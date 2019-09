Ko je pred 24 urami na cilj kraljevske etape na letošnji Vuelti privozil kot prvi, si Tadej Pogačar najbrž ni predstavljal, kaj vse bo sledilo. Ponedeljek, ki je bil za kolesarje na španski dirki prost dan, je bil za 20-letnega mladeniča s Klanca pri Komendi vse prej kot to. Medijske obveznosti so si sledile kot po tekočem traku, mednje je bilo treba umestiti še lažji kolesarski trening in preizkus koles za kronometer, ki so jih mehaniki po nesrečnem padcu na uvodnem ekipnem kronometru morali ponovno nastaviti. Kako je nedeljski junak preživel dan po velikem zmagoslavju, in s kakšnim rezultatom bi se zadovoljil na cilju v Madridu, ki ga bo karavana dosegla 15. septembra?

Da je Tadej Pogačar diamant, ki so ga zbrusili v slovenski šoli kolesarstva, je nekdanji kolesar, danes trener in selektor slovenske reprezentance do 23 let Martin Hvastija jasno in glasno povedal že po Pogačarjevi lanski zmagi na večetapni dirki Tour de l'Avenir.

Da je dragocenost, ki ne potrebuje več veliko brušenja, pa je Pogačar potrdil že v svoji prvi sezoni v ekipi svetovne serije UAE Emirates. Spomladi je zmagal na Dirki po Algarveju, kot najmlajši dobil še Dirko po Kaliforniji, in včeraj, kot najmlajši na Dirki po Španiji, v žep pospravil še zmago na kraljevski etapi po spektakularnih in zahtevnih klancih Andore s ciljem na najvišji točki letošnje Vuelte Cortal d'Encamp na nadmorski višini 2.095 metrov.

Z junakom nedeljske etape smo se pogovarjali nekaj manj kot 24 ur po zmagi, ko je že lahko ocenil, kaj v praksi pomeni etapna zmaga na Vuelti in ugotovil, da prinaša vse prej kot počitek.

Danes je za kolesarje na Dirki po Španiji prvi prost dan. Glede na to, da ste včeraj zablesteli z etapno zmago v do zdaj najzahtevnejši etapi Vuelte, je bil za vas bržkone vse drugo kot prost.

Res je, dan ni bil prost v pravem pomenu besede. Ni bilo sicer toliko kilometrov na kolesu kot sicer, so bile pa zato na sporedu druge obveznosti. Intervjuji so se kar vrstili, nekaj časa smo preživeli na kolesu, zdaj me čaka še masaža. Res je bil pester dan.

Andrej Hauptman, eden od športnih direktorjev vaše ekipe, je dejal, da ste 9. etapo imeli ogledano že pred samo Vuelto in da ste si prav na njej želeli zmagati. Zakaj prav ta?

Etapa se mi je zdela zanimiva, poleg tega sem se včeraj dobro počutil, povrh vsega je na zadnjem klancu še deževalo in se ohladilo, kar mi je precej ljubše kot vročina. Lahko bi rekel, da so mi bile razmere pisane na kožo.

Kaj se je dogajalo na makadamskem odseku v zadnjem delu včerajšnje trase? Zaradi slabih vremenskih razmer smo gledalci ostali brez televizijskega signala, prav na tem delu pa se je zgodilo marsikaj.

Res je. Ker sem točno vedel, za kakšen odsek gre, sem šel na polno, z namenom, da ustvarim razliko. Medtem sta padla Primož Roglič, v ospredju tudi Miguel Angel Lopez, tako da sem ju ujel in brez težav prešel makadamski del. V zadnjem klancu sem ulovil še Naira Quintano in razpletlo se je tako kot se je.

So se razmerja v ekipi Emirates zaradi vaših odličnih predstav kaj spremenila? Uradno je kapetan ekipe Fabio Aru, ki je včeraj precej zdrsnil po lestvici in je trenutno na 49. mestu. Kaj zdaj, bodo kolegi zdaj pomagali vam, ki ste v skupni razvrstitvi na visokem 5. mestu, z minuto in 42 zaostanka za vodilnim Quintano? Ste se pogovarjali o tem?

Težko rečem, jutri je na sporedu kronometer, kjer bo vsak dirkal za svoj rezultat, potem pa bomo videli, kaj bo.

Kaj je Pogačarju povedal selektor slovenske reprezentance Andrej Hauptman?

Trenutno ste v skupni razvrstitvi peti, v razvrstitvi mladih kolesarjev pa drugi. S kakšnim rezultatom bi se zadovoljili na cilju v Madridu?

Najraje bi videl, da bi obdržal to, kar imam zdaj. Je pa do cilja še kar nekaj dni, tako da se lahko zgodi še marsikaj.

Se utrujenost že pozna? To je vaša prva tritedenska dirka, za vami pa je šele prvi teden.

Utrujenost se pozna, mislim pa, da kar pri vseh.

Včeraj vas je v cilju čakalo vaše dekle, prav tako kolesarka Urška Žigart. Naključje ali načrtovana poteza tik pred prostim dnem?

Sama si je zaželela, da me pride obiskat v Andoro, ker ji to najbolj ustreza. Zelo sem bil vesel, da je ta dva dneva lahko preživela z menoj.

Štart Slovencev na torkovem kronometru



Na Vuelti je jutri na sporedu edini posamični kronometer na tej izvedbi dirke.

Kdaj bodo štartali Slovenci? Ob 14:06 se bo s štartne rampe pognal slovenski državni prvak v cestni vožnji Domen Novak (Bahrain Merida), ob 14:31 bo štartal Luka Mezgec (Mitchelton Scott), ob 14:32 pa Luka Pibernik (Bahrain Merida).



Tadej Pogačar, ki je državni prvak v kronometru, bo štartal ob 16:37, Primož Roglič (Jumbo-Visma) pa ob 16.43.

