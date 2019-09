"Ko Pogačar dobi priložnost, je ne izpusti iz rok"

"Tadej Pogačar je včeraj spet pokazal eno od svojih vrlin. Ko dobi priložnost, je ne izpusti iz rok. Za svoja leta (po Vuelti bo dopolnil 21 let, op. a.) je izredno zrel in osredotočen, zaključke etap pa opravlja z izkušenostjo tridesetletnika. V bistvu preseneča vse po vrsti," pravi Andrej Hauptman, športni direktor ekipe UAE Emirates in selektor slovenske kolesarske reprezentance.

Hauptman in Pogačar sodelujeta že od mladinskh kategorij. "Andrej je moj mentor, veliko mi pomaga in veliko mi pomeni, da je poleg mene," je Pogačar povedal v enem od pogovorov za Sportal. Foto: Vid Ponikvar Z Andrejem Hauptmanom, selektorjem slovenske kolesarske reprezentance in enim od štirih športnih direktorjev ekipe UAE Emirates (na letošnji Vuelti), pri kateri dirkata tudi Jan Polanc in junak 9. etape na Vuelti Tadej Pogačar, smo se pogovarjali dan po veliki etapni zmagi Pogačarja, z 20. leti sploh najmlajšega kolesarja na letošnji dirki, in dan, ko imajo kolesarji na španskem krogu prost dan.

Hauptman in Pogačar sodelujeta že od mladinskih kategorij v Rogu, kjer je mladenič s Klanca pri Komendi začel svojo pot in vztrajal vse do prestopa v tujino. Pogačar izredno ceni njegovo mnenje. "Andrej je tudi moj mentor, vodil me je skozi ves postopek usklajevanja, komuniciral je z ekipo Emirates, z njihovim menedžerjem ... Res mi veliko pomaga in mi zelo veliko pomeni, da je poleg mene," je svoj pogled na Hauptmanov pečat na svoji kolesarski poti opisal v enem od pogovorov za Sportal.

Pogačar je v skupni razvrstitvi Vuelte, njegove prve tritedenske dirke, na 5. mestu. Do trenutno vodilnega Naira Quintane ga loči minuta in 42 sekund. Še bližju mu je Primož Roglič, ki ga miniaturnim Kolumbijcem zaostaja pičlih šest sekund.

Vam je sinoči uspelo proslaviti Pogačarjev uspeh?

Na hitro smo kar v avtobusu nazdravili s penino …. Čakalo nas je namreč kar 300 kilometrov vožnje do Paua, kjer bo jutri na sporedu kronometer.

Tadej je po zmagi dejal, da si je že pred začetkom označil včerajšnjo etapo v Andori. Je bilo to že pred odhodom na Vuelto ali pred začetkom etape?

Že pred odhodom na Vuelto. To je bila etapa, kjer si je najbolj želel zmage. Tudi ko smo včeraj pred etapo odšli na ogled makadamskega odseka, je dejal, da če mu uspe do tja priti skupaj z najboljšimi, bo prav tam napadel.

Zaradi izgube televizijskega signala gledalci nismo videli dogajanja na makadamskem delu, očitno pa je bil prav ta odsek ključen. Prav tam sta namreč Primož Roglič in Miguel Angel Lopez doživela padec …

Da, res je, na tem odseku trase se je res zelo veliko zgodilo, od hudega naliva do tehnično izredno zahtevnega vstopa, ozke ceste, ogromno ovinkov … Vedeli smo, da je izredno pomembno, da si na tem odseku med prvimi, saj je po blatu precej lažje voziti, če si med prvimi v koloni, kot pa v skupini.

Tadej je bil v tem delu že deset sekund pred Valverdejem, Quintano in Rogličem. Vse je izpeljal idealno. Ne vem, kje je Primož padel … sam sem bil sicer v avtu, a vsega nisem natančno videl.

Kakšen status bi rekli, da Tadej uživa v ekipi UAE Emirates? Verjetno ni nihče računal, da bo že v prvi sezoni krojil kolesarski vrh?

Vedeli so, da je odličen kolesar, je pa vse skupaj presenetil, no, tako kot na splošno presenečajo slovenski kolesarji. Lahko bi rekel, da je kar osupnil vodstvo ekipe … je pa že na Vuelto prišel s statusom, kot ga ima zdaj.

Pogačar je že v svoji prvi sezoni v ekipi svetovne serije vknjižil skupno zmago na večetapni Dirki po Algarveju in na Dirki po Kaliforniji.

Že od prvih testiranj in dirk naprej se v ekipi zavedajo, kakšne so Tadejeve fizične sposobnosti, pozneje pa je dokazal še, da je za svoja leta (po Vuelti bo dopolnil 21 let) izredno zrel in osredotočen, zaključke etap pa opravlja z izkušenostjo tridesetletnika. V bistvu preseneča vse po vrsti.

Tudi včeraj je pokazal svojo veliko vrlino, to pa je, da ko dobi priložnost, je ne izpusti iz rok.

Pogačar v skupni razvrstitvi Vuelte trenutno zaseda 5. mesto in je najvišje uvrščen kolesar ekipe Emiratov. Bo zdaj on prvi mož, se bo z včerajšnjo etapno zmago karkoli spremenilo? Že zdaj je namreč imel proste roke. V enem od pogovorov ste dejali, da je treba biti zelo pazljiv, da se ga ne preobremeni.

Res je, že od prvega dne ima Tadej proste roke in glede tega se ne bo kaj dosti spremenilo. Tadej je najboljši v naši ekipi, edini v prvi deseterici, na žalost je Fabio Aru včeraj imel kar nekaj težav (kapetan ekipe je v skupni razvrstitvi padel na 41. mesto, op. a.).

Tudi v nadaljevanju se bomo dirke lotili korak za korakom, dan za dnem, potem pa bo čas pokazal, kako visoko se lahko uvrstimo.

Ne smemo pozabiti, da je Vuelta Tadejeva prva tritedenska dirka, in ne smemo pričakovati, da bo zdaj na vso silo "delal" rezultat v skupni razvrstitvi.

Kaj vse vas čaka danes? Uradno je sicer prost dan, a povsem prost verjetno ne bo …

Danes nas čaka ogled proge za kronometer. Kolesarji bodo opravili dve do dve uri in pol vožnje v sproščenem tempu, preizkusili bodo kolesa za kronometer, ki so po padcu na uvodnem nesrečnem ekipnem kronometru nastavljena na novo. Treba je preveriti material in se pripraviti na jutrišnji kronometer.

Kolesarje na Vuelti jutri čaka kronometer. Hauptman pričakuje, da bo po njem rdečo majico vodilnega na dirki oblekel Primož Roglič.

Kolesarje časa 36-kilometrska trasa od Jurançona do Paua. Ali Tadeju, ki je tudi aktualni državni prvak v tej disciplini, trasa odgovarja?

Trasa mu odgovarja, kronometra se ne bojimo. Se pa kot selektor zelo veselim tudi Rogličeve predstave in verjamem, da bo po jutrišnjem kronometru oblekel rdečo majico.

Konec septembra bo v Yorkshiru na sporedu svetovno prvenstvo (22. do 29. 9. 2019). Bo med potniki tudi Tadej? Vuelta se je konča 15. septembra.

Verjetno bo.