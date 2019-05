Dodatne nevšečnosti za Primoža Rogliča #video

Čeprav Primož Roglič ni v rožnati majici, je za zdaj videti, da kolesari na Giru svojo dirko. Majico najboljšega je v šesti etapi namenoma predal, saj mu je prinašala številne obveznosti po vsaki etapi, s tem pa ga prikrajšala prepotrebnega počitka.

Da je osrednji favorit za končno zmago, je pokazal tudi v deveti etapi. Na 34,8 kilometra dolgem kronometru je pometel s tistimi, ki imajo v mislih, da bi drugega junija v Veroni oblekli rožnato majico. Za slednjo slovenski kolesar zaostaja eno minuto in 50 sekund, a je jasno, da je Valerio Conti (UAE Emirates) ne bo mogel zadržati do konca.

Na prelazih Gira vladajo zimske razmere

V nedeljo je bilo pomembno, da je bil na kronometru od Vincenza Nibalija (Bahrain Merida) hitrejši za eno minuto in pet sekund (v skupnem seštevku zaostaja zdaj za 1:44). Simon Yates (Mitchelton Scott), ki se je pred začetkom Gira okronal za nespornega kralja, je povsem pogorel in si pridobil dodatne tri minute in 11 sekund pribitka (3:46). Veliko sta izgubila tudi Miguel Angel Lopez (Astana) in Mikel Landa (Movistar), ki zaostajata štiri minute in 29 sekund oziroma štiri minute in 52 sekund.

Pogled na cilj petkove 13. etape - Lago Serru

V 13. etapi bodo kolesarji zaključili etapo na Lago Serru, kjer vladajo zimske razmere.

Sneg na prelazih

Roglič je bil v nedeljo celo najhitrejši od vseh in se veselil že druge zmage na letošnjem Giru. Obakrat je bil prvi v kronometru in s tem nasledil Jana Hruško, ki mu je ta podvig uspel leta 2000. A ima Rogla pred seboj še kronometer v Veroni, zato bi lahko bero še nadgradil.

Vendar je pot do takrat še dolga. Dodatno jo bodo začinili kolesarji sami s svojim tempom, povrhu vsega pa svoje zobe kaže tudi narava. Že v Sloveniji imamo nestanovitno vreme, nič drugače ni v Italiji, zlasti v gorskih predelih, kjer je celo sneg.

Na prelazu Passa Gavia (2618 metrov n. m.) so še pred dnevi plužili sneg, kar si lahko pogledate v spodnjem videu, v prihodnjih dneh pa naj bi spet dobili novo snežno pošiljko. In prek Gavie bi morali kolesariti v 16. etapi, torej 28. maja. A bo zanimivo že ta teden v 13. etapi, ko bo cilj petkove etape na Lago Serru. Ta je na nadmorski višini 2247 metrov in tudi tam je "lepa" snežna kulisa.

Prelaz Gavia bo kolesarje pričakal 28. maja

Roglič, sneg in nižje temperature imajo zgodovino

Čeprav čakajo kolesarje neugodne razmere, pa je za Rogličevo ekipo Jumbo-Visma dobrodošlo, da so zadnje priprave pred dirko po Italiji opravili v Sierri Nevadi, kjer so imeli prav podobne razmere. Sneg jim je takrat povzročal nekaj preglavic, zato v ekipi vedo, kaj lahko vsaj približno pričakujejo. In ker je Primož v kolesarstvo prišel iz smučarskih skokov, mu nekoliko nižje temperature ne bi smele povzročati večjih težav.

Ekipo čaka v prihodnjih dveh tednih veliko dela. Foto: Giro/LaPresse

Pravi boj za skupno zmago se bo tako začel v petek, ko bo na sporedu prva od petih gorskih etap, ki še čakajo kolesarje na letošnjem Giru. Dobrodošel je tudi podatek, da ima Roglič zadnji dan spet priložnost, da v primerjavi z največjimi konkurenti pridobi nekaj sekund, saj bo v Veroni 17 kilometrov dolg kronometer.

In katere pomembne etape Rogliča še čakajo do zaključka Gira, ki bi ga rad osvojil?

Razmerje moči bi lahko premešala 13. etapa. Začela se bo v Pinerolu (337 n. m.), končala pa z dobrih 20 kilometrov dolgim vzponom na Lago Serru (2247 n. m.), kjer je trenutno vse pobeljeno s snegom. Vmes bosta še gorska cilja I. in II. kategorije.

Organizatorji so se odločili, da bodo kolesarjem zagrenili življenja, saj bo že naslednji dan nova gorska etapa, ki bo imela kar pet gorskih ciljev. Najvišja točka bo 1951 visoki Colle San Carlo, etapa pa se bo končala v Courmayeurju.

13. etapa - 24. maj (196 kilometrov)

14. etapa - 25. maj (131 kilometrov)

Po 15. etapi bo sledil dan počitka, ko bodo kolesarji spet vrteli pedale v rdeče cone. Dan se bo začel v Loverju (252 n. m.), malce po polovici etape se bodo povzpeli na najvišjo točko Gira – Passo Gavia (2618 n. m.), kjer je trenutno obilico snega. A tu se pekel ne bo končal, saj bosta sledila še vzpona na prelaz Passo del Mortirolo in finiš na Ponte Di Legno. Vse skupaj bodo kolesarji pri vzponih naredili več kot pet tisoč višinskih metrov.

16. etapa - 28. maj (226 kilometrov)

Tudi 17. etapa ima predznak gorske, končala pa se bo v Anterselvi, ki je slovenskim športnim navdušencem znana kot biatlonsko središče.

17. etapa - 29. maj (181 kilometrov)

Tisti kolesarji, ki bodo še vedno v igri za končni uspeh, bodo morali imeti moči tudi v zaključnih treh etapah. Devetnajsti tekmovalni dan jih čaka 13,6 kilometra dolg vzpon na smučarsko središče San Martino di Castrozza – povprečni naklon bo 5,6 odstotka.

19. etapa - 31. maj (151 kilometrov)

Prava pošastna etapa se obeta predzadnji dan. V Dolomitih bo spet napeto. Kar pet gorskih ciljev bo čakalo kolesarje. Najtežji del etape bo verjetno na koncu, ker bodo noge že krepko utrujene, a bo najbolj zahteven vzpon na Passo Manghen. Dolg bo 18,9 kilometra, naklon pa bo 7,6-odstoten. Na 12. kilometru bo naklon maksimalen 15-odstoten. Še odstotek večji bo ob zaključku etape s ciljem na Monte Aveni.

20. etapa - 1. junij (194 kilometrov)

Sicer smo vajeni, da je zadnji dan tritedenske dirke parada šampionov in zaključek etape s skupinskim šprintom, pa tokrat ne bo tako. Pekla na Giru namreč še ne bo konec. Preživeli bodo le tisti najboljši, ki se bodo zadnji dan udarili na zaključnem 17 kilometrov dolgem kronometru po Veroni. Da ne bo prelahek, so se organizatorji odločili, da ga začinijo na polovici s 4,5 kilometra dolgim vzponom.

21. etapa - 2. junij (17 kilometrov - kronometer)

In po 3.578,8 kilometra bo tako znano, kdo bo osrednji junak Gira. Vsa Slovenija stiska pesti, da bo v središču pozornosti Roglič. In če bo tudi zadnji dan v igri za laskavo lovoriko, lahko v Veroni pričakujemo ogromno število slovenskih trobojnic.