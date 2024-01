Pogačar dal vedeti, ali imajo načrt za Vingegaarda #video

Pred slovenskim kolesarskim šampionom Tadejem Pogačarjem je posebno leto. Prvič v karieri se bo namreč podal na dva Grand Toura v enem letu. In to na najbolj prestižna. Na Giru bo osrednji favorit za rožnato majico, na dirki Tour de France pa se obeta pravi boj med številnimi kapetani. V zadnjih dveh letih mu je pohod do tretje in četrte krone preprečil Jonas Vingegaard. Ali imajo načrt zanj?

Kolesarski svet je vstopil v leto 2024, kmalu bomo priča tudi prvim cestnim dirkam na najvišji ravni, za nastop številke 1 svetovnega kolesarstva Tadeja Pogačarja pa bo treba počakati na začetek marca, ko bo na sporedu italijanska klasika Strade Bianche, ki jo je v velikem slogu osvojil pred dvema letoma.

Pogačar o tem, da bodo šli ob njem na Tour de France še Almeida, Ayuso in Yates

Po nadaljevanju spomladanskega programa in drugih klasih se bo prvič v karieri preizkusil na Dirki po Italiji, kjer bo imel cilj osvojiti rožnato majico najboljšega in tako po Rogliču postati drugi Slovenec s tovrstnim podvigom.

Prvič v karieri se bo preizkusil tudi na tritedenskem dvojčku. Po Giru bo svoje misli usmeril na sloviti Tour de France, kjer se obeta pravi spektakel, saj imajo ob Pogiju v načrtu nastopiti na dirki vseh dirk še junak zadnjih dveh Tourov Jonas Vingegaard (Visma | Lease a bike), Primož Roglič (BORA - hansgrohe) in Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

Jonas Vingegaard? "Drugače se osredotočamo."

Pri UAE Emirates kanijo na Dirko po Franciji poslati kar štiri kolesarje, ki znajo dobro nastopiti v boju za splošno razvrstitev. Osrednji kapetan bo jasno Pogačar, ob njem pa bodo nastopili še Joao Almeida, Adam Yates in Juan Ayuso. S kar štirimi aduti bodo tako šli v lov za zmago. Ali je to taktika, s katero se bodo lotili tekmecev, predvsem Vingegaarda? "Ayuso in Almeida sta sposobna dirkati. Na Giru in Vuelti sta bila zraven. Yates je bil tretji na Touru. Imamo močno ekipo. Nismo še govorili o taktikah, kako se bomo lotili Toura. Zgodba je bolj ali manj vsem jasna," odgovarja Pogačar.

Na Tour de France bo šel tudi Španec Juan Ayuso. Foto: Guliverimage

V zadnjih dveh izvedbah smo se prepričali, s kakšnim načrtom so se pri nekdanji Jumbo-Vismi lotili našega šampiona, ki ima na zadnjih štirih Tourih hvalevredno zbirko, saj je dvakrat zmagal in bil dvakrat drugi. Ali imajo pri UAE Emirates prav tako načrt, kako letos premagati Jonasa, ki je kolesar za tritedenske dirke in je dokazal, da je v zadnjem tednu preizkušnje izredno močan? "Nimamo takšne miselnosti v ekipi. Drugače se osredotočamo. Osredotočamo se nase. Veliko smo skupaj kot ekipa. Skušamo se povezati, izboljšati. Dobro skupino kolesarjev imamo. Ne moreš načrtovati, da boš nekoga premagal. Premagati moraš vse. Moraš biti pripravljen, da je lahko kdo boljši od tebe," je jasen slovenski kolesarski zvezdnik.

Pogrešal bo Formola in Trentina, a je dobrodošlo, da pridejo mladi

Nato se je dotaknil četveroboja na francoskih tleh, o katerem že vse od konca decembra govori kolesarska javnost: "Če bo res tako, kot se govori ... Remco, Primož, Jonas, jaz in še marsikdo drug. Mislim, da bo to eden od Tourov, ki bo šel v zgodovino. Lepo bo zapisan."

Njegova ekipa je doživela kar nekaj sprememb. Pogačar ne bo mogel več računati na Davideja Formola in Mattea Trentina. Prvi je šel v vrste Movistarja, zadnji pa bo kolesaril v dresu Tudor Pro Cycling Team: "Formola bom pogrešal. Veliko interesov je, ko pride do menjave ekipe. Tudi Trentina bom pogrešal, ker je igral določeno očetovsko vlogo. Malce se menja. Mislim, da je dobrodošlo, da pridejo mladi. Da dobijo priložnost v ekipah, kot je UAE. Kdaj nimajo priložnosti, a si pridobijo veliko izkušenj."

V kolesarskem svetu se jih veliko sprašuje, kako mu bo uspelo odpeljati na najvišji mogoči ravni tako Giro kakor tudi Tour de France, saj je med eno in drugo tritedensko dirko vsega en mesec. Na Sportalovo vprašanje, ali pri sebi čuti, da je dozorel za tovrstni podvig, o katerem se je veliko govorilo že v preteklosti, je odgovoril: "Mislim, da ja. Dve leti sem nekako imel željo iti po Touru še na Vuelto. Na koncu se ni izšlo. V ekipi imamo zelo dobre kolesarje za druge Grand Toure. Ne bi rad pokvaril načrtov drugim. Super je, kot je. Da gremo na Giro in Tour brez vprašanj. Da se sledi temu načrtu."

Šesterici pred njim uspelo osvojiti Giro in Tour v enem letu

In ko šampion, kot je Tadej, ki ga zanimajo zmage, napove odhod na obe dirki, je čas za igranje s statistiko. V preteklosti je šestim kolesarjem uspelo v istem letu osvojiti tako Giro kakor tudi Tour de France. Italijan Fausto Coppi je bil prvi, ki se je leta 1949 pohvalil s tovrstnim podvigom. Ponovil ga je tri leta pozneje. Naslednji junak je prihajal iz Francije. Jacques Anquetil je dvojček osvojil leta 1964. Legendarnemu Eddyju Merckxu je to uspelo v letih 1970 in 1972. Francija je leta 1982 in 1985 slavila še Bernarda Hinaulta. Prvi in edini Španec s takšnim skalpom je bil sloviti Miguel Indurain. Kar dve leti zapored mu je uspelo pokoriti vse na italijanskih in francoskih tleh (1992 in 1993). Zadnji junak z italijansko-francoskim dvojčkom je bil legendarni Marco Pantani, ki se je zapisal med nesmrtne leta 1998.

Foto: Jaka Lopatič

Bi lahko Pogi nasledil Pantanija? "Dirk Marca Pantanija se ne spominjam, ker je bilo zame prezgodaj. Poznam pa zgodovino. Velik heroj je. Povsod po svetu je njegova zgodba zelo zanimiva, da je kot zadnji osvojil Giro in Tour v istem letu. Jasno je, da si vsak želi imeti vse tri Grand Toure v svoje vitrini," je odgovoril Pogačar, čigar nastope v letu 2024 kolesarski navdušenci z nestrpnostjo pričakujejo.