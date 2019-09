Izjemni Roglič zmagal in oblekel rdečo majico, odličen tudi Pogačar

Po dnevu premora so se kolesarji danes pomerili na 36,2 km dolgem kronometru, ki je v celoti potekal na francoskih tleh (štart je bil v Juranconu, cilj v Pauju). Razgiban kronometer z dvema vzponoma, ozkimi cestami ter tehničnimi spusti je največ veselja prinesel Primožu Rogliču. Slovenski šampion je bil na celotni trasi vsaj za razred pred tekmeci in že po prvem merjenju vmesnega časa je bilo jasno, da bo Rogliča danes težko premagati.

Po prvem merjenju vmesnega časa se je Sloveniji nasmihala celo dvojna zmaga, saj je Tadej Pogačar po 11,9 kilometra zaostajal le za Rogličem. Roglič je imel na prvem merjenju vmesnega časa pred rojakom 21 sekund prednosti, na drugem je na koncu drugouvrščenega Novozelandca Patricka Bevina prehitel za 19 sekund, na cilju pa za 25 sekund.

Pogačar je po odličnem začetku nekoliko popustil, na 24. kilometru je za Rogličem zaostal 48 sekund, v cilj pa je prišel kot deseti z minuto in štirimi sekundami za Bevinom. Nato ga je prehitel še Roglič, ki je danes vknjižil 20. zmago v svetovni seriji, deseto letošnjo in osmo kronometrsko. Kolesar Jumbo-Visme se zdaj lahko kot 99. kolesar v zgodovini pohvali s trojčkom zmag na tritedenskih dirkah, saj se lahko pohvali že s stremi zmagami na Giru in dvema na Touru. Ob tem je postal drugi Slovenec, ki bo na Vuelti nosil rdečo majico vodilnega. Pred tem je to uspelo Janiju Brajkoviču (2006 in 2013).

Roglič je imel danes na cilju podpore partnerke Lore Klinc in sina Leva:

Nairo Quintana (Movistar), ki je pred današnjo etapo vodil, je na koncu za Rogličem zaostal tri minute in šest sekund, kar je zadostovalo za 27. mesto.

Roglič s prednostjo skoraj dveh minut, Pogačar ostaja peti

Roglič ima zdaj v skupnem seštevku minuto in 52 sekund prednosti pred drugouvrščenim Alejandrom Valverdejem, tretji je Miguel Angel Lopez (+2:11). Quintana, ki je rdečo majico danes predal Rogliču, je zdaj četrti (+3:00). Pogačar je ostal na odličnem petem mestu (+3:05).

