je bila izguba minute pričakovana," je dejal Nibali in dodal: "Kronometer je bil težak, ker je začelo deževati, ko sem se usedel na kolo. A so imeli takšne razmere tudi drugi. V prvem delu nisem tvegal. Skušal sem zadržati konstantno vožnjo. Ko se je trasa začela ob koncu dvigovati, sem začel pritiskati."

Čeprav od favoritov najbolj diha za ovratnik Rogliču, pa sam poudarja, da nista le onadva v igri za laskavo lovoriko. "Prehitro je, da bi govorili o najinem dvoboju. Še vedno je veliko kolesarjev v igri. Vsi bodo položili svoje karte," poudarja Nibali, ki iz izkušenj dobro ve, kaj vse nepredvidljivega se lahko še zgodi na dirki. Vendarle je do konca še dvanajst etap.

"Veliko kilometrov je še do cilja in pred nami so še najbolj pomembne gorske etape. V igri za zmago še vedno vidim Lando, Yatesa in Lopeza. Sicer so izgubili malce več časa, vendar bodo zagotovo napadali in to bi dirko lahko naredilo bolj zanimivo," poudarja dvakratni zmagovalec Gira.

Roglič vseskozi izpostavlja Verono

Primož Roglič je odločen, da bo letos Giro pripadel njemu. Foto: Giro/LaPresse Da še zdaleč ni vsega konec in da glavnina dela šele prihaja, se zaveda tudi slovenski kolesarski šampion. Po vsaki etapi zbrani sedmi sili v usta polaga vedno iste besede, saj se zaveda, kako dolga je še cesta do cilja: "Kot smo že videli, se lahko veliko stvari zgodi. Konca ne bo, dokler ne bomo prišli vsi na cilj v Veroni. Dokler so kolesarji v igri za zmago, se lahko vse zgodi. Moja naloga je, da nadzorujem stvari, ki jih lahko."

Eden od favoritov Gira Tom Dumoulin (Team Sunweb), ki je Giro že osvojil in je bil med glavnimi kandidati za zmago tudi letos, je zaradi poškodbe kolena denimo že odstopil. Jasno je, da bodo etape iz dneva v dan postajale bolj razburljive. Prva prava gorska bo v petek, ko lahko že pričakujemo prve resne napade tistih, ki gledajo Rogliču v hrbet. Pravega časa za oddih pa član Jumbo Visme ne bo imel, saj bo že v soboto sledila nova, v ponedeljek pa še ena izjemno zahtevna gorska etapa.