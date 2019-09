Slovenski dan na Vuelti: zgodovinska zmaga mladega Pogačarja, Roglič blizu rdeči majici

Kakšen dan na kolesarski dirki po Španiji. Vsega 20-letni Tadej Pogačar (UAE Emirates) je pokazal izjemno predstavo in se zapisal v zgodovino. Z izjemno vožnjo je osvojil zahtevno 9. etapo, ki je imela pet gorskih ciljev. Primož Roglič (Jumbo Visma) je izgubil nekaj časa v boju z Nairom Quintano (Movistar), ki je oblekel rdečo majico vodilnega, a je osvojil odlično tretje mesto. Sicer je izgledalo slabše, vendar je na koncu pokazal močne noge in za rdečo majico na drugem mestu zdaj zaostaja le še 6 sekund.

Potek 9. etape

Cilj - Tadej Pogačar (UAE Emriates) je zmagovalec 9. etape na dirki po Španiji. Drugo mesto je osvojil Nairo Quintana (Movistar), slovenski uspeh je s tretjim mestom dopolnil Primož Roglič (Jumbo Visma). Slednji je za Pogačarjem zaostal 48, za Quintano pa 25 sekund. Z njim je v cilj prikolesaril Alejandro Valverde (Movistar).

Rezultati 9. etape

Uvrstitev Kolesar Ekipa Čas Zaostanek Bonifikacije 1. TADEJ POGAČAR UAE TEAM EMIRATES 02H 58' 09'' - B : 10'' 2. NAIRO QUINTANA MOVISTAR TEAM 02H 58' 32'' + 00H 00' 23'' B : 6'' 3. PRIMOŽ ROGLIČ TEAM JUMBO - VISMA 02H 58' 57'' + 00H 00' 48'' B : 4'' 4. ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 02H 58' 57'' + 00H 00' 48'' - 5. MARC SOLER MOVISTAR TEAM 02H 59' 06'' + 00H 00' 57'' - 6. HERMANN PERNSTEINER BAHRAIN - MERIDA 02H 59' 08'' + 00H 00' 59'' - 7. SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA EF EDUCATION FIRST 02H 59' 10'' + 00H 01' 01'' - 8. WILCO KELDERMAN TEAM SUNWEB 02H 59' 10'' + 00H 01' 01'' - 9. MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO ASTANA PRO TEAM 02H 59' 10'' + 00H 01' 01'' - 10. TAO GEOGHEGAN HART TEAM INEOS 02H 59' 47'' + 00H 01' 38'' B : 1''

Skupni vrstni red

RANK RIDER TEAM TIMES GAP 1. NAIRO QUINTANA MOVISTAR TEAM 35H 18' 18'' - 2. PRIMOŽ ROGLIČ TEAM JUMBO - VISMA 35H 18' 24'' + 00H 00' 06'' 3. MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO ASTANA PRO TEAM 35H 18' 35'' + 00H 00' 17'' 4. ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 35H 18' 38'' + 00H 00' 20'' 5. TADEJ POGAČAR UAE TEAM EMIRATES 35H 20' 00'' + 00H 01' 42'' 6. CARL FREDRIK HAGEN LOTTO SOUDAL 35H 20' 04'' + 00H 01' 46'' 7. NICOLAS EDET COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 35H 20' 39'' + 00H 02' 21'' 8. RAFAL MAJKA BORA - HANSGROHE 35H 21' 40'' + 00H 03' 22'' 9. WILCO KELDERMAN TEAM SUNWEB 35H 22' 11'' + 00H 03' 53'' 10. DYLAN TEUNS BAHRAIN - MERIDA 35H 23' 04'' + 00H 04' 46''

🏁Etapa 9 | Stage 9



🙋🏻‍♂️🏆 @TamauPogi 🏆



🎙 ¿Qué quieres preguntarle? / What do you want to ask him?#LaVuelta19 pic.twitter.com/13xjFLXyG4 — La Vuelta (@lavuelta) September 1, 2019

1,3 km do cilja - Tadej Pogačar (UAE Emirates) se približuje zgodovinski etapni zmagi na Vuelti. Nairo Quintana zaostaja 12 sekund.

2,9 km do cilja - Tadej Pogačar (UAE Emirates) je skočil in je na poti do največje zmage v karieri.

3,4 km do cilja - izvrstna vožnja Tadeja Pogačarja, ki skupaj z Nairom Quintano drvita proti etapni zmagi. Pred njima je le še Soler iz Movistarja, ki pa je moral stopiti na zavoro, saj bodo na koncu bonifikacijske sekunde tudi štele v boju za skupno zmago. Primož Roglič zaostaja minuto.

