Zakulisje slovenske zmage: Ne jokat, no! Bravo! #video

Komaj 20-letni Tadej Pogačar, ki je šele zakorakal na najvišjo stopničko kolesarskega športa, preseneča z vsakim korakom. Nazadnje v nedeljo, ko je zmagal v 9. etapi Dirke po Španiji, speljani po andorskih klancih.

V moštvu UAE Emirates so pripravili video, v katerega so strnili nekaj trenutkov po zmagi. Od Pogačarjevega zobanja gumijastih bombonov v družbi svoje izbranke, prav tako kolesarke Urške Žigart, do čustvenega objema s svojim mentorjem Andrejem Hauptmanom, enim od štirih športnih direktorjev ekipe UAE Emirates na španski dirki, in zmagoslavnega prepevanja navijaške Mi smo šampioni.

Po dnevu premora se Vuelta danes nadaljuje s kronometrom. Ob 14:06 se bo s štartne rampe pognal prvi od petih Slovencev na Vuelti, slovenski državni prvak v cestni vožnji Domen Novak (Bahrain Merida), ob 14:31 bo štartal Luka Mezgec (Mitchelton Scott), ob 14:32 pa Luka Pibernik (Bahrain Merida).



Tadej Pogačar, ki je državni prvak v kronometru, bo štartal ob 16:37, Primož Roglič (Jumbo-Visma) pa ob 16.43.

