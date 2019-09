Neverjetni Roglič letel do rdeče majice vodilnega: Španci bi rekli "muy bien"

Že pred 10. etapo je bilo jasno, da bo Primož Roglič v primerjavi s tekmeci v boju za rdečo majico pridobil čas. Vprašanje je bilo le, koliko sekund ali celo minut. Od samega začetka je kolesaril izjemno hitro in si iz kilometra v kilometer povečeval prednost. Svoje delo je opravil v 47 minutah in šestih sekundah. Njegova povprečna hitrost je znašala 46,1 km/h.

Na koncu je imel pred najbližjim zasledovalcem Patrickom Bevinom (CCC) 25 sekund prednosti. Da je dominiral na cesti, smo lahko videli pred njegovim prihodom v cilj, ko je prehitel Miguela Angla Lopeza (Astana), ki je začel svojo vožnjo dve minuti pred njim.

"That was potentially the moment that Roglic took control of this race!"



The @JumboVismaRoad rider hits an incredible 46.1km/h during the Stage 10 Time Trial at #LaVuelta19 pic.twitter.com/3d3LMeB9JT