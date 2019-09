V javnost prišel posnetek, kje je Roglič padel #video

Junak 9. etape, ki je bila sicer dolga le 94,4 kilometra, vendar je bila izjemno zahtevna, je postal 20-letni Tadej Pogačar. Slovenski kolesar se je odločil, da bo na makadamskem odseku tvegal, kar se mu je na koncu obrestovalo. V dežnih razmerah, ki so mu bile pogodu, je nato prehitel vse tekmece in se veselil zgodovinske zmage na tritedenskih dirkah.

Na peščenem odseku pa se je zalomilo Primožu Rogliču. Član Jumbo Visme je namreč padel in izgubil stik s tekmeci v boju za rdečo majico.

Ker so bile slabe vremenske razmere, so imeli tudi organizatorji težave pri televizijskem prenosu. In prav zaradi tega vse do danes nismo mogli videti posnetka, kje se je slovenskemu kolesarju zalomilo.

V desnem ovinku je tik ob motorju padel in izgubil dragocen čas. A ga to ni zaustavilo. V svojem tempu je nato do cilja 9. etape pridobival čas in na koncu prikolesaril celo na tretje mesto za Pogačarjem in Nairjem Quintano.

Kolumbijec je tako oblekel majico vodilnega, Roglič pa je od nje oddaljen le šest sekund. In te bo brez težav lahko nadoknadil na torkovem kronometru, na katerem bo prvi favorit za etapno zmago.