Eugenija Bujak prakinja, imeli so drugačne načrte, a je nastal kaos #foto

Eugenia Bujak (UAE Team ADQ) je postala državna prvakinja v kolesarstvu. Na cestni dirki v Mariboru je po skupno 100 km v ciljnem sprintu ugnala Špelo Kern (Massi-Tactic) in Uršo Pintar (UAE Team ADQ) ter ubranila naslov prvakinje. Ob 14.30 se je začela tudi preizkušnja med člani.

Eugenija Bujak je po letu 2019 in lani tretjič postala državna prvakinja, na poti do cilja pa je premagala 960 višinskih metrov ter zgolj deset preostalih tekmic. Kot vedno so članice startale skupaj s starejšimi mladinci, med katerimi je naslov prvaka osvojil Domen Oblak (Pogi Team UAE Generali). Drugi je bil Martin Eržen (KK Kranj), tretji pa Aljaž Turk (Adria Mobil).

Želela pomagati Pintarjevi, toda ...

Ravno dirkanje med fanti pa je v ciljnem sprintu nekoliko prekrižalo načrte ekipe UAE Team ADQ. Bujakova se je sicer svojega tretjega naslova, s čimer je na večni lestvici zdaj sama na drugem mestu za Polono Batagelj (9 naslovov), razveselila, v izjavi za STA pa razkrila, da je želela pomagati Pintarjevi do njenega drugega naslova po letu 2020.

"Ves čas smo se lovili, ta klanček je bil kar težek. Mi štiri smo bile na vrhu skupaj, nato pa smo prišle v sprint. Kot ekipa smo želeli, da Urša (Pintar, op. STA) zmaga, saj je bila močna in je dokazala, da si to zasluži. Želela sem ji pomagati, da se malo zamenjava, ampak v sprintu je nastal kaos. Malce so se zapletli, sama pa sem izkoristila, ker sem bila odprta. V zadnjih metrih je težko gledati nazaj," je priznala 33-letnica.

Fotogalerija z DP (Vid Ponikvar):

"Želimo, da bi bilo kolesark v Sloveniji čim več in da bi imele svojo dirko"

Poljakinja, ki že nekaj let kolesari za Slovenijo, ima sicer deljeno mnenje o samostojni ženski dirki. "Vsakič je zanimivo, ko startamo s starejšimi mladinci. Za nas je to izziv, da z njimi preživimo, saj imajo bolj agresiven način dirkanja. Seveda pa si želimo, da bi bilo kolesark v Sloveniji čim več in da bi imele svojo dirko. Je pa tudi dirkanje s fanti zelo zanimivo, da vidimo, na kakšni ravni smo v primerjavi s starejšimi mladinci. Je, kakor je. Upamo, da nas bo vsako leto več," je še dodala državna prvakinja.

Zdaj jo čaka nov izziv, saj se bo kot edina Slovenka predstavila na ženski dirki po Franciji pod okriljem istega organizatorja kot moške preizkušnje. Ženska se bo začela na dan zaključka moške, in sicer 24. julija, dolga pa bo osem dni oziroma etap.

"Vesela sem, da bom del naše ekipe in dirkala na prvem ženskem Touru. Komaj čakam in upam, da tudi v ženskem kolesarstvu Slovenija dočaka kakšen lep rezultat. Realno v skupnem seštevku nimam možnosti, ker nisem 'klančarka', so pa etape, v katerih lahko lovim dober rezultat," je še sklenila Bujakova.

Tia Špringer in Špela Colnar sta se v cilju zapletli in padli. Foto: Vid Ponikvar

V mlajših kategorijah pa ...

Pred žensko člansko preizkušnjo in tisto starejših mladincev so v Mariboru podelili še dva naslova v mlajših kategorijah. Pri starejših mladinkah je zmagala Pija Galof (BTC City Ljubljana Scott), druga je bila Tia Špringer (BTC City Ljubljana Scott), tretja pa Špela Colnar (Adria Mobil).

Pri mlajših mladincih je naslova v četrtkovem kronometru in na današnji cestni dirki združil Erazem Valjavec (RC-KAC), sicer sin nekdanjega profesionalca Tadeja Valjavca. Srebro je pripadlo Jakobu Omrzelu, bron pa Nejcu Peterlinu (oba Adria Mobil).

V Mariboru je za udeležence DP sicer pripravljena krožna trasa z začetkom in koncem pred stadionom Ljudski vrt. Dolžina kroga je 16,66 km s 160 m višinske razlike. Največ k tej prispeva okoli km dolg vzpon na Rošpoh s povprečnim naklonom 7,4 odstotka, vsebuje pa tudi nekaj stopnic s 15- in tudi 20-odstotnim naklonom.



Člani in mlajši člani se bodo na traso podali ob 14.30, čaka pa jih 167 km oziroma deset krogov s skupno 1600 višinskimi metri. V cilju najboljše pričakujejo nekaj pred 19. uro.

Državno prvenstvo (Maribor), izidi: Ženske, cestna dirka (6 krogov/100 km):

1. Eugenia Bujak (UAE Team ADQ) 2:29:45

2. Špela Kern (Massi-Tactic) isti čas

3. Urša Pintar (UAE Team ADQ)

4. Nika Bobnar (BTC City Ljubljana Scott)

5. Urška Žigart (BikeExchange-Jayco)

6. Erika Jesenko (BTC City Ljubljana Scott) + 1:25

7. Nina Pugelj (BTC City Ljubljana Scott) 2 kroga

8. Lara Maretič (BTC City Ljubljana Scott) 2 kroga

9. Tjaša Sušnik (BTC City Ljubljana Scott) 2 kroga

10. Ana Ahačič (BTC City Ljubljana Scott) 3 krogi

11. Hana Žumer (BTC City Ljubljana Scott) 3 krogi

