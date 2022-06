Okrnjen spopad za naslov brez Rogliča, Pogačarja in Mohoriča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesarji in kolesarke se bodo danes v Mariboru borili za državne naslove. V vožnji na čas sta v članski konkurenci v četrtek državna naslova osvojila Jan Tratnik in Urška Žigart, danes pa bomo dobili prvaka še na cestni dirki. Na startu ne bo lanskega zmagovalca Mateja Mohoriča.

Izmed osmih Slovencev, ki so del svetovne serije, bodo na startu v Mariboru le štirje. Nastopili bodo Jan Polanc (UAE Emirates), Domen Novak, Matevž Govekar (oba Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (BikeExchange Jayco), ki ga že čez slab teden čaka tudi Dirka po Franciji. Na startu bodo tudi vedno številčne slovenske ekipe, med drugimi Adria Mobil, Ljubljana Gusto Santic in kolesarska ekipa Kranja.

Na državnem prvenstvu v cestni dirki ne bo niti obeh najboljših Slovencev z lestvice Mednarodne kolesarske zveze, Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) in Primoža Rogliča (Jumbo-Visma). Prav tako na startu ne bo Jana Tratnika (Bahrain Victorious).

Član ekipe Bahrain-Victorious Matej Mohorič je sicer eden od šesterice, ki je doslej v zgodovini državnih prvenstev zmagal po dvakrat (2018, 2021). Ob njem je to uspelo še Gorazdu Štanglju, Tadeju Valjavcu, Mitji Mahoriču, Borutu Božiču in Luki Piberniku.

V Mariboru udeležence čaka krožna trasa z začetkom in koncem pred stadionom Ljudski vrt. Dolžina kroga je 16,6 km s 160 m višinske razlike. Kolesarje čaka tudi kratek, a strm vzpon na Rošpoh sredi krožne trase. Skupaj bodo člani odpeljali 167 km oziroma deset krogov (1.600 višinskih metrov), ženske pa šest krogov oziroma 100 km in 960 višinskih metrov.

Lani je pri ženskah v Kopru slavila Eugenia Bujak pred Uršo Pintar in Špelo Kern. Poljakinja, ki že nekaj let zastopa slovenske barve, je od dejavnih kolesark edina z dvema naslovoma državne prvakinje. Članice se bodo s starta pognale ob 10.30, v cilju bodo po nekaj manj kot treh urah. Člani bodo nastopili ob 14.30. Najboljši bodo v cilju nekaj pred 19. uro.

