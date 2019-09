Mešani občutki po Rogličevem padcu

Deveta etapa je bila po okusu slovenskih ljubiteljev kolesarstva. Pozdravili so zgodovinsko zmago Tadeja Pogačarja, ki bo v tem mesecu dopolnil 21 let. Kot blisk je švignil mimo vseh najboljših in se kot šesti Slovenec razveselil etapne zmage na tritedenski dirki.

"Zadnji kilometer je bilo res ... Tako na kolesu še nisem užival," je za STA priznal mladi kolesar, ki je letos prikolesaril do šestih poklicnih zmag.

Pogačarja zanima dobra generalna razvrstitev

Nedeljska mu je dala dodatne moči. Ponedeljkov prosti dan bo izkoristil za počitek, dobro pa bo skušal biti razpoložen tudi na torkovem posamičnem kronometru od Jurancona do Pauja (36,2 kilometra). In tudi v tej disciplini kolesar UAE Emirates hitro vrti pedala, kar je dokazal na letošnjem državnem prvenstvu, na katerem je prehitel vse tekmece.

What a ride from 20-year-old Tadej Pogacar! 🙌



The @TeamUAEAbuDhabi rider wins the brutal stage nine in Andorra 🇦🇩#LaVuelta19 pic.twitter.com/vZIYyL2G9J — Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 1, 2019

V skupnem seštevku Vuelte je poskočil na peto mesto in dobro pozicijo bi rad ohranil tudi ob koncu tritedenske dirke.

"Bolj kot etapni uspehi me zanima skupni seštevek. Če se bo ponudila še kakšna priložnost, jo bom zagrabil. Bomo videli, kako bo v naslednjih dneh. Mislim, da bomo vsi delali na tem, da bom ubranil mesto v skupnem seštevku," je še dejal Pogačar.

"Ne vemo, kaj bi bilo, če Primož ne bi padel"

Prav poseben dan je imel osrednji favorit za končno zmago Primož Roglič. Konkurenti za skupno zmago so nenehno napadali in ga skušali zlomiti, vendar se je držal, dokler ni padel na makadamskem odseku, ki je bil zaradi močnega naliva dodobra namočen.

Based on Kuss' Strava file, Roglic lost ~30 sec on gravel section (at the moment when he went down). #LaVuelta19 pic.twitter.com/otHXfOkfZv — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) September 1, 2019

A ni bila njegova krivda, da se je znašel na tleh. "Na določenih delih je bilo zelo kaotično. Ne le zaradi vožnje po pesku, ampak tudi zaradi vremena. Primož je padel zaradi motorja, ki je bil na progi. To ni dobro in to se ne bi smelo zgoditi. Konec koncev in glede na dogodke smo naredili dobro delo v boju za skupno zmago. Pred torkovim kronometrom smo v dobrem položaju. Čeprav ne vemo, kaj bi se zgodilo že včeraj, če Primož ne bi padel," je imel športni direktor Jumbo Visme Andy Engels mešane občutke.

S tem je dal vedeti, da bi slovenski kolesar v skupnem seštevku skoraj zagotovo že oblekel rdečo majico vodilnega, saj za trenutno prvim Nairom Quintano zaostaja pičlih šest sekund.

Roglič v torek v rdečem?

"Ekipa je naredila dobro delo. Primož je imel vedno podporo, vse do zadnjega vzpona. Z Robertom Gessinkom, Seppom Kussom in Neilsonom Powlessom v vodilni skupini smo bili v dobrem položaju. Naredili so dober posel, da je Primož lahko privarčeval moči za zadnji vzpon," je dejal Engels.

Vsi pričakujejo, da bo imel Primož Roglič na torkovem kronometru močne noge. Foto: Filippo Runin//LaPresse

Kuss je bil zadnji, ki je lahko še pomagal Rogliču, nakar je bil slovenski kolesar povsem sam v boju do cilja: "Etapa je bila težka. Vse je vsebovala. Zlasti slabo vreme je naredilo vse skupaj bolj razburljivo. Trije fantje v vodilni skupini smo dobro opravili svoje delo. Malce je škoda, da se je zgodila nesreča z motorjem. K sreči smo zmanjšali izgubljeni čas."

A bodo lahko pri nizozemskem moštvu že v torek pozdravili svojega kolesarja v rdeči majici, saj bo Roglič osrednji favorit 36,2 kilometra dolge preizkušnje. In ker je v kronometru bistveno boljši od Quintane, Alejandra Valverdeja in Miguela Angla Lopeza, si lahko obeta naskok na vrh, kjer tudi želi biti po koncu Veulte, kar bi bil zgodovinski dosežek za slovensko kolesarstvo.

Rezultati 9. etape

Uvrstitev Kolesar Ekipa Čas Zaostanek 1. TADEJ POGAČAR UAE TEAM EMIRATES 02H 58' 09'' - 2. NAIRO QUINTANA MOVISTAR TEAM 02H 58' 32'' + 00H 00' 23'' 3. PRIMOŽ ROGLIČ TEAM JUMBO - VISMA 02H 58' 57'' + 00H 00' 48'' 4. ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 02H 58' 57'' + 00H 00' 48'' 5. MARC SOLER MOVISTAR TEAM 02H 59' 06'' + 00H 00' 57'' 6. HERMANN PERNSTEINER BAHRAIN - MERIDA 02H 59' 08'' + 00H 00' 59'' 7. SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA EF EDUCATION FIRST 02H 59' 10'' + 00H 01' 01'' 8. WILCO KELDERMAN TEAM SUNWEB 02H 59' 10'' + 00H 01' 01'' 9. MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO ASTANA PRO TEAM 02H 59' 10'' + 00H 01' 01'' 10. TAO GEOGHEGAN HART TEAM INEOS 02H 59' 47'' + 00H 01' 38''

Skupni vrstni red