4,9 km do cilja - Nairo Quintana in Alejandro Valverde (oba Movistar) pobegnila Primožu Rogliču (Jumbo Visma) in ujela Miguela Angela Lopeza (Astana). Quintana je nato skočil, z njim pa je šel nadarjeni slovenski kolesar Tadej Pogačar (UAE Emirates).

10 km do cilja - Miguel Angel Lopez (Astana) ima še 30 sekund prednosti Pred Primožem Rogličem (Jumbo Visma) in Tadejem Pogačarjem (UAE Emriates). Do cilja, kjer je hujši naliv, jih čaka še krajši ravninski odsek, ki je sicer makedamski in dodobra zmočen, nato pa 5,3-kilometrski zaključek, ki je 8,3 odstoten. Lopez za ubežniki - Geoffrey Bouchard (AG2R La Mondiale), Tao Geoghegan Hart (Team Ineos) in Ben O'Connor (Dimension Data) - zaostaja 38 sekund.

12 km do cilja - V skupini Primoža Rogliča (Jumbo Visma) zdaj skočil Nairo Quintana (Movistar). Odlično se skupine drži mladi Tadej Pogačar (UAE Emirates). Napad Kolumbijca je slovenski koelsar odbil. Miguel Angel Lopez (Astana) ima zdaj dobrih 30 sekund prednosti. Kolesarjem je začel nagajati še dež, na cilju je hujši naliv.

13 km do cilja - Miguel Angel Lopez (Astana) ima približno 40 sekund prednosti. Ekipa Movistarja je začela narekovati tempo v skupini, ki lovi Kolumbijca. Primož Roglič (Jumbo Visma) nima več pomočnikov ob sebi. Dobro se drži Tadej Pogačar (UAE Emirates). V Rogličevi skupini je skočil Alejandro Valverde (Movistar) vendar so ga hitro ujeli.

📽️💥El ataque definitivo con el que @SupermanlopezN se ha destacado de sus rivales / 🇬🇧 That was a great move by Miguel Ángel López to break away from his near rivals 😮 pic.twitter.com/1Yi2Ftc19u — La Vuelta (@lavuelta) September 1, 2019

16 km do cilja - Jakob Fuglsang je počakal moštvenega kolega Miguela Angela Lopeza (Astana) in zdaj složno bežita zasledovalcem, pri katerih Primož Roglič narekuje tempo. Tokrat je ostal sam. Ob njem je tudi Tadej Pogačar (UAE Emriates), družbo pa jima delata tudi Nairo Quintana, Alejandro Valverde (oba Movistar), ki pa ne kažeta namena, da bi se podala v lov za Lopezom, ki ima 15 sekund prednosti.

19 km do cilja - Miguel Angel Lopez (Astana) še enkrat napadel. Tokrat je pobegnil slovenskemu kolesarju Primožu Rogliču (Jumbo Visma). Njegova prednost znaša 10 sekund.

19 km do cilja - Miguel Angel Lopez (Astana) je skočil, Primož Roglič (Jumbo Visma) mu je sledil. Skupaj z Nairom Quintano (Movistar) in Alejandrom Valverdejem (Movistar) so ga hitro ujeli.

20 km do cilja - Pred kolesarji so še trije gorski cilji. Zaključni vzpon na cilj je 5,3 kilometra dolg, povprečni naklon pa znaša 8,3 odstotka. Najtežji del bosta predstavljala uvodna dva kilometra.

Zaključni vzpon 9. etape.

21 km do cilja - Geoffrey Bouchard (AG2R La Mondiale) ima 45 sekund prednosti pred Taom Geogheganom Hartom (Team Ineos) in Benom O'Connorjem (Dimension Data). Primož Roglič (Jumbo Visma) in Tadej Pogačar (UAE Emirates) zaostajata 3:40, v rdeče odet Nicolas Edet pa še 40 sekund več.

32 km do cilja - Geoffrey Bouchard (AG2R La Mondiale) je osvojil gorski cilj Coll de la Gallina. Za njim je na vrh klanca prišel Hermann Pernsteiner (Bahrain-Merida). Skupina s Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem zaostaja 3:19. Rdeča majica, ki je na plečih Nicolasa Edeta, zaostaja dodatno minuto

40 km do cilja - Skupini 30 kolesarjev je pobegnil Geofffrey Bouchard (AG2R La Mondiale). Z 10 sekundami zaostanka mu sledi Tao Geoghegan Hart (Ineos). Glavnina, v kateri sta tudi Primož Roglič in Tadej Pogačar, zaostaja slabe 4 minute.

49 km do cilja - V ospredju je zdaj skupina 30 kolesarjev. Med njimi sta tudi moštvena kolega Primoža Rogliča Sepp Kuss in Robert Gesink (Jumbo-Visma). Pred glavnino imajo 4 minute naskoka. Kolesarji so začeli z vzponom na Coll de la Gallina.

