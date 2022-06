Primož Roglič in Tadej Pogačar sta osrednja favorita za skupno zmago na Dirki po Franciji. Delnice višje kotirajo pri mlajšem Pogačarju, ki je dvakrat zapored osvojil prestižni Tour. Oba se zavedata, da bo do Elizejskih poljan na cesti veliko pasti.

Primož Roglič in Tadej Pogačar sta osrednja favorita za skupno zmago na Dirki po Franciji. Delnice višje kotirajo pri mlajšem Pogačarju, ki je dvakrat zapored osvojil prestižni Tour. Oba se zavedata, da bo do Elizejskih poljan na cesti veliko pasti. Foto: Guliverimage

Na dirki Tour de France je dogajanje napeto od prvega trenutka. Vendarle gre za največji kolesarski dogodek, vložek je velik, pri kolesarjih gre za iskanje poti do večne slave, zato si vsak želi nekoč bodisi osvojiti kakšno izmed etap bodisi osvojiti celotno dirko.

Napetost je posledično čutiti na vsakem koraku in trenja so prisotna tudi v glavnini, zato se večkrat zgodijo neljubi dogodki, kot so padci.

Ti lahko močno vplivajo na končni razplet in ekipe jih morajo upoštevati. Zlasti na ravninskih etapah, ko je v igrah ciljni šprint in so nekatere francoske ceste ob tako številčni zasedbi kolesarjev lahko preozke. Iskanje boljšega položaja je ena od pomembnih stvari, ki lahko vpliva na razplet.

Favoriti na preizkušnji že prvi dan

Letošnji Tour de France ponuja veliko izzivov. Že prvi dan s kronometrom po ulicah Köbenhavna na Danskem, kjer bo Tour potekal od 1. do 3. julija.

Foto: A. S. O.

Na samem uvodu bomo lahko videli, kako močne noge imajo kolesarji, pa čeprav bo pred njimi le 13,2 kilometra dolga trasa. Veliko pogledov bo usmerjenih v slovenska šampiona Tadeja Pogačarja (UAE Emirates), ki je osredni favorit za končno zmago, in Primoža Rogliča (Jumbo-Visma). Če bo Slovence zanimala predvsem njuna pričakovano dobra predstava, pa bo Dance zanimalo zlasti to, kako se bo s traso spoprijateljil njihov matador Jonas Vingegaard, ki je Rogličev moštveni kolega.

Zanimivo bo videti tudi, koliko zaostanka si bodo prikolesarili preostali favoriti za končno zmago, kot so Daniel Martinez (Ineos-Grenadiers), Ben O'Connor (AG2R Citröen), Alexander Vlasov (Bora-Hansgrohe), Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Enric Mas (Movistar) …

Na letošnjem Touru bodo znamenite kocke z dirke Pariz-Roubaix. Foto: A. S. O.

Tisti, ki bo na koncu želel pobrati slavo, bo moral v treh tednih prestati pasti posamičnih voženj, kolesarjenja po znamenitih kockah, ki so del trase Pariz-Roubaix, in, jasno, gorskih etap. Povrhu vsega so tu še drugi dejavniki, kot so vreme, nepričakovani padci, morebitne okužbe s koronavirusom …

Legendarne kocke, na katerih Toura ne bodo dobili, morda pa ga bodo izgubili

Po uvodnem kronometru in selitvi v Francijo bodo oči uprte v 5. etapo od Lilla do kraja Arenberg Porte Du Hainaut. Dolžina 157 kilometrov sama po sebi ne bo prestavljala težave, na trasi prav tako ni gorskega cilja. In kaj je potem tako težkega? Znamenite kocke z legendarne enodnevne klasike Pariz-Roubaix in številni odseki, ki lahko vplivajo na morebitno predrtje zračnice, padce …

Prvič po letu 2018 bodo kolesarji vozili po kockah. Takrat se je dirka končala za Richieja Porta. Prav zaradi tovrstne trase sta se Pogačar in Roglič letos odločila preizkusiti svojo pripravljenost na takšni cestni podlagi. Pogi je nastopil na Dirki po Flandriji, Roglič na VN Denaina.

Peto etapo imenujejo mini Pariz-Roubaix in vsem kolesarjem je jasno, da Toura na tej trasi ne bodo mogli dobiti, morda pa ga bodo izgubili.

Foto: A. S. O.

Alpske poslastice

Dva dni pozneje bo prvi resen preizkus pri vožnji navkreber. Zaključek na Planche des Belles Filles bo poseben izziv. Pogačar ima ta vzpon v zelo lepem spominu, saj je pred dvema letoma prav v kronometru z vzponom na Planche des Belles Filles slekel rumeno majico Primožu Rogliču in osvojil premierni Tour de France.

V tednu med 11. in 17. julijem bodo na vrsto prišli kolesarski sladokusci.

Foto: A. S. O.

