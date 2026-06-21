Pogačar v zadnjih osmih kilometrih pometel s konkurenco. Švica je njegova!

POTEK ETAPE: Dirka po Švici, 5. etapa

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Cilj! Tretja etapna zmaga in skupna zmaga na Dirki po Švici je v lasti Tadeja Pogačarja! Je kdo sploh dvomil?

Kilometer do cilja: Pogačar je dohitel Martineza! To pomeni, da je na petdnevni Dirki po Švici dosegel še tretjo etapno zmago in zmagal tudi v skupnem seštevku dirke, kjer nastopa sploh prvič!

2 km do cilja: Lenny Marttinez ima samo še 20 sekund prednosti pred Tadejem Pogačarjem, ki drvi iz ozadja ...

4.5 km do cilja: Tadej Pogačar je na misiji! Do Lennyja Martineza na čelu dirke ga loči le še pol minute! Tretja etapna zmaga na Dirki po Švici je na vidiku!

Foto: Guliverimage

Osem km do cilja: Tudi Tadej Pogačar ima dovolj čakanja. Na zadnjem vzponu dneva je silovito pospešil in se odpeljal glavnini. Nekaj metrov mu je poskušal slediti Richard Carapaz, drugi v skupnem seštevku dirke, a ostrega tempa ni dolgo zdržal. Prvi kolesar sveta na vzponu prehiteva tekmece, do Lennyja Martineza, ki vozi na čelu dirke, ga loči še 40 sekund.

Foto: Guliverimage

10 km do cilja: Izkušeni Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike) ima dovolj vožnje v ubežni skupini, lepo je izkoristil pomoč uradnega motorja in se izstrelil na čelo dirke. Brez oklevanaj se je za njim pognal tudi Lenny Martinez. Kmalu se je jima je pridružil tudi Nairo Quintana. Trojec ima že pol minute prednosti pred skupino, v kateri so preživeli večji del dneva. Glavnina zaostaja slabi dve minuti, a več kot očitno je, da bodo raziko hitro nadoknadili.

42 km do cilja: Ubežniki so že dosegli vrh prelaza Col de la Croix. Prvi je cilj gorskega cilja prečkal Francoz Lenny Martinez (Bahrain - Victorious). Sledi dolg spust ...

Rezultati gorskega cilja (HC) Col de la Croix:

Mesto Kolesar Točke 1. Lenny Martinez 20 2. Bauke Mollema 14 3. Louis Vervaeke 8 4. Nairo Quintana 6 5. Mauro Schmid 4

48 km do cilja: Kolesarje Decahtlona očitno mika etapna zmaga, za katero bi lahko poskrbel njihov ameriški kolesar Matthew Riccitello, saj so prevzeli narekovanje tempa glavnine. Medtem je popustil junak Gira Afonso Eulalio, ki je večji del etape preživel na čelu dirke v ubežni skupini, zdaj pa je poniknil v glavnino. Ubežna skupina, v kateri je samo še osem kolesarjev - Lenny Martinez (Bahrain - Victorious), Bauke Mollema (Lidl - Trek), Nairo Quintana (Movistar Team), Finn Fisher-Black (Red Bull - BORA - hansgrohe), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL) in Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike), ima samo še 1.20 minute prednosti.

51 km do cilja: Na letečem cilju v Ollonu, po 96,6 kilometra etape, je največ bonifikacijskih sekund pobral Mauro Schmid, ki je osvojil tri sekunde. Louis Vervaeke si je prikolesaril dve bonifikacijski sekundi, Mattia Gaffuri pa eno.

Foto: Guliverimage

55 km do cilja: Ubežna skupina je že na bonifikacijskem sprintu v Ollonu. Največ bonifikacijskih sekund je osvojil Louis Vervaeke (tri sekunde), Mattia Gaffuri je dobil dve, Mauro Schmid pa eno bonifikacijsko sekundo. V glavnini je padel Aleksander Vlasov. Upamo, da ni hujšega. Medtem se je vrsti odstopov pridružil tudi Milan Vader (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Nizozemca smo pred časom gostili v Sobotnem intervjuju.

57 km do cilja: Prvi, drugič, še tretjič danes se kolesarji vzpenjajo na prelaz najvišje kategorije na Col de la Croix. Ubežna skupina se je zmanjšala za enega kolesarja (popustil je Andrew August iz ekipe Netcompany INEOS) in zdaj šteje deset imen. Tempo glavnine še vedno narekuje Pogačarjev pomočnik Domen Novak, razlika pa se še vedno giba okoli dveh minut.

