Potrjeni še trije Slovenci s pomembno nalogo na Touru

Kolesarska ekipa Bahrain Victorious je predstavila postavo za Dirko po Franciji. Na najprestižnejši večetapni preizkušnji bosta barve ekipe, ki jo sestavljajo številni Slovenci, zastopala tudi slovenska kolesarja Matej Mohorič in Jan Tratnik. Svojo osmerico so predstavili tudi v BikeExchange Jayco. Zraven je tudi Luka Mezgec.

Na 109. izdajo Toura se Bahrain Victorious podaja v močni zasedbi in računa na stopničke v skupni razvrstitvi. Glavna aduta bosta Avstralec Jack Haig in Italijan Damiano Caruso, pomočniki pa bodo Jan Tratnik, Poljak Kamil Gradek, Britanec Fred Wright, Španec Luis Leon Sanchez, Slovenec Matej Mohorič in Belgijec Dylan Teuns.

"Naš cilj je, da si kot ekipa priborimo prve stopničke na Touru, ki so nam z Lando za las ušle leta 2020. Imamo res močno postavo za težak Tour, ki bo poln izzivov. A mislim, da imamo v postavi prave kolesarje za vse te različne naloge, tako da bosta naša glavna moža Jack in Damiano lahko izpolnila zadane cilje, drugi pa bodo dobili priložnost za kakšno etapno zmago," je za spletno stran ekipe dejal športni direktor Bahraina Gorazd Štangelj.

Mohorič: Moj cilj je še kakšna etapna zmaga

Eden ključnih pomočnikov bo Mohorič, lani zmagovalec na dveh posamičnih etapah. Kot so zapisali v predstavitvi ekipe, bo prav on eden glavnih pomočnikov kolegoma, ki se bosta borila za čim višjo skupno uvrstitev, obenem pa bo prežal na priložnost, da še poveča zbirko lastnih etapnih zmag na Dirki po Franciji. "Moj cilj je, da bi na letošnjem Touru dosegel še kakšno etapno zmago. Moja najljubša etapa je peta s ciljem v Arnberškem gozdu, kjer sem že bil prvi na dirki Pariz - Roubaix, rad pa bi to ponovil še julija. Počutim se odlično, dobro smo delali in skupaj nam lahko uspe še boljša dirka kot lani."

V ekipi BikeExchange za Tour tudi Mezgec

Luka Mezgec Foto: Vid Ponikvar/Sportida Kot so zapisali v ekipi BikeExchange Jayco, bosta vodilna v osmerici izkušena Nizozemec Dylan Groenewegen, doslej zmagovalec štirih etap na Touru, ter nosilec zelene majice in zmagovalec treh etap Avstralec Michael Matthews. "Čas je za nov spektakel in veseli smo, da se vračamo nazaj v normalne okoliščine, ko se nam lahko pridružijo tudi navijači in naši partnerji. V zadnjih mesecih smo trdo garali, izbrali smo dobro uravnoteženo ekipo, ki je sposobna zmagovati na etapah, vsako priložnost bomo zagrabili z obema rokama. Verjamemo v ekipo, ki smo jo sestavili," je za spletno stran ekipe dejal direktor Brent Copeland.

Dirka po Franciji se bo začela prvega julija, prva etapa pa bo tokrat v danskem Koebenhavnu.