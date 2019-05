Giro ima rožnato, Tour rumeno, slovenska pentlja pa zeleno #video

Najbolj prepoznavna majica v kolesarstvu je rumena (Maillot Jaune), ki jo obleče vodilni kolesar in seveda zmagovalec na največji in najslavnejši tritedenski kolesarski dirki na svetu, francoskem Touru. Ta je tudi najstarejši od treh velikih etapnih dirk, prvič so ga izpeljali leta 1903, organizirala pa ga je revija L'Auto (predhodnica časnika L'Equipe). Organizatorji so se majice za vodilnega kolesarja domislili nekaj let pozneje, prvo so podelili leta 1919, rumene barve pa je bila, ker je bila na rumenem papirju tiskana tudi revija L'Auto.

Enak izvor ima tudi rožnata majica na dirki po Italiji. Prvi Giro so izpeljali leta 1909, priredil ga je športni časnik La Gazzetta Dello Sport, ki je še danes natisnjen na rožnat papir. Rožnata je tako tudi majica za vodilnega kolesarja Gira, danes legendarno oblačilo pa so prvič podelili šele leta 1931. Prvi nosilec tako imenovane "maglie rose" je bil Learco Guerra, ki je osvojil uvodno etapo 19. Gira iz Milana do Mantove.

Novost sprejeta z zadržki

Čeprav sta danes omenjeni majici velik prestiž, so bili sprva kolesarji nad idejo vpadljive majice vse prej kot navdušeni. Na Touru so rumeno poskušali vpeljati že leta 1913, a se je belgijski kolesar Philippe Thys, ki bi jo moral obleči, uprl. Prepričan je bil, da bi v rumeni opravi preveč izstopal, kar bi preostalim kolesarjem dalo dodaten zagon.

Prvič so jo tako podelili leta 1919, nadeli so jo Francozu Eugeneju Christopheju, ki pa je prav tako ni želel nositi, pritoževal se je, da se mu ljudje ob progi posmehujejo, mu žvižgajo in ga kličejo kanarček. Medtem ko so se v Franciji trudili z vpeljavo rumene, so v Italiji šele dobro vpeljali časovni sistem, saj so do leta 1914 skupnega zmagovalca določili na podlagi točk.

Mavrična zmeda v Španiji

Največ dirk po svetu je prevzelo francosko rumeno, le redki prireditelji so se zgledovali po Giru, na tretji največji tritedenski dirki, španski Vuelti pa so se šele pred kratkim dokončno sprijaznili z rdečo majico. Na Vuelti so pred tem poskušali z oranžnimi (leta 1935, 1942, 1977), belimi (1941), belimi z rdečo črto (1945–1950), rumenimi (1955–1998) in zlatimi (1999–2010).

V Sloveniji se borijo za zeleno

Poleg velikih treh dirk prestiž prinaša tudi majica svetovnega prvaka Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Ta je bela s petimi prečnimi črtami v modri, rdeči, črni, rumeni in zeleni barvi, ki tako kot olimpijski krogi predstavljajo pet celin. Mavrična je tudi zgodovina majic na največji naši kolesarski dirki Po Sloveniji, kjer so sprva poskušali s Tourom navdahnjeno rumeno, nato presedlali na modro, zadnjih nekaj let pa stavijo na zeleno pod sloganom "Figt for Green" (Boj za zeleno). Ta boj bo letos na sporedu med 19. in 23. junijem.

Za prepoznavnost vodilnih kolesarjev v različnih seštevkih na več etapnih dirkah so v uporabi bolj različne barvne rešitve. Tako je najboljši mladi kolesar v belem tako na Touru, Giru kot dirki Po Sloveniji, najboljši po točkah je v zelenem na Touru, Vuelti in Po Sloveniji, na Giru pa je v ciklamni barvi, za hribolazce imajo na Touru pikčasto majico, v Italiji modro, Po Sloveniji pikčasto …

