Primož Roglič in poseben mejnik v karieri

Bo Primožu Rogliču danes uspel hat-trick? Po Giru in Touru se mu odpira pot do etapne zmage tudi na Vuelti. Foto: Reuters

Vsega šest sekund zaostanka ima Primož Roglič v boju za rdečo majico vodilnega na kolesarski dirki po Španiji. In danes je čas, ko si jo lahko nadene na svoja pleča. Na vrsti je namreč 10. etapa in kronometer, v katerem bo prav tako osrednji favorit.

Italijanski Giro se za Primoža Rogliča ni razpletel, kot si je želel. Padci in težave z želodcem, slabša pomoč ekipnih kolegov so botrovali temu, da ni mogel poseči po zmagi, ki si jo je želel.

Zaradi prevelike izčrpanosti je izpustil sloviti Tour in v mislih že načrtoval Vuelto. Padcev sicer tudi v Španiji ne manjka, potem ko je padel že prvi dan na ekipnem kronometru in v nedeljo na makadamskem odseku.

K sreči posledice padcev niso bile tako hude kot v Italiji, dobrodošlo pa je, da ima na Iberskem polotoku ob sebi povsem drugačno pomoč. Kolesarji iz ekipe Jumbo Visma mu vselej krijejo hrbet, danes pa bo na cesti povsem sam.

36,2 km dovolj za rdečo majico

Trasa 10. etape bo potekala po Franciji v Pauju, na vrsti pa bo 36,2 km dolg posamični kronometer. Disciplina, v kateri je Roglič med najboljšimi na svetu. Prav zaradi tega obstaja optimizem pred etapo – začela se bo ob 13.37. Slovenski kolesar bo nastopil predzadnji, saj je drugi v skupnem seštevku, kot zadnji pa se bo na progo podal v rdeče odeti Nairo Quintana (Movistar).

Vsega šest sekund ju loči in Kolumbijec se zaveda, da v kronometru ni tako hiter kot Roglič: "Težko bo ostati v rdečem, čeprav je kolesariti v rdeči majici velika motivacija. Moral bi odpeljati spektakularen kronometer, da ne bi izgubil majice, kar pa se bo najverjetneje zgodilo. Ko bo konec današnjega dne, se bomo spet podali v lov za majico vodilnega. In upam, da jo bomo imeli ob koncu dirke."

"Hat-trick" – Giro, Tour, Vuelta

Pri nizozemskem moštvu Jumbo Visma se dobro zavedajo, da so na dobri poti do prvega mesta v skupni razvrstitvi. Roglič bi bil najverjetneje že vodilni v nedeljo, če ne bi na makadamskem odseku padel in izgubil dragocene sekunde.

A je bil morda prav zaradi tega ponedeljkov dan nekoliko bolj miren, pa čeprav se vsi zavedajo, da bo danes prav on tisti, čigar čas bodo gledali. Vendarle je prvi favorit za etapno zmago.

Od rdeče majice vodilnega na Vuelti je oddaljen vsega šest sekund. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Če mu bo uspel podvig, se bo zapisal v zgodovino kolesarstva kot eden od tistih, ki se lahko pohvalijo z etapnimi zmagami na vseh treh tritedenskih dirkah.

Do prve velike zmage je prikolesaril na Giru leta 2016, ko je bila najhitrejši v kronometru. V tej disciplini je bil na Apeninskem polotoku najhitrejši dvakrat še na letošnji izvedbi. Do dveh etapnih zmag je prišel še na Touru leta 2017 in 2018.

Pogačar z dodatno energijo

Zdaj se mu odpira priložnost, da se bo veselil še na Vuelti. In če bo danes najhitrejši, potem bo rdeča majica skoraj gotovo na njegovih plečih. Nosil jo je že na Giru, zdaj pa se mu odpirajo vrata, da jo bo še na dirki po Španiji, ki jo želi osvojiti.

A imamo Slovenci danes še enega aduta, Tadeja Pogačarja. Junak izjemno zahtevne devete gorske etape je aktualni slovenski državni prvak v kronometru. Zato lahko tudi od njega pričakujemo dober nastop, zlasti, ker mu je nedeljska zmaga zagotovo vlila dodatnega elana za nadaljevanje dirke.

Tudi Tadej Pogačar je že dokazal, da na kronometru hitro vrti pedala. Vendarle je državni prvak. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V skupnem seštevku je na odličnem petem mestu, in to pri vsega 20 letih, kar je svojevrsten dosežek. Oder za zmagovalce je pred današnjim dnem oddaljen 1:25, vendar bo moral paziti tudi na najbližje zasledovalce. Nadarjeni slovenski kolesar, ki mu strokovnjaki pripisujejo veliko kariero, ima namreč cilj zadržati položaj, na katerem je trenutno, kar bi bil zanj izjemen uspeh. Sploh, ker je to zanj šele prvi Grand tour, ta pa na začetku leta ni bil v načrtu.