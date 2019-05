Rogličevi šefi verjetno pred najtežjo preizkušnjo glede Primoža

Ko so se leta 2015 šefi nizozemske ekipe, ki sliši zdaj na ime Jumbo Visma, dogovorili s Primožem Rogličem, niso niti sami verjeli, da bo leta 2019 naskakoval veliko zmago na slovitem Giru. Vprašanje, ki si ga zastavljajo zdaj tudi sami, pa je, ali so ga finančno zmožni zadržati v svojih vrstah.

Slovenski kolesar Primož Roglič je v teh dneh v središču pozornosti kolesarskega sveta. Na drugi največji dirki na svetu Giru je v nedeljo na drugem kronometru in novo zmago spet pokazal svoje mojstrstvo ter predvsem odločnost, da si letos pokori tritedensko italijansko dirko.

Po devetih etapah je sicer na drugem mestu, 1:50 za rožnato majico, a ima skoraj toliko tudi prednosti (1:44) pred Vincenzom Nibalijem, ki je videti za zdaj edini preostali resni kandidat za skupno zmago.

Nekdanji smučarski skakalec je trdno odločen, da se kot prvi Slovenec zapiše v zgodovino in osvoji eno od treh največjih dirk na svetu. A njegovi šefi leta 2015, kakor tudi verjetno sam, niso pričakovali, da bo fant iz Zasavja sprožil takšen boom v ekipi in v celotnem kolesarstvu.

Zlasti, ker je šele leta 2013 sploh začel profesionalno pot, oziroma, ko se je njegova kolesarska pot praktično šele začela, potem ko je bil prej vpet v zimski šport in mu je bilo kolo tuje.

V ponedeljek je na Giru prost dan. Sledita šprinterski etapi, nato zavije trasa v hribe.

Kolesarji so prekolesarili devet od skupno 21 etap.

Primož ima strmo učno krivuljo

Ekipa, ki je nekoliko oslabljena, bo morala v gorskih etapah veliko delati. Foto: Sportida "Primož je pameten fant. Ima izjemne fizične sposobnosti. Hitro se je prilagodil. Hitro se uči in predvsem rad se uči. Zato ima strmo učno krivuljo. Neverjetno ga je videti in delati s takšnim človekom, kot je on," ga je v pogovoru za Sportal pohvalil direktor Jumbo-Visme Richard Plugge.

Rogličev vzpon je neverjeten. Vsi strokovnjaki se čudijo, kako mu v tako kratkem času uspeva premikati takšne mejnike. In prav zaradi ekspresnega napredka je dodatno pognal kolesja v nizozemskem moštvu, da so začeli razmišljati kot Primož. Da so sposobni osvojiti tritedensko dirko.

"Naša ekipa je dobro pripravljena. Vse smo naredili, da je ekipa prišla v Italijo najbolje pripravljena. Trenirali so skupaj na višinskih pripravah, odpeljali nekaj dirk skupaj. Ekipa je močna in dobro organizirana. Zelo dobro se poznajo," pravi Plugge.

Glede nadaljevanja sodelovanja: Videli bomo

"Videli bomo. V tem trenutku imamo pogodbo še za naslednje leto. Srečni smo, da je z nami. Tudi on je videti srečen z nami. Bomo videli v prihodnje," glede Primoževe prihodnosti pravi direktor ekipe Plugge. Foto: Urban Urbanc/Sportida Verjame, da je Primož zrel, da osvoji tritedensko dirko, a opozarja: "Naredil je napredek, vendar ni dirkal toliko tritedenski dirk, zlasti kot vodja. Enotedenske je zmagoval. Tritedenske preizkušnje so nekaj povsem drugega. Dva tedna daljše. Stati moraš na kolesu. Nenehno moraš biti osredotočen. Bomo na koncu videli, kje smo."

Dejstvo je, da nizozemsko moštvo ne spada med najbogatejše v WorldTour karavani, zato se poraja vprašanje, ali so sploh zmožni zadržati Primoža, ko se mu bo leta 2020 iztekla pogodba in bo imel na mizi zagotov ponudbo s sedemmestno številko. "Videli bomo. V tem trenutku imamo pogodbo še za naslednje leto. Srečni smo, da je z nami. Tudi on je videti srečen z nami. Bomo videli v prihodnje," so besede direktorja ekipe, ki se verjetno zaveda, da se bo Primož v bodoče spogledoval tudi z zmago na dirki vseh dirk Touru. In za zmago na francoski kolesarski pentlji bo potreboval vrhunsko ekipo in suport. Vprašanje pa je, ali bi vse to lahko Nizozemci tudi nudili.