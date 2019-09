Pogačarjeva sanjska poezija, Roglič zaradi padca ob rdečo majico

Dirka po Španiji pri mlademu Tadeju Pogačarju, ki je prestopil v vrste UAE Emirates, na začetku koledarskega leta ni bila v načrtu. Vendarle se je šele podal v pravi profesionalni svet, a že takoj na začetku pokazal, iz kakšnega testa je.

Z lansko zmago na dirki po l'Avenirju, ki ima med mladimi veljavo članskega francoskega Toura, je dal vedeti, da bi lahko postal mož za velike dirke.

Februarja je nato zmagal na etapi in skupno na dirki po Algarveju, maja je enako storil na dirki svetovne serije po Kaliforniji. Zaradi dobrih nastopov so pri UAE Emirates začeli razmišljati, da bi mu že prvo leto dali priložnost na tritedenski dirki po Španiji.

Dočakal jo je. Na Iberski polotok se je podal povsem brez pritiska in nemudoma postal prvi mož arabske ekipe. Mojstrsko vožnjo je pokazal v izjemno zahtevni 9. etapi. Kar pet gorskih ciljev je moral prekolesariti, se odlično držal vodilnih, na makadamskem odseku pa z drzno vožnjo začel pospeševati.

Foto: Vid Ponikvar

Kolumbijec Nairo Quintana (Movistar) mu ni mogel več slediti in v solo vožnji – v ekipnem avtu mu je bil v pomoč Andrej Hauptman - je prikolesaril na cilj, kjer ga je pričakalo dekle Urška Žigart.

"Neverjetno je. Že ko sem štartal, sem gledal, da bi lahko kaj naredil. Ko sem v soboto videl vremensko napoved, sem bil vesel. Napovedan je bil dež, kar je zame boljše. Skušal sem slediti napadom. Na peščenem delu sem šel na polno. Razpletlo se je super," je po največji zmagi v karieri povedal vsega 20-letni Komendčan, ki je postal šesti slovenski kolesar z etapno zmago na tritedenski dirki, in dodal: "Danes je bila težka etapa. Veliko tehničnih stvari je bilo, zlasti na peščenem delu. Izjemna vožnja je bila."

Dirka po Italiji:

2 zmagi: Jan Polanc1 zmaga: Luka Mezgec, Primož Roglič, Matej Mohorič



Dirka po Franciji:

2 zmagi: Primož Roglič



Dirka po Španiji:

1 zmaga: Matej Mohorič, Borut Božič, Tadej Pogačar

V skupnem seštevku je napredoval na odlično peto mesto in je od rdeče majice oddaljen minuto in 42 sekund.

Vsega šest sekund za vodilnim Quintano zaostaja Primož Roglič, ki je še drugič na tej dirki padel. Tokrat se je to zgodilo na makadamskem odseku, a ne po njegovi krivdi. Motorist je naredil nespreten manever in povzročil, da se je član Jumbo Visme znašel na tleh.

🇪🇸 #LaVuelta19

Great ride by Primoz as he has crashed on the gravel section due to a bad move of a motor bike and had to chase back on. 💪