Dve gorski etapi bosta verjetno naredili dodatno selekcijo. V enajsti, dan prej bo prav tako tudi razgibana trasa s ciljnim vzponom na Megeve, bodo morali kolesarji prevoziti pot od Albertvilla do Col du Granon Serre Chevalierja. Trasa bo dolga 151,7 kilometra, na njej pa bodo štirje gorski cilji. Ekstra kategorije sta znameniti Col du Galibier (17,7 kilometra/6,9-odstotni povprečni naklon – zadnjih šest kilometrov je težjih), ki bo najvišja točka letošnjega Toura, in zaključni Col du Granon Serre Chevalier, ki bo dolg 11,3 kilometra in bo imel povprečno naklonino kar 9,2 odstotka.

Ogromno slovenskih navijačev v Alpah

Šele drugič v zgodovini bo cilj na tem vrhu. Leta 1986 je bil prvič del tritedenske francoske kolesarske pentlje. Z 2.413 metri bo tudi najvišji cilj etape na Dirki po Franciji.

Dan pozneje bo ogromno slovenskih navijačev tudi na zaključnem vzponu na Alpe d'Huez (13,8 kilometra/8,1-povrečni odstotni naklon). Najtežji del tega klanca je na začetku ter med devetim in enajstim kilometrom, medtem ko sam zaključek ni strm.

Foto: A. S. O.

Dvanajsta etapa se bo začela v Brianconu, na trasi pa bosta še dva gorska cilja ekstra kategorije. Kolesarji se bodo spet povzpeli na Col du Galiber, vendar z druge strani (23 km/5,1-povprečni odstotni naklon). Nekje na polovici etape se bodo kolesarji začeli vzpenjati na Col de la Croix de Fer (29 km/5,2-odstotni povprečni naklon).

Zadnji preizkus Alpe d'Huez ne potrebuje posebne predstavitve. Prvič po letu 2018 bo Tour napadel znameniti vzpon, kar pomeni, da se bodo nekateri mladi, vključno s Tadejem Pogačarjem, na dirki prvič spoprijeli z njim. Etapa je praktično replika tiste iz leta 1986, le da je bila takrat trasa del 18. etape. Dva velikana kolesarstva Bernard Hinault in Greg LeMondsta sta krojila razplet. Moštvena kolega pri La Vie Claire sta se z roko v roki pripeljala na cilj in se veselil dvojne zmage, prvo mesto pa je pripadlo Francozu. Tisto leto je Tour nato osvojil LeMond, Hinault pa leto pred tem. Drugi spada v družbo petih kolesarjev, ki so petkrat osvojili Tour de France, LeMondu je to uspelo trikrat, kar bo letos poskušal izenačiti slovenski šampion Pogačar.

Foto: A. S. O.

Zelo zanimiv bo tudi zaključek 14. etape, ki so bo končala na nadmorski višini 1.030 metrov, vendar bo vzpon na cilj Mende zelo zahteven. Po 186 od skupno 191 kilometrov dolge trase bodo noge verjetno že kar pekle, za konec pa bo sledil krajši vzpon v dolžini treh kilometrov, a bo povprečna naklonina kar 10,2-odstotna.

Zaključni testi v Pirenejih, vroče bo predzadnji dan, ko bo kronometer

V zadnjem tednu bodo kolesarji vozili po Pirenejih, ki vedno za koga predstavljajo zid. Noge so že precej utrujene, napetost je pri favoritih za skupno zmago iz dneva v dan večja, zato bodo gorske etape, ki bodo sledile, imele poseben predznak.

Foto: A. S. O.

V klanec se bo končala 17. etapa, ki bo dolga le 129,7 kilometra. Zaključni vzpon na Peyragudes bo v dolžini osmih kilometrov in bo imel 7,8-odstotni povprečni naklon. Pred tem bosta še dva gorska cilja I. in en II. kategorije.

Foto: A. S. O.

Posebno noto bo imela 18. etapa od Lourdesa do Hautacama, ki bo predstavljal gorski cilj ekstra kategorije (13,6 kilometra/7,8-odstotni naklon). Na 143,2 kilometra dolgi trasi bosta najprej na vrsto prišla gorski cilj ekstra kategorije Col d'Aubisque (16,4 km/7,1-odstotni naklon) in Col de Spandelles, ki ima predznak I. kategorije (10,3 km/8,3-odstotni naklon).

Odločilen bi lahko bil tudi kronometer predzadnji dan od Lacapelle-Marivala do Rocamadoura v dolžini 40,7 kilometra, ki bo večinoma raven, tik pred ciljem pa bo 1,5 kilometra krajšega vzpona s povprečno naklonino 7,8 odstotka.

Foto: A. S. O.

Po soboti, 23. julija, bomo pozdravili novega, morda starega junaka Dirke po Franciji, ki ga v nedeljo čaka še parada šampionov do Elizejskih poljan.