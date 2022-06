"Na Strade Bianche sem resnično dojel, kako poseben je Pogačar"

"Je res izjemen kolesar, izstopa iz konkurence," o številki ena svetovnega kolesarstva, slovenskemu zvezdniku Tadeju Pogačarju, ki bo čez slab teden dni v Köbenhavnu na Danskem začel napad na tretjo zaporedno zmago na Dirki po Franciji, povedal Bradley Wiggins, prvi britanski zmagovalec slovitega Toura. S Pogačarjem in v manjši meri tudi Primožem Rogličem, kot vodilnima asoma nove generacije, se kolesarsko dirkanje vrača v razburljive čase belgijske legende Eddyja Merckxa, še meni Wiggins in dodaja: "To pa je odlično za nas gledalce."

"Kolesarstvo se je spremenilo. Vrnilo se je v čase Eddyja Merckxa, ko so bili največji zvezdniki konkurenčni že v začetku sezone. In to je odlično za nas gledalce," meni nekdanji kolesarski zvezdnik Bradley Wigging, ki je leta 2012 kot prvi Britanec v zgodovini dobil sloviti Tour, istega leta pa na olimpijskih igrah v Londonu osvojil še zlato medaljo v vožnji na čas.

"V bistvu gre še vedno za to, da skloniš glavo, dvigneš zadnjico in poganjaš kar se da hitro. V najosnovnejši obliki bo šlo pri kolesarskem dirkanju vedno za to, kdo je hitrejši, glede taktike in treninga pa se je v zadnjih dvajsetih letih močno spremenilo. Izjemno spremenilo. Do te mere, da še sam polovico časa sploh ne vem, kaj se dogaja," je konec marca letos pred Dirko po Flandriji razlagal Wiggins, ki od leta 2019 deluje kot strokovni komentator na televiziji Eurosport.

Danes dirke spremlja z motorja. Foto: Guliverimage

"Šele na Strade Bianche sem dojel, za kako posebnega kolesarja gre"

Zadnja leta se na največjih dirkah vozi na motociklu v karavani in se med televizijskimi prenosi javlja z zanimivimi informacijami. "Čeprav sem Tadeja opazoval že na Touru, sem šele na dirki Strade Bianche, ko sem zadnjih 20 kilometrov njegov napad spremljal čisto od blizu z motorja, dojel, za kako posebnega kolesarja gre. Izstopa iz konkurence," je bil navdušen 42-letni Anglež, ki je v karieri osvojil tudi štiri zlate olimpijske kolajne v dirkališčnem kolesarstvu, zadnjo leta na igrah v Riu leta 2016, po katerih je tudi končal tekmovalno kariero.

Pogačar je v izjemnem slogu dobil letošnjo dirko Strade Bianche, to pa je bila po slavju na večetapnih dirkah UAE Tour in Od Tirenskega do Jadranskega morja njegova tretja zmaga v sezoni. Nato se je mladi Gorenjec pogumno lotil še klasike Milano – Sanremo, ki jo je končal na petem mestu, opazoval pa je lahko epsko zmago Mateja Mohoriča, marca in aprila pa se je preizkusil še na spomladanskih klasikah v Belgiji. Na Dirki čez Flandrijo je bil deseti, na Dirki po Flandriji četrti in na Valonski puščici 12. Tudi Primož Roglič je letos že preizkusil ceste s tlakovalni odseki, ki bodo del prihajajočega Toura v peti etapi.

Wiggins je osemkrat nastopil na Dirki Pariz - Roubaix. Foto: Guliverimage

"Na klasikah si lahko hitro uničiš sezono, nevarne so"

Favoriti za skupne zmage na največjih tritedenskih dirkah, se dandanes ne skrivajo več in dirkajo tudi na klasikah in to močno navdušuje Wigginsa. Zakaj? "Veliko klasik sem odpeljal v začetku kariere, pa potem nekaj tudi ob koncu, ko nisem bil več kandidat za skupne zmage na velikih dirkah. Na klasikah si lahko hitro uničiš sezono, nevarne so. Na dirkah s tlakovci moraš biti ves čas v ospredju, enodnevno klasiko odpeljati na polno, pa ti vzame toliko moči kot cela večetapna dirka. To je hud psihični in fizični napor, za nameček pa je še veliko tveganje. Ena napaka in padec ti lahko vzameta pet, šest mesecev sezone. To so glavni razlogi, da so se tekmovalci za 'grand toure' doslej izogibali spomladanskih klasik. Padec na Flandriji ali dirki Pariz – Roubaix, ti lahko odnese Tour. Tudi zato je toliko bolj impresivno, da je Pogačar vozil po Flandriji," pojasnjuje Wiggins.

Pogačar si je po belgijskih klasikah vzel premor od dirkanja, tik pred Tourom pa je svojo formo preveril na domači dirki Po Sloveniji, kjer je s suvereno zmago, svojo drugo zapored na slovenski pentlji, dokazal, da je odlično pripravljen za vrhunec sezone.

