UCI za Dirko po Franciji zahteva spremembe

Mednarodna kolesarska zveza (UCI) je ekipam, ki bodo nastopile na letošnji Dirki po Franciji, tako ženski kot moški, posredovala zahtevo, da naj startne številke tekmovalci in tekmovalke nosijo pripete ali prilepljene na drese. Razni prozorni žepi, ki so jih moštva uporabljala zadnja leta, so neprimerni, sporoča UCI.

Na letošnji Dirki po Franciji UCI kolesarskim ekipam ne bo več dovolila uporabe aerodinamičnih žepov za startne številke na dresih, saj naj bi bila vidljivost številk preslaba. Startne številke bodo morali kolesarji in kolesarke nositi prilepljene ali pripete na vidnem mestu na zgornjem sloju dresov, le še v vožnji na čas bodo dovoljene drugačne rešitve, je kolesarskim ekipam, ki bodo nastopile na Touru in ženskem Touru sporočila UCI.

V zadnjem času naj bi Mednarodna kolesarska zveza dobila nekaj pritožb, da so številke kolesarjem premalo vidne. Moštva so namesto pripenjanja ali lepljenja lističev s startnimi številkami na drese uporabljala tudi drugačne rešitve. Nekateri proizvajalci dresov so te opremili s posebnimi žepi, bodisi iz prozorne plastike ali prosojne mrežaste tkanine, v katere so lahko nato namestili lističe s startno številko, a v nekaterih primerih je bila ta resnično nekoliko slabše vidna.

Lističi s startnimi številkami so včasih samolepilni, številne ekipe pa jih še vedno na drese pripenjajo z varnostnimi zaponkami. Takole so jo lani tudi Tadeju Pogačarju pri UAE Emirates na rumeno majico vodilnega. Foto: Guliverimage

UCI opozarja, da bi bila uporaba takšnih žepov kršitev pravil, zato je njihovo uporabo prepovedala, a se ob tem zavezala, da bo sodelovala pri reševanju te težave v prihodnje.

Dirka po Franciji se bo začela 1. julija v Köbenhavnu na Danskem in končala v Parizu 24. julija. Ženski Tour pa se bo začel 24. julija v Parizu in končal 31. julija na Planche des Belles Filles.

