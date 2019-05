Hvale šefa, ki Rogliču morajo prijati #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič in pokal, ki ga želi letos na Giru osvojiti. Foto: Sportida

Ko je Primož Roglič leta 2016 začel kolesariti za Jumbo-Vismo, si v ekipi verjetno niso predstavljali, da bo tri leta pozneje že resen kandidat za osvojitev tritedenske dirke.

Tudi njegov izkušeni moštveni kolega Jos Van Emden je v pogovoru za Sportal spregovoril, kako se je Primož pri njih še učil kolesarjenja in kaj vse je moral prestati. A ima veliko željo in jasno postavljene cilje, zaradi katerih je postavil ekipo v položaj, v kateri še ni bila.

Športni direktor o Rogliču

Na Giro je prišla z jasnim ciljem. Osvojiti rožnato majico. Emden je poudaril, da v tej nizozemski ekipi, v kateri je celotno kariero, le da so bila prej druga imena, še ni bilo takšnega kolesarja.

"Če bi mu dal v roke teniški lopar, bi bil dober"

Z izvrstno vožnjo na kronometru si je prikolesaril rožnato majico vodilnega. Foto: Sportida Tudi Rogličev športni direktor Addy Engels ne more prehvaliti slovenskega tekmovalca, ki je iz leta v leto bolj spoštovan v svetovni kolesarski karavani: "Lahko rečemo, da je poseben športnik s posebnimi sposobnostmi. Eden tistih ljudi, ki bi bil dober tudi v tenisu, če bi mu v roke dal teniški lopar. Če bi moral hitro teči, bi hitro tekel. Dobre fizične sposobnosti ima, zelo močan je, tudi mentalno. Napredek, ki ga je dosegel v zadnjih letih, je izjemen, ampak to ne pride kar tako. Veliko je odrekanja, trdega dela, osredotočenosti."

Nima vsak posameznik v sebi sposobnosti biti vodja. In nekdanji smučarski skakalec je mož, ki s svojo energijo, zlasti pa svojimi cilji pripravi moštvene kolege, da iz sebe iztisnejo več in mu na njegovi poti le sledijo.

"Zame je eden izmed najprijetnejših ljudi, s katerimi sem delal. Zelo dober vodja je. Sposoben je narediti ekipo močnejšo. Manjše stvari, ki jih dela, reče, motivirajo preostale. Prizemljen je. Sproščen je, ko je lahko. Zelo osredotočen. Zelo prijeten fant je," poudarja Engels.

Zavedamo se, da smo na posebni misiji

Če ne bo hujših pretresov, bi jo lahko nosil na svojih plečih vsaj do nedeljske, devete etape, ko bo na sporedu zahteven kronometer. Foto: Sportida Z izjemnim prologom po ulicah Bologne, kjer je v pičlih 8,2 kilometra za kar 19 sekund prehitel drugouvrščenega Simona Yatesa, je dal vedeti, da resno razmišlja, da bi tudi na cilju v Veroni na sebi imel oblečeno rožnato majico vodilnega.

Kolesarskemu svetu je poslal znak, da resno razmišlja o velikem zmagoslavju. A gre korak za korakom, dan za dnem, saj se zaveda, da je na tritedenski dirki ogromno pasti.

Do zdaj je enkrat nastopil na Giru in dvakrat na Touru, pohvali pa se lahko, da je prav na vseh izvedbah vsaj enkrat slavil etapno zmago. A so letošnji apetiti večji.

"Vsi se zavedamo, da smo na posebni misiji. Na etapne dirke greš vedno s ciljem v glavi. Ali je to napad na generalno razvrstitev ali etapno zmago. V takšnih primerih ima ekipa zelo visoko raven samozavesti. Tako kolesarji kakor tudi strokovno vodstvo. To je poseben občutek," je dejal športni direktor.

Zanima jih rožnata majica tudi na koncu

In cilj ekipe je zmaga, še dodaja: "Po koncu dirke bomo ocenili, kako uspešni smo bili. Zdaj je rožnata majica razumljivo cilj. Na koncu nato vidiš, kako se stvari razpletejo. Tudi stopničke bi bile uspeh, če bi bil kdo pošteno hitrejši. Za Primoža bi bile to prve stopničke, tudi za nas kot ekipa prve v World Touru. Naš cilj pa je skupna zmaga."