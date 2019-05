Primož Roglič po padcu nasmejal šefe #video

Padci v kolesarstvu niso redkost in večkrat se je na tleh v karieri znašel tudi Primož Roglič. Skupil jih je v šesti etapi Gira, ob tem pa nasmejal člane svoje ekipe Jumbo-Visma ekipe, ki so bili v vozilu.

Poglejte si, kako se je Roglič po padcu pogovarjal z ekipo

Prva reakcija športnega direktorja Jumbo-Visme Addyja Engelsa, ko je videl, da so kolesarji v šesti etapi popadali po tleh, in slišal, da je med njimi tudi Primož Roglič, je bila: "Oooooo." Ekipa se je nemudoma odzvala in mu uredila rezervno kolo, da je lahko nadaljeval vožnjo po trasi.

Ko je prišel do ekipnega vozila, je svoje šefe povprašal, ali naj gre poiskat zdravniško pomoč, da mu prekrijejo rano. "Morda lahko malo," so mu odgovorili iz avtomobila. Primož je, kot je v njegovi navadi, tudi pri tem padcu zadržal smisel za humor in dodal: "Grande Casino. Rad ga imam." Trojico v klubskem avtu je pošteno nasmejal, hkrati pa so mu odgovorili, da ga njegovi moštveni kolegi zagotovo ne.

"Kakšen fant," je dodal Engels. Spomnimo se, kako je slovenski kolesar še v času dirkanja za Adrio Mobil večkrat padel po tleh in imel poškodovano celo očesno dno. Videti je bil kot kakšen boksar po izjemno težki borbi. Ko je takrat prišel v bolnišnico, je nasmejal tudi tamkajšnje zdravniško osebje, potem ko je dejal: "Ko bi videli šele drugega."

V nedeljo se ji bo lahko spet približal

In kaj se je sploh zgodilo, da se je slovenski kolesar v šesti etapi Gira znašel na tleh? Tik pred njim so namreč kolesarji padli, sam pa se nesreči ni mogel izogniti. "Tudi to je del kolesarstva, k sreči sem dobil samo nekaj odrgnin. Ni prehudo," je dejal Primož, ki je med vožnjo nato poiskal pomoč pri zdravniški službi.

We mentioned @rogla has abrasions at his left flank, but it is obviously his right flank. In the meantime we are still leading the peloton 4’15 behind the 13 leaders. https://t.co/IL2aSVj90S pic.twitter.com/ZRXTOKabS7 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) May 16, 2019

Zaradi te nevšečnosti rožnate majice ni izgubil, jo pa jo je ekipa Visma-Jumbo v nadaljevanju etape prepustila in s tem prikrajšala svojega kapetana številnih obveznosti, ki jih ima vodilni v skupnem seštevku po vsaki etapi. Giro je vendarle tritedenska dirka, in če prištejemo približno dodatno uro dnevno, lahko vidimo, koliko manj počitka bi imel od preostalih resnih konkurentov za skupno zmago. In spočito telo bo zlasti v zaključni fazi Gira, ko bodo številne zahtevne gorske etape, ključnega pomena.

"Najbolj pomembno bo, kdo bo imel majico v Veroni (zadnji tekmovalni dan, op. p.). Gremo dan za dnem. Ubežnikov nismo želeli loviti, ker bi ekipa porabila preveč energije," je razlagal Roglič.

Valerio Conti je tisti kolesar, ki bo danes kolesaril v rožnati majici, tej pa se bo slovenski kolesar zagotovo približal v nedeljo, ko bo spet selektivna etapa. Na sporedu bo zahteven gorski kronometer od Riccioneja do San Marina. V zadnjih 12 kilometrih bodo naredili 500 višinskih metrov. In Primož je že prvi dan na prologu pokazal, kako hitro vrti pedale v takšnih etapah.