59 km do cilja: Na čelu dirke nič novega, še vedno vodi skupina 11 ubežnih kolesarjev, ki so spet povečali prednost pred glavnino. Tadej Pogačar očitno (še) ne želi iztrošiti svojih pomočnikov. Razlika se znova giba okoli dveh minut.

75 km do cilja: Kolesarji so že na dolgem spustu, nakar jih čaka novo vzpenjanje na prelaz Col de la Croix. Na čelu glavnine tempo narekuje Domen Novak, ki je uspel stopiti nekaj prednosti 11-članske ubežne skupine. Ta zdaj znaša še minuto in pol.

89 km do cilja: Na gorskem cilju najvišje kategorije na Col de la Croix, ki so ga kolesarji danes prečkali že drugič, je največ točk pobral Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), ki je osvojil 20 točk. Drugi je bil Bauke Mollema (Lidl-Trek) s 14 točkami, tretji Paul Double (Jayco AlUla) z osmimi, četrti Andrew August (Netcompany Ineos) s šestimi, peti pa Mauro Schmid (Jayco AlUla) s štirimi točkami. V posebni razvrstitvi najboljšega na gorskih ciljih še naprej z naskokom vodi Vervaeke, ki ima s 44 točkami kar 26 točk pred prvim zasledovalcem Mollemo. Če pride srečno do cilja, je majica njegova.

The live broadcast of the queen stage of Tour de Suisse has started, 80 km to go. There are 11 riders in the breakaway including Quintana and Lenny Martinez but the peloton is just 1:40 behind. Pogacar wants the hat-trick today.#TourdeSuisse pic.twitter.com/Eh54E01jKl — Mihai Simion (@faustocoppi60) June 21, 2026

99 km do cilja: Kolesarji so prvič prečkali ciljno črto. Na čelu dirke še vedno vztraja 11 ubežnikov, v ozadju pa ritem glavnine narekujejo kolesarji UAE Emirates-XRG, ekipe vodilnega Tadeja Pogačarja.

105 km do cilja: Velika ubežna skupina in glavnina sta že na začetku vzpona na prelaz Col de la Croix, kamor se bodo danes povzpeli kar trikrat. Razlika med ubežniki in glavnino se vrti okoli dveh minut. Organizatorji poročajo o novih odstopih, z dirke sta se poslovila dva kolesarja ekipe EF Education - EasyPost: Markel Beloki in Marijn van den Berg, Davide De Pretto iz ekipe Jayco AlUla, na listi odstopov pa je tudi Francoz Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team). Spet je zelo vroče, nad 30 stopinjami Celzija.

Foto: Guliverimage

121 km do cilja: Na spustu se je izoblikovala večja ubežna skupina z 11 kolesarji, med katerimi je tudi eden od junakov letošnjega Gira, Afonso Eulálio iz ekipe Bahrain Victorious. Ob njem je na čelu dirke še njegov moštveni kolega Lenny Martinez, Jayco pa ima v skupini dva predstavnika, Maura Schmida in Paula Doubla. V prvi skupini so še Andrew August (Netcompany INEOS), Bauke Mollema (Lidl-Trek), Nairo Quintana (Movistar), Finn Fisher-Black (Red Bull - BORA - hansgrohe), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL) in Bart Lemmen (Visma | Lease a Bike). Pred glavnino imajo 1.45 minute prednosti. Sledi novo prečkanje prelaza Col de la Croix.

142 km do cilja: Na prvem prečkanju prelaza Col de la Croix je šest gorskih točk osvojil Belgijec Louis Vervaeke, za njim so se zvrstili Bauke Mollema, Lenny Martinez, Mauro Schmid in Paul Double. Zdaj se kolesarji spuščajo v dolino, nato jih čaka celoten klanec ekstra kategorije na Col de la Croix. Vervaeke se je utrdil v vodstvu seštevka za najboljšega hribolazca na dirki, skupno ima 24 točk, deset več od Pogačarja.

147 km do cilja: Na klancu se je glavnino hitro razredčila, Avstrijec Marco Haller (Tudor) je padel, Madžar Attila Valter (Bahrain - Victorious) je imel težave s kolesom, odstopil je Danec Alexander Kamp (Uno-X Mobility).

151 km do cilja: Kraljevska etapa se je začela, Pogačarjeva ekipa UAE Emirates - XRG je takoj prevzela pobudo na čelu glavnine.

Start: Kolesarji so se na kraljevsko zaključno etapo 89. Dirke po Švici podali ob 13.30, po kratki zaprti vožnjo bo šlo čez nekaj minut tudi zares. Že takoj gre v klanec.