Kdaj in kje se bodo srečali kolesarji, ki naj bi krojili letošnjo Dirko po Franciji?

Po do zdaj znanih podatkih se bodo Tadej Pogačar, Primož Roglič, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel v letošnji sezoni prvič srečali šele poleti, in sicer na največji etapni dirki, francoskem Touru, ki se bo 29. junija začel v Firencah v Italiji in tri tedne pozneje izjemoma končal v Nici na Azurni obali in ne Parizu, gostitelju letošnjih poletnih olimpijskih iger, kot smo vajeni.

Tadej Pogačar (UAE Emirates), Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) in Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step) so svoje načrte razkrili že v preteklih dneh, danes pa bo svoj tekmovalni koledar na Majorki predstavil še Primož Roglič, ki bo v letošnji sezoni nastopal za nemško ekipo svetovne serije BORA - hansgrohe.

Po poročanju kolesarskega portala GCN bo Roglič pred Tourom, ki bo njegov osrednji cilj sezone, nastopil samo na treh etapnih dirkah (Pariz–Nica, Dirka po Baskiji in Kriterij po Dofineji), kar pomeni, da se velika kolesarska četverica ne bo srečala pred Tourom.

Srečanje četverice v sezoni 2024 Pogačar Roglič Vingegaard Evenepoel Pariz–Nica (3.–10. 3.) x x Liège–Bastogne–Liège (21. 4.) x x Dirka po Baskiji (1.–6. 4.) x x x Kriterij po Dofineji (2.–9. 6.) x x x Dirka po Franciji (29. 6.–21. 7.) x x x x

Bomo pa medsebojne obračune v različnih kombinacijah lahko spremljali že prej. Na dirki Pariz–Nica, ki bo potekala med 3. in 10. marcem, se bosta za rumeno majico na razgibanem terenu francoskih cest pomerila Roglič in Evenepoel.

Vingegaard bo februarja dirkal na Gran Caminu v Španiji (od 22. do 25. 2.) in marca na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja (od 4. do 10. 3.), medtem ko bo Pogačar sezono začel na dveh enodnevnih italijanskih dirkah (na Strade Bianche 2. 3. in spomeniku Milano–Sanremo 16. 3.) in jo nadaljeval na Dirki po Kataloniji (18. 3.–24. 3.)

Primož Roglič bo program dirk za sezono 2024 predstavil danes na medijskem dnevu ekipe BORA-hansgrohe na Majorki. Foto: Instagram/Primož Roglič

21. aprila se bodo prvič letos križale poti Pogačarja in Evenepoela, ki bosta nastopila na drugem spomeniku sezone, belgijski klasiki Liège–Bastogne–Liège. Do srečanja je sicer prišlo že lani, a je Pogačar po 85 kilometrih dirke padel, si poškodoval zapestje, kar je močno otežilo njegove priprave na Tour, in odstopil. Oba sta sicer zmagovalca zadnjih treh izvedb dirke v Liègu.

In če se je Pogačar odločil za precej drugačen program kot preostali trije favoriti za zmago na Touru, saj bo maja nastopil na Dirki po Italiji (od 4. do 26. 5.), se bo trojica pred Tourom srečala večkrat.

Trojica že na Baskiji in Dofineji, četverica šele na Touru

Nekdanja sotekmovalca Roglič in Vingegaard ter Evenepoel se bodo pomerili tako na Dirki po Baskiji (od 1. do 6. 4.) kot na Kriteriju po Dofineju (od 2. do 9. 6.), ki velja za najboljšo pripravljalno dirko za Tour.

Četverica, ki naj bi krojila dogajanje na letošnjem Touru, naj bi se v tej sezoni prvič srečala prav tam, na dirki vse dirk. Za Evenepoela bo to krstna preizkušnja na francoski pentlji, Roglič bo nastopil šestič (najvišje je bil uvrščen leta 2020, ko je osvojil 2. mesto), za Pogačarja bo to peti nastop na Touru, za Vingegaarda pa četrti. Oba imata dve skupni zmagi, Slovenec je rumeno majico osvojil leta 2020 in 2021, Danec pa je na Touru gospodaril naslednji dve leti.

