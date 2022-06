Rogličevo posebno presenečenje razveselilo zvezdnika MotoGP

Slovenski kolesar Primož Roglič je že dlje časa dober prijatelj s španskim motociklistom Aleixom Espargarojem, ki je tudi velik ljubitelj kolesarstva. Španec, ki je trenutno drugi v seštevku sezone motoGP in ga ta konec tedna čaka dirka v Assnu na Nizozemskem, zbira različne spominke s kolesarskih dirk. Med drugim ima v tej zbirki tudi kolo, s katerim je Roglič leta 2020 osvojil špansko Vuelto, zdaj pa mu je slovenski kolesar podaril nov dragocen kos za v kolesarsko zbirko. Roglič je namreč Espargaroju prek španskega kolesarja Carlosa Verone podaril štartno številko 41, s katero je nastopil in tudi zmagal na letošnjem kriteriju Dauphine. Roglič je poleg svojega avtograma na številko pripisal še sporočilo: "Od najboljšega za najboljšega."

41 je tudi številka, s katero v razredu motoGP nastopa Espargaro, zato je bil darila še posebej vesel. "Lepo darilo za moj kolesarski muzej. Lepa hvala, Primož, postavil jo bom zraven tvojega kolesa," je ob objavi fotografije z darilom zapisal španski motociklist.

A special delivery for Aleix Espargaró, made possible by Carlos Verona: the bib number of Primož Roglič from the Dauphiné, a personal message included 😉. 🔥 #41🏍️, of course 🤩😍!https://t.co/9rC2gtP0AY pic.twitter.com/6dfaHTyBzF