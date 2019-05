Roglič spoznal italijansko legendo z razlogom? #video

Sobotni dan je bil za slovensko kolesarstvo zgodovinski. Primož Roglič je kot prvi Slovenec oblekel rožnato majico najboljšega na slovitem Giru. Mnogi se sprašujejo, ali bi jo lahko celo ohranil vse do konca. A prvi zvezdnik slovenskega kolesarstva ustavlja žogo. "Zmaga je sladka," je večkrat poudaril član Jumbo-Visme in dodal: "Jutri je nov dan."

Da Giru v svetu kolesarstva pripada drugo mesto na prestižnem francoskem Touru, smo se lahko prepričali v Bologni na letošnjem štartu. Kulisa po ulicah italijanskega mesta je bila izjemna, zlasti zadnji del trase.

Vse od vznožja do svetišča San Luca so se številni navijači gnetli ob progi in pričarali vzdušje, kar je dalo kolesarjem dodatna krila. Osrednji junak prvega dne Primož Roglič je po veliki zmagi poudaril, da je hvaležen vsem podpornikom, ki so stali ob progi, in kako od njih prejema dodatno energijo.

Kulisa na zaključnem vzponu je bila izjemna. Foto: Jaka Lopatič

Zaradi bližine s Slovenijo smo lahko ob trasi videli kar nekaj slovenskih navijačev, ki pa jih bo zagotovo več v zaključku Gira, če bo Roglič še vedno v igri za rožnato majico. Slovenci malo potrebujemo, da se sproži navijaška evforija, in Rogla je z odlično vožnjo na 8,2 kilometra dolgem prologu poskrbel za to.

Poglejte si utrinke s proge in Rogličev pohod do rožnate majice

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Navijači so se gnetli ob progi in spodbujali kolesarje. Foto: Jaka Lopatič

Povrhu vsega je kot prvi Slovenec oblekel rožnato majico vodilnega. Ta se mu je pred tremi leti, ko je prvič vozil Giro, v Apeldoornu na Nizozemskem izmuznila iz rok. Z zmagovalcem Tomom Dumoulinom je imel tako rekoč isti čas. Le nekaj stotink sekunde ju je ločilo po 9,8 kilometra dolgi vožnji.

Jani Brajkovič pred njim edini Slovenec z majico vodilnega na največjih dirkah Slovenski kolesar Jani Brajkovič je leta 2006 na Vuelti dva dneva nosil zlato majico vodilnega – tisto leto ni bila rdeča, ki je najbolj poznana na španski dirki. Zato pa je imel rdečo na svojih plečih leta 2013. Takrat mu je pripadla, kjer je njegova ekipa Astana na uvodnem kronometru slavila zmago. Po enem dnevu jo je moral nato predati takratnemu ekipnemu kolegu Vincenzu Nibaliju.

Po treh urah dočakal rožnato majico

V soboto je tako Roglič dočakal veliki dan. Dobesedno je moral čakati, saj je svoj nastop zaradi bojazni pred nevihto, ki je zajela Bologno kmalu po razglasitvi najboljših, začel že kot 12. po vrsti. Z izjemno vožnjo na zaključna dva kilometra dolg klanec je vrgel tekmecem kost za glodati.

Takrat vodilnega Vincenza Nibalija je prehitel za 23 sekund. Ob 17.15 je že končal svoj nastop, nato pa do 20. ure čakal, ali ga bo kdo prehitel. Vse je zanimalo, kaj bo opravil Britanec Simon Yates, ki je s serijsko samozavestjo pred začetkom Gira govoril, da bo on letošnji junak italijanske kolesarske pentlje. Na ravnini je izgubil 18 sekund, v klanec pa le eno.

Roglič na zmagovalnem odru

Takrat se je veselje dokončno začelo, Roglič pa tudi sam ni pričakoval, da bo imel takšno prednost - tudi specialist za kronometer Dumoulin je zaostal za debelih 28 sekund.

Pred dnevi spoznal Bugnota, ki je rožnato majico nosil od prvega do zadnjega dne

Po velikem zmagoslavju je novinarje zanimalo, kakšen načrt ima ekipa glede rožnate majice v naslednjem tednu pred drugim kronometrom, ki bo bistveno bolj zahteven.

Vendarle prinaša rožnata majica dodatne skrbi. Po vsaki etapi se mora tekmovalec zglasiti na podelitvi, nato ga kot vodilnega v skupnem seštevku čakajo številčnejše medijske obveznosti ... Vse to je del vsakdana, kar je Rogliču jasno, vendar mu jemlje dodatno moč. Sploh si ne predstavljamo, kako bi bilo, če bi rožnato majico nosil do začetka tistih pomembnih gorskih etap ali pa še morda dlje.

Kdor ne skače ni Sloven'c tudi v Bologni

V vsej zgodovini je Italijanu Gianniju Bugnotu uspelo nositi rožnato majico od prvega do zadnjega dne. Leta 1990 je prikolesaril do velikega podviga. In zanimivo, z Rogličem sta se srečala pred tremi dnevi. "Lepo je spoznati legendo," pravi Roglič, ki razumljivo na kratko odgovarja glede prihodnjih treh tednov in taktike, kako zadržati rožnato majico. "Jutri je nov dan. Osredotočeni moramo biti. Zagotovo bo bolj srečen tisti, ki bo nosil majico v Veroni (zadnji dan dirke, ko bo na sporedu še tretji kronometer, op. p.). Vsi so si želeli rožnato majico. Vesel sem, da mi je uspelo."