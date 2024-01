Primož Roglič bo na medijskem dnevu ekipe BORA - hansgrohe na Majorki svoje načrte za letošnjo sezono predstavil jutri, Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) pa je svojem programu dirk spregovoril danes.

Belgijski šampion, ki bo konec meseca praznoval 24. rojstni dan, je tudi uradno potrdil, da so njegovi osrednji cilji sezone Dirka po Franciji (29. junij–21. julij), kjer bo nastopil prvič, olimpijske igre v Parizu, kjer bo startal na kronometru (27. julij) in na cestni dirki (3. avgust), ter svetovno prvenstvo v Zürichu v Švici, kjer bo skušal ubraniti naslov svetovnega prvaka v vožnji na čas (22. september) ali poseči po drugi mavrični majici po letu 2022 na cestni preizkušnji (29. september).

Sezono bo začel že februarja

Evenepoel bo sezono začel na Portugalskem, na dirki Figueira Champions Classic (10. februar) in Dirki po Algarveju (od 14. do 18. februarja), kjer se bo srečal z rojakom Woutom van Aertom (Visma | Lease a Bike), svetovnim prvakom Mathieujem van der Poelom (Alpecin–Deceuninck), Tomom Pidcockom (Ineos Grenadiers) in Taom Geoghegan Hartom (Lidl-Trek), čaka pa ga tudi krstni nastop na ardenski klasiki Amstel Gold Race (14. april).

Osrednji cilj: top pet na Touru

Glavni cilj bo seveda Dirka po Franciji. "Želim le preživeti Tour brez tega, kar se mi je zgodilo na Dirki po Italiji (odstopil je zaradi okužbe s koronavirusom, op. a.). Odgovor na vprašanje, ali lahko zmagam na tritedenski dirki, je pritrdilen. Na zadnjem Giru sem bil kratek čas, dokler nisem zbolel, v vodstvu, ampak Tour je druga zgodba," se Evenepoel zaveda teže, ki jo prinaša dirka vseh dirk, kjer bo lahko računal na pomoč španskega hribolazca Mikela Lande, ki je ekipo okrepil v letošnji sezoni.

"Tour bom jemal dan za dnem. Če bi se domov vrnil z etapno zmago, bi to bilo super," je napovedal v pogovoru za Wielerflits, že pred tedni pa si je kot cilj v skupni razvrstitvi zadal uvrstitev med prvih pet, saj trasa gorskih etap ni primerna za njegove sposobnosti, za nameček ga čaka še močna startna lista. Na njej so vsi največji specialisti za tritedenske dirke razen Gerainta Thomasa, ki se bo letos osredotočil na Giro.

Foto: Guliverimage

Rogliča dobro pozna, Pogačarja in Vingegaarda bo še spoznal

"Proti [Primožu] Rogliču sem že veliko dirkal. Na Dirki po Kataloniji sva bila na podobni ravni, na Dirki po Španiji sem ga nekajkrat že premagal in on je nekajkrat premagal mene. Rogliča torej dobro poznam. Proti Jonasu [Vingegaardu] in Tadeju [Pogačarju] pa na grandtourih še nimam veliko izkušenj. To je nekaj novega, bomo videli, kaj se bo zgodilo."

Menedžer ekipe Soudal Quick-Step Patrick Lefevere je na medijskem dnevu ekipe izrazil prepričanje, da je Evenepoel, če bo šlo vse gladko, sposoben uvrstitve med najboljše tri. "Glede na to, da poznam njegov značaj, ne bo zadovoljen samo z uvrstitvijo na zmagovalni oder, hotel bo zmagati vsaj kronometer in dobiti nekaj etap. Mu pa ničesar ni treba dokazovati. Bolje je biti 'outsider' kot pa favorit, zato bodimo raje 'outsider'. Vedno je lepo, če na koncu zmaga 'outsider'," je še dejal Lefevere in spet požel veliko pozornosti z eno od izjav. "To morda ni najboljši izraz, pa vendar, zmage so najboljša oblika dopinga. To je dobro za um in vse preostalo," je dejal.

Evenepoel se bo z vsemi tremi favoriti za zmago na Touru srečal že pred dirko vseh dirk. Aprila bo skušal Pogačarju preprečiti pot do zmage na dirki Liège–Bastogne–Liège (21. 4.), aprila in junija se bo z Vingegaardom srečal na etapni Dirki po Baskiji (od 1. do 6. aprila) in Kriteriju po Dofineji (od 2. do 9. junija), z Rogličem pa bo poleg omenjenih dveh dirk moči meril tudi na etapni dirki Pariz–Nica (od 3. do 10. marca).