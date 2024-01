Ameriški prvak po smrti Gina Mäderja prepričan, da ne bo več sedel na kolo

22-letni kolesar iz Colorada je tistega usodnega 16. junija lani skupaj z rojakom Magnusom Sheffieldom (Ineos Grenadiers) vozil tik za Švicarjem Ginom Mäderjem, ki je ob visoki hitrosti na hitrem spustu s prelaza Albula do cilja v La Puntu padel in pristal v vodi. Zdravniki so le nekaj minut zatem prispeli na kraj nesreče in ga začeli oživljati, nato pa s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Churu, kjer je naslednji dan umrl zaradi poškodb.

Švicarski kolesar Gino Mäder je lani na Dirki po Švici umrl zaradi posledic padca. Imel je komaj 26 let. Foto: Guliverimage/Imago Sports

Simmons, mladinski svetovni prvak leta 2019, je na nedavnem pripravljalnem taboru ekipe Lidl-Trek v pogovoru za spletni portal Velo priznal, da je bil po prihodu z lanske Dirke po Švici prepričan, da nikoli več ne bo sedel na kolo in da se ne bo nikoli več vrnil v Evropo. "Zaradi padca in vsega, kar sem videl tistega dne," je dejal.

Želel si je zmage za Gina

Po smrti Mäderja je bil tako pretresen, da na zadnji etapi dirke ni nastopil, ampak se je raje vrnil domov, poln dvomov o svoji prihodnosti v kolesarstvu. "Bil sem povsem iz sebe. Teden dni pred državnim prvenstvom sem preživel z družino in sam pri sebi sprejel sklep, da bom na državnem prvenstvu skušal narediti vse, da zmagam in zmago posvetim Mäderju," je razkril Simmons.

Na državnem prvenstvu mu je res uspelo zmagati in zadal si je še en cilj, in sicer ta, da v znameniti majici ameriškega prvaka nastopi na Dirki po Franciji in tudi tam počasti spomin na pokojnega Švicarja. Žal njegov Tour ni trajal dolgo, v peti etapi je grdo padel in štiri dni pozneje zaradi hudega pretresa možganov odstopil.

Na lanskem Touru je Simmons predčasno odstopil zaradi padca in pretresa možganov. Foto: Guliverimage

Strah in dvomi

Simmons je v pogovoru za Velo priznal, da se je po lanski Dirki po Švici dolgo spopadal s strahom ob visokih hitrostih in tveganju, ki je sestavni del dirk svetovne serije, in da je skupaj z družino in trenerji tesno sodeloval pri vračanju samozavesti ob spustih. "Trudim se, bom pa videl, kako se bom počutil na dirki. Že dolgo, tudi na treningih, me ni bilo zares strah," je dejal. "Zdaj se spet lahko spuščam brez občutka strahu, bomo pa videli, kako bo s tem na dirki. Je pa res, da zdaj precej bolj dvomim o vsem kot nekoč."

Simmons bo sezono začel 16. januarja na dirki Santos Tour Down Under v Avstraliji, spomladi bo nastopal na klasikah, julija si želi mesto v ekipi za Dirko po Franciji, avgusta pa bi rad bil del ameriške olimpijske reprezentance v Parizu.