Ko je etapa na papirju lahka, je na cesti običajno ravno obratno

Kolesarje na Dirki po Italiji danes čaka nekoliko razgibana 18. etapa od Morbegna do Cesana Maderne. Etapa je dolga 144 kilometrov in ima tri kategorizirane vzpone. Zadnji bo na vrsti že 56 kilometrov pred ciljem. Traso s 1.800 višinskimi metri bi lahko izkoristili ubežniki, lahko pa se zgodi, da bodo stvari v svoje roke spet vzeli sprinterji, saj je to njihova predzadnja priložnost na letošnjem Giru. Kolesarji bodo startali ob 14. uri, cilj pa naj bi dosegli okoli 17. ure.

Današnja etapa je najverjetneje predzadnja priložnost (zadnja bo v Rimu na zadnji dan Gira) za sprinterje na letošnjem Giru. Osrednji del trase bo sicer zahteven s tremi kategoriziranimi vzponi, medtem ko je zadnji del povsem pisan na kožo sprinterjem.

Profil trase 18. etape Dirke po Italiji:

Karavano najprej čaka vzpon na Parlasco (7,6 kilometra, 6,2-odstotni naklon), sledi vzpon na Colle Balisio (4,6 kilometra, 3,3-odstotni naklon), vzpon proti Ravellinu (devet kilometrov, 4,4-odstotni naklon) in nato še vzpon Sirtori (3,1 kilometra, štiriodstotni naklon), kjer bo vmesni cilj oziroma t. i. Red Bill kilometer, kjer se bodo delile odbitne sekunde (6, 4 in 2). Kolesarji bodo v zaključku odpeljali dva kroga po mestu Cesano Maderno, ki je že dvakrat gostilo etapo Gira in to obakrat kronometer (leta 1979 in 2008).

Isaac del Toro uspešno brani prvo mesto v skupnem seštevku Dirke po Italiji. Foto: Guliverimage

Rožnato majico bo tudi danes nosil mladi Mehičan Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG), ki je po včerajšnji etapni zmagi in bonifikaciji povečal prednost pred drugouvrščenim Richardom Carapazom (EF Education - EasyPost), ki zaostaja 41 sekund in Simonom Yatesom (Visma | Lease a Bike), ki je zdrsnil na tretje mesto (+51 sekund).

Med favorite sodita Wout Van Aert, ki je že zmagal v deveti etapi Gira (na dan, ko je Primož Roglič prvič padel, del Toro pa oblekel rožnato majico), Kasper Asgreen (EF Education - EasyPost), ki je dobil 14. etapo s ciljem v Novi Gorici, morda končno lahko uspe tudi mlademu Čehu Mathiasu Vacku, ki bi se mu v ekipi Lidl-Trek radi oddolžili za vso pomoč na letošnjem Giru.

Če bo razplet pogodu sprinterjem, bi lahko doživeli še peto etapno zmago Madsa Pedersena, drugo Olava Kooija ali Kadena Grovesa ... Če bi mu v ekipi Bahrain Victorious dali proste roke, in Damiano Caruso, ki je po zdravstvenih težavah Antonia Tiberija postal kapetan ekipe na Giru, bi srečo lahko poskusil tudi slovenski kolesar Matevž Govekar.

Etapa se bo začela ob 14. uri, končala pa naj bi se nekaj čez 17. uro.

