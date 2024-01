Nekdanji zmagovalec Dirke po Franciji o temnih plateh slave

"Na dan, ko sem bil povzdignjen v viteza, me je zelo mučil sindrom prevaranta (vsiljivca, t. i. impostor syndrome). Naziv sem dobil istočasno kot vojaško osebje," se je Bradley Wiggins spominjal v dokumentarni seriji na britanski televiziji BBC. "To je bila zame lekcija ponižnosti. Vojaki, ki so ostali brez okončin, so se želeli slikati z menoj, sam pa se tistega dne nisem počutil kot junak. Nisem si mislil, da sem vreden naziva vitez," je razkril Wiggins, ki je zadnja leta z javnostjo že večkrat delil travmatične zgodbe iz otroštva, ki so pripeljale do tega, da je postal profesionalni kolesar, kakršen je bil, in spregovoril o številnih duševnih težavah, s katerimi se je spopadal med uspešno kolesarsko kariero in po njej. Ena od posledic težkega obdobja je tudi ta, da je uničil nekaj trofej iz kolesarskih časov.

Foto: Reuters

"Leta 2019 sem preživljal zelo težke čase. Tudi za mojo ženo je bilo težko po psihični plati, sam pa sem povsem izgubil širšo sliko. Razbil sem vse svoje trofeje. Shranil sem le kolesarske medalje in pokale, ki sem jih prejel za zmago, a so shranjene nekje v torbi. Tudi moje olimpijske medalje so v plastični vrečki."

Wiggins je predlani razkril, da je bil kot najstnik žrtev spolne zlorabe, kot 13-letnega kolesarja ga je zlorabljal trener. Trpel je tudi za depresijo, veliko težav pa je izviralo iz težkega otroštva.

Danes 43-letni Wiggins je vrhunec kariere dosegel leta 2012, ko je postal prvi britanski zmagovalec francoskega Toura, nakar je nekaj dni pozneje v Londonu postal še olimpijski prvak v vožnji na čas. "Wiggo", kot so ga klicali v kolesarskem svetu, je kariero končal konec leta 2016, potem pa nekaj let delal tudi kot strokovni komentator.