66 km do cilja - Patrick Bevin (CCC Team) in Mikel Bizkarra (Euskadi-Murias) imata 32 sekund prednosti pred 34 kolesarji, skupina z rdečo majico, v kateri je tudi Primož Roglič, pa ima zaostanek 2:07 sekund.

83 km do cilja - Geoghegana Harta je uspela skupina 25 kolesarjev. Kmalu sta skočila Patrick Bevin (CCC Team) in Mikel Bizkarra (Euskadi-Murias), ki imata pred zasledovalci 20 sekund prednosti, skupina z rdečo majico pa zaostaja 45 sekund.

85 km do cilja - Britanec Tao Geoghegan Hart (Ineos) ima pred najbližjimi zasledovalci približno 15 sekund prednosti. Do zaključka vzpona na Coll d'Ordino (1985 n.m.v.), ki je prve kategorije, ima še 7,3 km.

90 km do cilja - takoj po štartu so se zaželi povegi kolesarjev. Tao Geoghegan Hart (Ineos) se je uspel odlepiti od glavnine in se v samostojni vožnjii vzpenja na prvi gorski cilj. Kolesar Ineosa v skupnem seštevku ni nevaren za najvišja mesta, zato ga je skupna z rdečo majico pustila naprej.

14.54 - deveta etapa se je v Andorra la Velli. Pred kolesarji je 94,4 km dolga trasa.

Napoved pred etapo

Prvi pekel sledi kmalu bo štartu in ne bo popustil vse do cilja. Kolesarje že po osmih kilometrih za uvod čaka 17 kilometrov dolg vzpon prve kategorije na 1.985 metrov visok Coll d'Ordino (kolesarji se bodo povzpeli za 800 metrov, povprečni naklon bo petodstoten), po 45 kilometrih pa bodo zagrizli v gorski cilj najtežje kategorije na Coll de la Gallina.

Kolesarji se bodo povzpeli za kar 1.000 metrov, povprečni naklon bo 8,3 kilometra, najtežji pa bo na začetku in povsem na koncu.

A tudi to še ni vse. Sledila bosta še dva vzpona druge kategorije, po krajšem oddihu v dolžini devetih kilometrov pa bo na vrsti še zaključni vzpon na Cortals d'Encamp (povprečni naklon 8,3 odstotka) na nadmorski višini 2.095 metrov, kar je najvišja točke letošnje Vuelte.

Vzpon na Cortals d'Encamp je bil del Vuelte že leta 2015, takrat je v solo vožnji slavil Mikel Landa, ki se z novo sezono iz Movistarja seli v Bahrain Merido.

V rdeči majici vodilnega bo dirkal Francoz Nicolas Edet iz ekipe Cofidis, strokovnjaki pa največ možnosti za etapno zmago napovedujejo Kolumbijcu Miguelu Angelu Lopezu (Astana), ki bo danes vozil v beli majici najboljšega mladega kolesarja, njegovemu sodržavljanu Nairu Quintani (Movistar), nosilcu zelene majice za najboljšega po točkah, in Primožu Rogliču (Jumbo-Visma).

Glavne favorite za skupno zmago na Vuelti (Lopeza, Valverdeja, Rogliča in Quintano) med seboj loči zgolj 27 sekund. Foto: Instagram

Quintana je napovedal, da bo poskušal na današnji etapi pridobiti čim večjo prednost pred Rogličem, saj je ta med favoriti za končno zmago z naskokom najboljši v kronometru, ki bo na sporedu v torek. Kolumbijca bodo verjetno ponesli tudi številni kolumbijski navijači, ki zelo goreče spremljajo dirko.

Med kolesarji, ki bi lahko dosegli odmeven rezultat na današnji etapi, se omenjata tudi Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki blesti na svoji prvi tritedenski dirki, in še en Kolumbijec Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), ki andorske klance pozna do potankosti, saj je Andora že nekaj let njegov drugi dom.

Pričakovati je mogoče boj za sleherno sekundo. Favorite za končno zmago (Alejandro Valverde, Lopez, Roglič in Quintana) namreč med seboj loči le 27 sekund.

Dirka po Španiji, skupno po 8. etapi:



1. Nicolas Edet (Fra/Cofidis) 32:16:24

2. Dylan Teuns (Bel/Bahrain-Merida) + 2:21

*3. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 3:01

*4. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 3:07

*5. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 3:17

*6. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 3:28

7. Carl Fredrik Hagen (Nor/Lotto Soudal) 3:45

8. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 4:59

9. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 5:37

10. Esteban Chaves (Kol/Mitchelton-Scott) 5:53

...

110. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 1:03:06

117. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 1:05:31

146. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) 1:21:19



* - favoriti za skupno zmago na Vuelti

Jutri bodo kolesarji imeli prost dan, v torek pa jih čaka kronometer, edina posamična vožnja na čas na tej dirki (36,2 km).